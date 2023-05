„Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ (W³) ist das größ­te Wirt­schafts­quiz an Deutsch­lands Schu­len. Im Bun­des­fi­na­le des Quiz-Wett­be­werbs beleg­te die Bay­reu­ther Schü­le­rin Kor­de­lia Lind­ner Platz drei. Seba­sti­an Döberl, Kreis­spre­cher der Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth, zeigt sich begei­stert über die­sen Erfolg. „Das ist ein sen­sa­tio­nel­les Ergeb­nis und belegt das gro­ße Poten­zi­al unse­rer jun­gen Men­schen aus der Region.“

Initia­to­ren des Quiz‘ sind die Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land. Der ehren­amt­li­che Ver­band möch­te mit „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ Jugend­li­che für unter­neh­me­ri­sches Den­ken begei­stern und setzt sich bun­des­weit für eine bes­se­re öko­no­mi­sche Bil­dung ein. Bei „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ (W³) stel­len sich bun­des­weit jähr­lich rund 20.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler Mul­ti­ple-Choice-Fra­gen rund um Finanz­wis­sen und Unternehmensführung.

„Wirt­schafts­wis­sen ist nicht nur die Basis für den Schritt in die beruf­li­che Selb­stän­dig­keit, son­dern auch für finan­zi­el­le Sou­ve­rä­ni­tät“, sag­te der WJD-Vor­sit­zen­de Tobi­as Hocke im Rah­men der Preis­ver­lei­hung beim Bun­des­fi­na­le in Wer­nin­ge­ro­de. „Wenn Deutsch­land als Wirt­schafts­stand­ort kon­kur­renz­fä­hig blei­ben soll, müs­sen wir jun­gen Men­schen ein Grund­ver­ständ­nis für wirt­schaft­li­che Zusam­men­hän­ge ver­mit­teln. Das ist auch eine Fra­ge der sozia­len Chancengerechtigkeit.“

Über die Wirtschaftsjunioren

Die Orga­ni­sa­ti­on der Wirt­schafts­ju­nio­ren sind das größ­te Netz­werk jun­ger Wirt­schaft in Deutsch­land und mit über 200 Mit­glieds­krei­sen vor Ort in den Regio­nen prä­sent. Als Mit­glied im Initia­tiv­krei­ses des Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums ‚Unter­neh­mer­geist in die Schu­len‘ trei­ben die Wirt­schafts­ju­nio­ren bun­des­weit Pro­jek­te für jun­ge Men­schen vor­an. Das Quiz „Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb“ ist das bun­des­wei­te Flagg­schiff-Pro­jekt und fin­det seit über 15 Jah­ren in Zusam­men­ar­beit mit Schu­len im gan­zen Bun­des­ge­biet statt. Aus­rich­ter des Bun­des­fi­nals 2023 waren die Wirt­schafts­ju­nio­ren Harzkreis.