HEROLDS­BACH, LKR. FORCH­HEIM. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag stah­len Auto­die­be wie­der einen hoch­wer­ti­gen Audi aus einem Car­port in Herolds­bach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nach Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 15. Mai, 21 Uhr, bis Diens­tag, 16. Mai, 5 Uhr, stah­len Unbe­kann­te einen wei­ßen Audi aus einem Car­port vor einem Wohn­haus „Im Kirsch­ring“ in Herolds­bach. Zuletzt trug es die Kenn­zei­chen FO-D1409. Den Die­ben gelang es, das Fahr­zeug mit einem Zeit­wert von rund 55.000 Euro gewalt­frei zu öff­nen und davon zu fah­ren. Der Fahr­zeug­hal­ter bewahr­te sei­ne Fahr­zeug­schlüs­sel in Alu­mi­ni­um­fo­lie ein­ge­wickelt im Flur, in unmit­tel­ba­rer Nähe zur Haus­tü­re, auf. Aller­dings war der Schlüs­sel nicht voll­stän­dig ein­ge­wickelt, wes­halb der Dieb­stahl nicht ver­hin­dert wer­den konnte.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise:

Wer hat in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag unge­wöhn­li­che Wahr­neh­mun­gen „Im Kirsch­gar­ten“ gemacht? Haben Sie ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge gese­hen? Dann mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

In der glei­chen Nacht wur­de in Pox­dorf eben­falls ein Audi Q5 gestoh­len, der eben­falls mit Keyl­ess Go aus­ge­stat­tet war. Es wur­de berichtet.