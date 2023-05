Vie­le klu­ge Forscher-Köpfe

Wettbewerbssieger:innen bei „Schü­ler expe­ri­men­tie­ren“ und „Jugend forscht“ im Rat­haus ausgezeichnet

Sie sind zwi­schen 13 und 17 Jah­ren alt, stam­men aus der Regi­on, und gehen auf die Schu­len des Zweck­ver­bands Gym­na­si­en in Bam­berg: Neun Jugend­li­che hat­ten mit ihren For­schungs­pro­jek­ten bei den Regio­nal- und Lan­des­wett­be­wer­ben 2023 Erfolg und wur­den nun im Bam­ber­ger Rat­haus geehrt.

Gleich der erste Satz von Bam­bergs Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp zeugt von Aner­ken­nung: „Ich freue mich über so vie­le klu­ge Köp­fe hier im Sit­zungs­saal, die­se sind auch bei den Unter­neh­men in unse­rer Regi­on und auch bei uns in der Stadt­ver­wal­tung mehr als gefragt.“ In der Tat haben die Lei­stun­gen der Jugend­li­chen die Jury von „Schü­ler expe­ri­men­tie­ren“, der Kate­go­rie für die Unter-15-Jäh­ri­gen, und „Jugend forscht“ für die Alters­klas­se ab 15 Jah­ren, überzeugt.

So haben Jonas Gär­tig und Rafa­el Jahn­el vom Cla­vi­us-Gym­na­si­um gemein­sam mit Flo­ri­an Gär­tig vom Rie­men­schnei­der-Gym­na­si­um in Würz­burg im Fach­be­reich Phy­sik gepunk­tet: Die drei Jungs unter­such­ten die aus den Coro­na-Lock­downs bekann­ten „Tee­licht­öfen“ als Licht­quel­len, Wär­me­pro­du­zen­ten und Strom­quel­len, z.B. zum Auf­la­den von Smart­phones. Damit wur­den Sie Sie­ger sowohl beim Regional‑, als auch Lan­des­wett­be­werb von „Schü­ler expe­ri­men­tie­ren“. Bam­bergs Bil­dungs­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeu­fer freu­te sich beson­ders über die Zusam­men­ar­beit mit dem Rie­men­schnei­der-Gym­na­si­um in Würz­burg, die in die­ser Form das erste Mal stattfand.

Bei den Regio­nal­wett­be­wer­ben von „Jugend forscht“ erhiel­ten im Fach­be­reich Tech­nik eben­falls Teil­neh­mer des Cla­vi­us-Gym­na­si­ums Aus­zeich­nun­gen: Fabi­an Gär­tig, Adri­an Böhm und Mari­us Bau­ern­schmitt sowie Paul Schwab und Kian Kramps. Die Elft­kläss­ler beschäf­tig­ten sich mit dem soge­nann­ten Fou­cault­pen­del, mit dem die Dre­hung der Erde nach­ge­wie­sen wer­den kann. „Wir haben ein High-Tech-Pen­del mit einem elek­tro­ma­gne­ti­schen Antrieb gebaut“, erklär­ten die Jugend­li­chen beim Ehrungs­ter­min im Rat­haus. Dadurch kön­ne das Pen­del dau­er­haft zum Schwin­gen gebracht wer­den, außer­dem sei Dank eines Mini-Com­pu­ters eine digi­ta­le und exak­te Aus­wer­tung möglich.

Auf das Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­um geht Anni­ka Raab, die im Fach­be­reich Geo- und Raum­wis­sen­schaf­ten Wett­be­werbs­sie­ge­rin wur­de. Die 17-Jäh­ri­ge zeig­te in ihrem Pro­jekt „Bestim­mung der Spek­tral­klas­se von Ster­nen und Ama­teur­mit­teln“, dass auch als Hob­by-Astro­no­min der­ar­ti­ge Unter­su­chun­gen mög­lich sind.

Stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bru­no Kell­ner und Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp gra­tu­lier­ten den Nach­wuchs­ta­len­ten beim Emp­fang im Bam­ber­ger Rat­haus herz­lich, und ein paar Prä­sen­te gab es natür­lich auch.