Die tou­ri­sti­sche Image­bro­schü­re für die Stadt Coburg ist im neu­en Cor­po­ra­te Design druck­frisch erschie­nen. Das wich­tig­ste Print­pro­dukt von Coburg Mar­ke­ting beschreibt Sehens­wür­dig­kei­ten wie Schlös­ser, Muse­en, Plät­ze, Parks und die belieb­te­sten Ver­an­stal­tun­gen in der Vestes­tadt. Vor­ge­stellt wer­den die tou­ri­stisch rele­van­ten The­men Stadt­füh­run­gen, Shop­ping und Kuli­na­rik. Die 70 Sei­ten star­ke Bro­schü­re in deut­scher Spra­che ist durch Vor­schalt­sei­ten in ver­schie­de­ne The­men­be­rei­che geglie­dert, die sich an der Menü­füh­rung der Web­sei­te von Coburg Mar­ke­ting ori­en­tie­ren. Pik­to­gram­me die­nen der Wie­der­erkenn­bar­keit. Unter der Rubrik „Infor­mie­ren“ fin­den die Lese­rin­nen und Leser bei­spiels­wei­se Hin­wei­se zur Anrei­se, zur Kom­bi­kar­te der Cobur­ger Muse­en sowie die Kon­takt­da­ten und Öff­nungs­zei­ten der Tou­rist-Infor­ma­ti­on. Unter „Aktiv sein“ sind unter ande­rem Aus­flugs­tipps im Land­kreis Coburg gelistet.

Neu ist eine Sei­te zum The­ma „Jüdi­sches Leben in Coburg“. „Uns war es wich­tig, dass die wech­sel­vol­le deutsch-jüdi­sche Geschich­te in Coburg einen Platz in der neu­en Bro­schü­re bekommt“, erklärt Kath­rin Wort­mann, Lei­te­rin der Abtei­lung Tou­ris­mus bei Coburg Mar­ke­ting. Auch die Geschich­te der Stadt Coburg wur­de mit Unter­stüt­zung des Stadt­hei­mat­pfle­gers Dr. Chri­sti­an Bos­eckert über­ar­bei­tet und ergänzt. Eine eng­li­sche Aus­ga­be ist in Arbeit.

Um dem Anspruch eines bewuss­ten Umgangs mit unse­ren Res­sour­cen gerecht zu wer­den, wur­de eine nach­hal­ti­ge Pro­duk­ti­on der Bro­schü­re in den Fokus gerückt. Das zer­ti­fi­zier­te Öko-Papier stammt aus nach­hal­tig bewirt­schaf­te­ten Wäl­dern, Recy­cling und kon­trol­lier­ten Quel­len. Die Bro­schü­re „Ent­decken & Erle­ben“ ist kosten­frei in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on erhält­lich. Sie kann über die Web­sei­te von Coburg Mar­ke­ting bestellt oder her­un­ter­ge­la­den wer­den: coburg​mar​ke​ting​.de/​i​n​f​o​r​m​i​e​r​e​n​/​p​r​o​s​p​e​k​t​e​-​d​o​w​n​l​o​ads.