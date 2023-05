Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Streit im Stra­ßen­ver­kehr endet mit tät­li­cher Auseinandersetzung

Am Mon­tag­mor­gen geriet ein 58-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer mit dem 55-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer in Streit, der mit gegen­sei­ti­gen Tät­lich­kei­ten endete.

Der 55-jäh­ri­ge woll­te mit sei­nem BMW samt Anhän­ger links abbie­gen. Genau in die­sem Moment über­hol­te der 58-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer das Fahr­zeug­ge­spann und sah sich dadurch gefährdet.

Die bei­den Ver­kehrs­teil­neh­mer gerie­ten dar­auf­hin in Streit. Als der BMW-Fah­rer aus sei­nem Fahr­zeug aus­stieg, schub­ste ihn der Rad­fah­rer gegen den Oberkörper.

Im Gegen­zug hol­te der 55-Jäh­rig aus und schlug dem Fahr­rad­fah­rer ins Gesicht.

Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten lei­te­ten gegen die bei­den Streit­häh­ne ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung ein.

Ver­kehrs­un­fall – Renn­rad­fah­rer lan­det in Heck­schei­be von Pkw

Bei einem Ver­kehrs­un­fall stürz­te ein 44-jäh­ri­ger Renn­rad­fah­rer in die Heck­schei­be eines gepark­ten Pkw und zog sich dabei mit­tel­schwe­re Ver­let­zun­gen zu.

Am Mon­tag, kurz vor 12 Uhr, war der 44-Jäh­ri­ge auf sei­nem Renn­rad in der Lan­gen Zei­le unter­wegs. Dort über­sah der Mann ein, am Fahr­bahn­rand gepark­tes, Auto. Der Rad­fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und fuhr auf die Heck­stoß­stan­ge des Pkw auf. Dabei stürz­te der 44-Jäh­ri­ge über den Len­ker sei­nes Renn­ra­des in die Heck­schei­be des gepark­ten Autos.

Der Mann zog sich bei der Kol­li­si­on Ver­let­zun­gen am Kopf zu und wur­de vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik eingeliefert.

An dem Auto sowie am Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 4.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum 06.05.23, 11:00Uhr bis 14.05.23, 16:00 Uhr war der PKW DB, in der Far­be Weiß, beim Kin­der­gar­ten in der Dr-Wil­helm-Schaeff­ler-Stra­ße geparkt und wur­de durch einen unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Die Beschä­di­gung an der hin­te­ren, rech­ten Sei­te in Form von Krat­zern und blau­er Farb­an­haf­tung hat eine Scha­den­hö­he von ca. 500,- Euro. Hin­wei­se zu o.g. Fall nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.