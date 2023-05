Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag wur­de die Poli­zei zu drei Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den Män­ner beim Dieb­stahl von Geträn­ken, Par­fum, einer Bril­le und Beklei­dung im Gesamt­wert von knapp 290 Euro erwischt. Sie müs­sen sich alle­samt wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Sand­stein­mau­er beschädigt

BAM­BERG. Zwi­schen 10. und 11.05.2023 wur­de in der Peunt­stra­ße eine Sand­stein­mau­er beschä­digt. Der unbe­kann­te Täter brach ein Stück her­aus, so dass von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro aus­ge­gan­gen wird.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von knapp 20.000 Euro und eine leicht ver­letz­te jun­ge Frau sind die Bilanz eines Auf­fahr­un­falls, der sich am Mon­tag­mit­tag, gegen 12.00 Uhr, an der Ein­mün­dung Ber­li­ner Ring / Star­ken­feld­stra­ße ereig­ne­te. Hier fuhr eine 36-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­re­rin auf den VW Polo vor ihr auf, der wie­der­um gegen einen Ford geschleu­dert wur­de. Zwei Autos waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Schön­leins­platz wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr, eine VW-Fah­re­rin dabei beob­ach­tet, wie sie mit ihrem Auto gegen einen dort abge­stell­ten Rol­ler stieß, der umfiel. Die Auto­fah­re­rin hob zwar das Zwei­rad mit Hil­fe von zwei Pas­san­ten wie­der auf, ent­fern­te sich aber von der Unfall­stel­le, obwohl an dem Rol­ler Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ent­stan­den ist. Die Poli­zei ermit­telt wegen Unfallflucht.

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag, 06.05.2023, 16.00 Uhr und Sonn­tag, 07.05.2023, 10.00 Uhr, wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße das Heck eines dort in einer Park­bucht abge­stell­ten schwar­zen Seat ange­fah­ren. An dem Auto wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ange­rich­tet, bevor der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­kannt flüch­ten konnte.

E‑Scooter war nicht zuge­las­sen und Fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, fiel am Lau­ban­ger ein E‑S­coo­ter-Fah­rer einer zivi­len Poli­zei­strei­fe auf, weil die­ser ein abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen mon­tiert hat­te. Bei der Kon­trol­le des 28-Jäh­ri­gen fiel den Beam­ten Dro­gen­kon­sum auf, was er auch ein­räum­te, wes­halb sich der Mann einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Der E‑Scooter wur­de von der Poli­zei sicher­ge­stellt. Auf den Fah­rer kom­men eine Geld­bu­ße und Punk­te zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STRUL­LEN­DORF. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129.310, sucht nach Zeu­gen zur Klä­rung eines Dieb­stahls. Zwi­schen Sonn­tag­abend, 18 Uhr, und Mon­tag­mor­gen, 8 Uhr, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te eine schwarz-gel­be Rüt­tel­plat­te (mit Del­le im Tank) im Wert von ca. 650 Euro. Die­se war in der Hof­zu­fahrt eines Anwe­sens im Kapel­len­weg für anste­hen­de Gar­ten­ar­bei­ten abgestellt.

STRUL­LEN­DORF. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Bewoh­ner eines Anwe­sens im Kapel­len­weg. Ihm wur­den zwi­schen Sonn­tag­mit­tag, 13 Uhr, und Mon­tag­mor­gen, 09.45 Uhr, ver­schie­de­ne Gerät­schaf­ten im Gesamt­wert von ca. 900 Euro, die auf der frei zugäng­li­chen Ter­ras­se des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses depo­niert waren, durch Unbe­kann­te gestoh­len. Im Ein­zel­nen han­delt es sich um eine rote Hecken­sche­re, einen schwar­zen Akku, eine rot-schwar­ze Hand­kreis­sä­ge sowie einen roten Bohr­ham­mer – jeweils der Mar­ke Ein­hell. Zudem lie­ßen die Die­be noch eine oran­ge-schwar­ze Ket­ten­sä­ge, Stihl, sowie eine Stich­sä­ge der Mar­ke AEG mitgehen.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

LICH­TEN­EI­CHE. Mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter am Frei­tag, zwi­schen 11.30 und 11.50 Uhr, einen Pkw, Seat Ate­ca, am rech­ten vor­de­ren Kot­flü­gel und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 1.000 Euro an. Das Fahr­zeug park­te zur Tat­zeit auf dem REWE-Park­platz in der Stockseestraße.

