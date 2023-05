Eine Aus­stel­lung im Rat­haus am Max­platz zeigt noch bis 19. Mai die drei Sie­ger­ent­wür­fe eines BImA-Ideenwettbewerbs.

Wie kann und soll sich das gut 120 Hekt­ar gro­ße Kon­ver­si­ons­ge­län­de im Bam­ber­ger Osten in den näch­sten Jahr­zehn­ten ver­än­dern, auf dem der­zeit das 6. Aus- und Fort­bil­dungs­zen­trum der Bun­des­po­li­zei und das AnKER-Zen­trum Ober­fran­ken unter­ge­bracht sind. Die­se Fra­ge stand im Mit­tel­punkt eines Ideen­wett­be­werbs, den die Bun­des­an­stalt für Immo­bi­li­en­auf­ga­ben (BImA) in Abspra­che mit der Stadt Bam­berg und dem Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­um aus­ge­lobt hat­te. „Der Sie­ger­ent­wurf hat dar­auf eine her­vor­ra­gen­de Ant­wort gefun­den, die uns als Richt­schnur für die Ent­wick­lung des Gebiets die­nen wird“, lob­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Eröff­nung der Aus­stel­lung der drei besten Ent­wür­fe im Rat­haus am Maxplatz.

In sei­ner Begrü­ßung zog Star­ke Par­al­le­len zum gera­de über die Büh­ne gegan­ge­nen Welt­kul­tur­er­belauf. „Bei bei­den Wett­be­wer­ben wuss­te man zum Start nicht, was am Ende dabei her­aus­kommt – erreicht man das Ziel, geht einem zwi­schen­drin die Puste aus? Wir wis­sen jetzt, dass sich die Mühen gelohnt haben“, erklär­te der OB. Er rich­te­te gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp einen gro­ßen Dank an Pro­fes­sor Mar­tin Schirm­er (Würz­burg) für des­sen krea­ti­ve Ideen zur Kom­pri­mie­rung der Flä­che für die Bun­des­po­li­zei und zur Umge­stal­tung des gesam­ten Gebiets. Schirm­er zeich­net zusam­men mit den Büros von Johan­nes Petzl (Mün­chen) und Chri­sti­an de Buhr (Som­mer­hau­sen) ver­ant­wort­lich für den Siegerentwurf.

Beson­ders begrüß­te Star­ke, dass der Ent­wurf 60 Pro­zent des Are­als für eine Nut­zung durch die „zivi­le Stadt“ vor­sieht und somit auf rund 70 Hekt­ar neu­er Wohn­raum ent­ste­hen könn­te: „Das sind gute Per­spek­ti­ven, denn der Bedarf an bezahl­ba­ren Woh­nun­gen ist und bleibt hoch in der Stadt Bam­berg.“ Auch die For­de­rung der Stadt Bam­berg, nach dem Jahr 2025 eine dezen­tra­le Unter­brin­gung der Geflüch­te­ten vor­zu­se­hen, las­se sich auf Grund­la­ge des Plans rea­li­sie­ren. Gleich­falls lob­te Star­ke die BImA für das Aus­lo­ben des Wett­be­werbs, das Staat­li­che Bau­amt, ver­tre­ten durch ihren Lei­ter Ulrich Del­les, für die Orga­ni­sa­ti­on und die mt2-Archi­tek­ten Susan­ne Senf und Mar­tin Kühnl (Nürn­berg) für die Betreu­ung des Wett­be­werbs. Nun wün­sche er sich, dass die „Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich mit den Plä­nen aus­ein­an­der­set­zen und eine Debat­te dar­über in Gang gesetzt wird.“

Deser: „Wir haben mit unse­rer Visi­on die rich­ti­gen Wei­chen gestellt“

In einem Gruß­wort mach­te Rudolf Deser, der Lei­ter des Port­fo­lio­ma­nage­ments Bay­ern bei der BImA, das Inter­es­se sei­ner Behör­de deut­lich: „Suk­zes­siv frei wer­den­de Flä­chen sol­len eine Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ve für die Stadt Bam­berg als zivi­le Stadt unter Berück­sich­ti­gung des Kli­ma­schut­zes erhal­ten und einen Stand­ort für eige­ne Woh­nungs­bau­vor­ha­ben der BImA für Bedien­ste­te des Bun­des im Rah­men der Woh­nungs­für­sor­ge bie­ten.“ Eine Auf­ga­be der BImA sei schließ­lich auch, die Wohn­ra­um­of­fen­si­ve der Bun­des­re­gie­rung zu unter­stüt­zen, was sie mit viel­fäl­ti­gen Maß­nah­men umset­ze. Das Wett­be­werbs­er­geb­nis zei­ge in beein­drucken­der Wei­se, dass alle die­se Vor­ha­ben auf der Flä­che umge­setzt wer­den kön­nen. „Für den Bam­ber­ger Osten haben wir mit unse­rer Visi­on die rich­ti­gen Wei­chen gestellt“, beton­te Deser. Nun müss­ten auf mini­ste­ri­el­ler Ebe­ne die auf­ge­stell­ten Raum­be­dar­fe geneh­migt wer­den, ehe dann auf Grund­la­ge des Sie­ger­ent­wurfs eine Mach­bar­keits­stu­die zur Umge­stal­tung im lau­fen­den Betrieb und zum Zeit­plan auf­ge­setzt wird.

Bestands­ge­bäu­de erhalten

Anschlie­ßend erklär­te Pro­fes­sor Mar­tin Schirm­er sei­nen Ent­wurf und die dar­in ent­hal­te­nen Leit­ge­dan­ken. Sie dre­hen sich um die­se sechs Schlag­wor­te: Inklu­si­on, Iden­ti­tät, Nach­hal­tig­keit, Kli­ma­schutz, Mobi­li­tät und Fle­xi­bi­li­tät. Von zen­tra­ler Bedeu­tung war für Schirm­er und sei­ne Kol­le­gen, das Gebiet in sein histo­ri­sches und räum­li­ches Umfeld ein­zu­bet­ten: „Es soll in das Bam­ber­ger Gewe­be ein­ge­bun­den sein.“ Des­halb ver­sucht der Ent­wurf auch mög­lichst vie­le Bestands­ge­bäu­de und die damit ver­bun­de­ne Geschich­te zu erhal­ten, obwohl dies expli­zit nicht bei der Aus­lo­bung gefor­dert war. „Wir woll­ten das so und sind damit auch bewusst das Risi­ko ein­ge­gan­gen, schon in der ersten Run­de zu schei­tern“, erklär­te Schirm­er. Am Ende kam es anders: Sein Ent­wurf wur­de vom Preis­ge­richt am 19. April deut­lich vor den sie­ben wei­te­ren ein­ge­reich­ten Plä­nen gese­hen und mit dem ersten Preis aus­ge­zeich­net. Dane­ben wur­den noch zwei drit­te Prei­se ver­ge­ben, die auch bei der Aus­stel­lung im Rat­haus gezeigt werden.

Öff­nungs­zei­ten

Die Aus­stel­lung zum BImA-Ideen­wett­be­werb ist im Rat­haus am Max­platz im Flur neben der ehe­ma­li­gen Info­thek im Erd­ge­schoss auf­ge­baut. Sie kann noch bis zum 19. Mai 2023 zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses besich­tigt wer­den: Mon­tag bis Don­ners­tag, 8 bis 18 Uhr; Frei­tag, 8 bis 14 Uhr.