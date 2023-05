Rund 100 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den aus den Bereit­schaf­ten, der Berg­wacht und der Was­ser­wacht des Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, sowie eine Not­ärz­tin und ein Not­arzt waren am Sonn­tag (14. Mai 2023) vor­mit­tags zwi­schen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr im Sani­täts­dienst bei dem Lau­fe­vent Mais­el ́s Fun­Run in Bay­reuth ein­ge­setzt. Nahe­zu 4.000 Läu­fe­rin­nen und Läu­fer aller Alters­tu­fen hat­ten unter­schied­lich lan­ge Strecken bis hin zum Halb­ma­ra­thon zu bewältigen.

Behand­lungs­plät­ze wur­den errich­tet, Ret­tungs­wa­gen ent­lang der Lauf­strecke postiert und Fuß­strei­fen ein­ge­rich­tet, so dass das Bay­reu­ther Baye­ri­sche Rote Kreuz für die Betreu­ung die­ses Tra­di­ti­ons­lau­fes bestens gerü­stet war. Bei den ins­ge­samt rund 4.000 Läu­fe­rin­nen und Läu­fern war das Ein­satz­auf­kom­men glück­li­cher­wei­se gering. Leich­te­re Stür­ze und vor über­ge­hen­de Atem­not nach dem Ziel­ein­lauf waren die Haupt­dia­gno­sen. Ins­ge­samt wur­den durch die Ein­satz­kräf­te der Bereit­schaf­ten des BRK, von Berg- und Was­ser­wacht nur 13 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ver­sorgt und behan­delt. Alle konn­ten danach wie­der ent­las­sen wer­den, ohne dass ein Trans­port in eine Kli­nik erfor­der­lich gewor­den wäre.

Der Dienst für die medi­zi­ni­sche Sicher­heit der Läu­fe­rin­nen und Läu­fer wur­de vom BRK, wie immer in sol­chen Fäl­len, durch ehren­amt­li­che Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, die am Sonn­tag­vor­mit­tag in ihrer Frei­zeit den Dienst ver­rich­ten, gelei­stet. Vor Ort im Ein­satz waren Ange­hö­ri­ge der BRK-Bereit­schaf­ten Bad Ber­neck, Creu­ßen, Gefrees, Mistel­gau, Peg­nitz und der Bay­reu­ther Berg- und Was­ser­wacht, sowie die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung. Eine Not­ärz­tin und ein Not­arzt waren eben­falls vor­sorg­lich vor Ort im Einsatz.

„Ich bin froh, dass die Ver­an­stal­tung ohne grö­ße­re medi­zi­ni­sche Ein­sät­ze und Pro­ble­me ablief und bedan­ke mich bei den Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bereit­schaf­ten, von Berg- und Was­ser­wacht, der Not­ärz­tin und dem Not­arzt, dass sie wie­der ein­mal in ihrer Frei­zeit bereit waren, die­sen wich­ti­gen Dienst zu lei­sten“, so Kreis­be­reit­schafts­lei­ter Jochen Ganz­le­ben, der beim Fun­Run als Ein­satz­lei­ter ein­ge­setzt war.

Der Fun­Run ist fester Bestand­teil von Maisel‚s Weiß­bier­fest in Bay­reuth. Auch an den ande­ren Tagen des von Don­ners­tag bis Sonn­tag dau­ern­den Festes lei­ste­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bereit­schaft Bay­reuth des BRK-Kreis­ver­ban­des bis weit in die Nacht den Sani­täts­dienst. Auch sie hat­ten nur leich­te Ver­let­zun­gen zu ver­sor­gen (Stand: Sonn­tag, 16:00 Uhr).