Wem sind an dem grau­en Auto ver­däch­ti­ge Per­so­nen auf­ge­fal­len? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STRASS­GIECH. Obwohl er stark alko­ho­li­siert war, setz­te sich am Mon­tag­abend ein 64-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw und geriet am Orts­ein­gang auf die Fahr­bahn­sei­te eines ent­ge­gen­kom­men­den Sat­tel­zug-Fah­rers. Es kam zum seit­li­chen Streif­vor­gang. Obwohl dabei der Außen­spie­gel des Pkw zu Bruch ging setz­te der Unfall­ver­ur­sa­cher sei­ne Fahrt fort. Ein auf­merk­sa­mer Ver­kehrs­teil­neh­mer nahm die Ver­fol­gung des Auto­fah­rers auf, so dass die­ser schließ­lich auf dem Park­platz der Jura­kli­nik in Scheß­litz durch die Poli­zei ange­trof­fen wer­den konn­te. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,92 Pro­mil­le. Dar­auf­hin folg­te eine Blut­ent­nah­me. Der Alko­hol­sün­der wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHAM­MELS­DORF. Scha­den von ca. 2.000 Euro rich­te­te ein noch unbe­kann­ter Fahr­rad­fah­rer an. Zwi­schen Sams­tag­mit­tag und Mon­tag­mor­gen fuhr der Rad­ler im Lang­wie­sen­weg offen­sicht­lich ver­bots­wid­rig auf der lin­ken Fahr­bahn­sei­te und stieß dabei gegen zwei ord­nungs­ge­mäß gepark­te Autos. An bei­den Pkw ent­stan­den Krat­zer und Gum­mi­ab­rieb. Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher mach­te sich aus dem Staub.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg vom 16.05.2023

Füh­rer­schein war ungültig

A73, BUT­TEN­HEIM, LKR. BAM­BERG. Da sein Füh­rer­schein nicht mehr gül­tig war, muss sich nun ein geor­gi­scher Auto­fah­rer straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg stopp­ten den 30 jäh­ri­gen Mann am Mon­tag­nach­mit­tag auf der A73 bei But­ten­heim. Bei der Kon­trol­le zeig­te er sei­nen geor­gi­schen Füh­rer­schein vor. Da der Auto­fah­rer jedoch bereits über einem hal­ben Jahr in Deutsch­land lebt, hät­te er sei­ne Fahr­erlaub­nis umschrei­ben müs­sen. Auf­grund des­sen lei­te­ten die Poli­zi­sten ein Straf­ver­fah­ren gegen den Ver­kehrs­teil­neh­mer ein. Sei­ne Fahrt konn­te der Mann jedoch fort­set­zen, da der Bei­fah­rer im Besitz eines gül­ti­gen Füh­rer­scheins war.

Dro­gen­er­satz­pro­dukt mitgeführt.

PÖDEL­DOR­FER STR., BAM­BERG. Eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz fer­tig­te eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg am Mon­tag­abend gegen einen 51-Jäh­ri­gen. Die­ser führ­te bei einer Kon­trol­le im Bam­ber­ger Osten ein Dro­gen­er­satz­pro­dukt mit. Gegen 20:00 Uhr hiel­ten die Schlei­er­fahn­der den Mann in der Pödel­dor­fer Stra­ße an. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten eine klei­ne Men­ge eines Dro­gen­er­satz­pro­duk­tes fest. Da er jedoch für die­ses Arz­nei­mit­tel kei­nen Nach­weis über die medi­zi­ni­sche Not­wen­dig­keit besitzt, stell­ten die Poli­zi­sten das Medi­ka­ment sicher. Dar­über hin­aus lei­te­ten die Schlei­er­fahn­der ein Straf­ver­fah­ren nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz gegen den 51-Jäh­ri­gen ein.

Schwa­nen­kü­ken gerettet

MÜHL­STEG, BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de die Feu­er­wehr Bam­berg und die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg von einer auf­merk­sa­men Pas­san­tin alar­miert, dass vier Schwa­nen­kü­ken ohne Alt­tie­re ober­halb der Wehr­an­la­ge im lin­ken Reg­nitz­arm am Mühl­steg schwim­men und die Gefahr besteht, dass die Tie­re in die Wehr­an­la­ge geso­gen wer­den. Augen­schein­lich sei dies schon mit den Alt­vö­geln pas­siert. Vor Ort gelang es die Tie­re ans Ufer zu trei­ben; dort konn­ten sie unver­letzt ein­ge­fan­gen wer­den. Das Tier­heim Bam­berg küm­mert sich nun um die Findlinge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Vor­läu­fi­ge Fest­nah­me nach Diebstahl

BAY­REUTH. Eine auf­merk­sa­me Strei­fe der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth konn­te am Mon­tag­nach­mit­tag einen Laden­dieb­stahl auf­klä­ren, bevor er über­haupt vom Ver­kaufs­per­so­nal fest­ge­stellt wer­den konn­te. Ein 24-Jäh­ri­ger wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men und muss sich jetzt straf­recht­lich verantworten.

Gegen 16.15 Uhr fiel der Strei­fen­be­sat­zung der bereits mehr­fach poli­zei­lich in Erschei­nung getre­te­ne jun­ge Mann in der Nähe eines Sport­ge­schäfts in der Innen­stadt mit schnel­lem Schritt auf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass er kurz zuvor in dem Geschäft Sport­be­klei­dung im Wert von annä­hernd 100 Euro ent­wen­det haben muss. Das Die­bes­gut stell­ten die Beam­ten sicher und infor­mier­ten das Ver­kaufs­per­so­nal. Dies hat­te den Dieb­stahl noch nicht bemerkt. Gegen den 24-Jäh­ri­gen ermit­teln die Beam­ten jetzt wegen Diebstahls.

Zwei Fahr­rad­die­be erwischt

BAY­REUTH. Nach Kon­trol­le von zwei Her­ren und ihren Zwei­rä­dern, konn­ten die­se Dieb­stäh­len zuge­ord­net werden.

Gestern Nach­mit­tag kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth in der Gar­ten­stadt zwei Rad­fah­rer. Wäh­rend sich ein Rad­ler zuneh­mend in Wider­sprü­che ver­strick­te, lie­fer­te die Über­prü­fung der Rah­men­num­mer beim Ande­ren ein schnel­le­res Ergeb­nis. Letzt­end­lich stell­te sich her­aus: Bei­de Räder waren gestoh­len. Sie wur­den zur Poli­zei­wa­che gebracht und kön­nen hof­fent­lich bald den recht­mä­ßi­gen Besit­zern zurück­ge­ge­ben wer­den. Für die bei­den Lang­fin­ger hat es straf­recht­li­che Fol­gen – umso mehr für einen der bei­den, bei dem auch noch eine gerin­ge Men­ge Dro­gen beschlag­nahmt wurden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth emp­fiehlt Fahr­rä­der – ins­be­son­de­re Neu­wer­ti­ge – regi­strie­ren zu las­sen. Es han­delt sich um eine regio­na­le, poli­zei­ei­ge­ne Daten­bank, in der Rah­men­num­mer, Eck­da­ten zum Fahr­rad sowie die Erreich­bar­keit des Eigen­tü­mers hin­ter­legt sind. Im Fal­le eines Dieb­stahls­ver­dachts kann so schnel­ler reagiert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Wei­ßen­ohe. Eine 69-jäh­ri­ge Frau mäh­te am Mon­tag­nach­mit­tag auf ihrem Anwe­sen in der Klee­wie­sen­stra­ße ihren Rasen mit einem Ben­zin­ra­sen­mä­her. Als der Aus­wurf durch das nas­se Gras ver­stopf­te, nahm sie den Auf­fang­korb ab und griff mit der lin­ken Hand in den Gras­aus­wurf­schacht, um das nas­se Gras zu ent­fer­nen. Da der Motor noch in Betrieb war, erlitt die Rent­ne­rin durch das rotie­ren­de Mes­ser Schnitt­ver­let­zun­gen an zwei Fin­gern und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus nach Forch­heim ver­bracht werden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Mit­tel­rüs­sel­bach. Im Zeit­raum von Sonn­tag, 07.05.2023 bis Frei­tag, 12.05.2023 wur­den zwei Ele­men­te eines Metall­zau­nes sowie eine dane­ben­ste­hen­de Stra­ßen­la­ter­ne auf Höhe der Haus­num­mer 10 ver­schrammt. Wie der Scha­den in Höhe von 6000 Euro zustan­de kam ist unklar, da der Licht­mast an meh­re­ren Sei­ten beschä­digt ist. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se (09194/7388–0).

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­vor­mit­tag fuhr eine 27-jäh­ri­ge Frau mit ihrem VW Up auf der Forch­hei­mer Stra­ße in Rich­tung Brei­ten­ba­cher Stra­ße. An der Kreu­zung zum Kirch­platz brem­ste sie stär­ker ab, wodurch ein hin­ter ihr fah­ren­der 32-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem VW Craf­ter auf­fuhr. Hier­bei ver­letz­te sich die jun­ge Frau leicht und begab sich eigen­stän­dig zum Arzt. Der Scha­den an bei­den Autos beläuft sich auf ins­ge­samt 9000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Kabel durch­trennt und Tele­fon­mast abgebrochen

HOCH­STADT AM MAIN, LKR. Lich­ten­fels. Am Mon­tag gegen 19:15 Uhr fuhr ein 54-Jäh­ri­ger Trak­tor­fah­rer mit sei­nem Holz­an­hän­ger-Gespann auf der LIF 4 durch Reuth in Rich­tung The­litz. Weil der Kran­arm am Holz­an­hän­ger nicht ganz ein­ge­fah­ren war, wur­den infol­ge des­sen zwei ober­ir­di­sche Tele­fon­ka­bel, die quer über die Fahr­bahn hin­gen, durch­trennt. Zudem brach ein höl­zer­ner Tele­fon­mast ab. Der Sach­scha­den liegt bei etwa 1.000 Euro.

Meh­re­re Fäl­le von Schrau­ben in Autoreifen

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag gegen 11:40 Uhr stell­te eine 19-Jäh­ri­ge ihren Pkw in der Stra­ße Schwar­zer Weg an einem Senio­ren­zen­trum ab. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem Wagen zurück­kam, stell­te sie fest, dass eine Schrau­be im Auto­rei­fen steck­te. Dies war aller­dings nicht der erste Vor­fall die­ser Art. Bereits im März hat­te die Frau ein Loch im Rei­fen auf­grund einer Schrau­be. Ver­mut­lich sind noch mehr Pkw-Rei­fen beschä­digt wor­den. Wei­te­re Geschä­dig­te oder Zeu­gen, die zur Tat­zeit wei­te­re Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.

20.000 Euro Sach­scha­den bei Ver­kehrs­un­fäl­len wegen Ölspur

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag gegen 12:45 Uhr ver­lor ein Lkw erheb­li­che Men­gen an Öl. Die Spur zog sich von der Abfahrt B173 Lich­ten­fels-Mit­te bis zur Kreis­stra­ße LIF22 Ober­lang­heim. Auf­grund der star­ken Fahr­bahn­ver­un­rei­ni­gung kam ein 64-jäh­ri­ger Krad­fah­rer und sei­ne 62-jäh­ri­ge Mit­fah­re­rin zu Fall und wur­den durch den Sturz leicht ver­letzt. Auf der ST2203, Ein­fahrt Mistel­feld, kam eine 35-jäh­ri­ge Seat-Fah­re­rin allein­be­tei­ligt ins Schleu­dern und anschlie­ßend unfall­frei zum Ste­hen. Eine dahin­ter­fah­ren­de 41-Jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin muss­te eine Voll­brem­sung ein­lei­ten und kam eben­falls rut­schend zum Ste­hen. Eine 35-Jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin konn­te nicht mehr recht­zei­tig aus­wei­chen und rutsch­te mit ihrem Fahr­zeug in das Heck der Ford-Fah­re­rin. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt. Die Feu­er­wehr Lich­ten­fels sowie ein Stra­ßen­bau­last­trä­ger waren zur Abbin­dung und Besei­ti­gung der Ölspur im Einsatz.

Dieb­stahl aus Baucontainer

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Don­ners­tag, 16:00 bis Mon­tag, 07:30 Uhr ent­wen­de­te ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter aus einem Bau­con­tai­ner in der Micha­el-Dechant-Stra­ße Bau­werk­zeug. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeu­gen die Wahr­neh­mun­gen zu dem Dieb­stahl gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.