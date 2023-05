Ab den 1960er Jah­ren brach­te der staat­li­che Wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft – unser Dorf soll schö­ner wer­den“ einen gro­ßen Moti­va­ti­ons­schub für vie­le Dör­fer in Bay­ern und in ganz Deutsch­land. Man woll­te in einem schö­nen, moder­nen Dorf mit einer akti­ven Dorf­ge­mein­schaft leben und dies auch nach außen zeigen.

Im Land­kreis Lich­ten­fels, und vor der Gebiets­re­form von 1972 auch im Land­kreis Staf­fel­stein, nah­men vie­le Dör­fer an dem Wett­be­werb teil und nutz­ten den Schwung für Maß­nah­men zur Dorf- und Gar­ten­ge­stal­tung, zur Anla­ge von Wei­hern, zur Sanie­rung von Gebäu­den und Gemein­schafts­ein­rich­tung oder auch zur Doku­men­ta­ti­on der eige­nen Geschich­te. Zu den Hoch-Zei­ten des Wett­be­werbs in den 1980er und 90er Jah­ren nah­men 100 Dör­fer am Kreis­ent­scheid teil.

Nun steht die 28. Wett­be­werbs­run­de an. Die Zahl der Teil­neh­mer-Ort­schaf­ten hat sich indes auf drei redu­ziert. Heu­er haben sich Stu­b­lang, Prü­gel und Seu­bers­dorf für den Kreis­ent­scheid ange­mel­det. Für Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer, der für den Land­kreis den Wett­be­werb orga­ni­siert, hat das ver­ständ­li­che Grün­de, die vor allem mit einem Ermü­dungs­ef­fekt auf­grund der lan­gen Lauf­zeit zusam­men­hän­gen. In den Ort­schaf­ten wer­de nach wie vor viel gelei­stet für die Orts­ge­stal­tung, für das Mit­ein­an­der von Jung und alt, für Öko­lo­gie und auch für die Bau­kul­tur, so Micha­el Stro­mer. Dies jedoch bei einem Wett­be­werb zu prä­sen­tie­ren ist für vie­le Ver­ant­wort­li­che nicht mehr erstrebenswert.

Rund­gän­ge am 24. Mai

Trotz­dem hat der Kreis­fach­be­ra­ter wie­der eine Jury zusam­men­ge­stellt, um die ange­mel­de­ten Ort­schaf­ten zu besu­chen, zu bewer­ten und hin­sicht­lich einer mög­li­chen Teil­nah­me beim nächst­jäh­ri­gen Bezirks­ent­scheid zu bera­ten. Die Rund­gän­ge durch die drei Dör­fer fin­den am Mitt­woch, 24. Mai, statt, und zwar um 12.30 Uhr in Stu­b­lang, um 14.30 Uhr in Prü­gel und um 16.30 Uhr in Seu­bers­dorf. Die Bewoh­ner sind herz­lich ein­ge­la­den, mitzugehen.

Akti­on „Unser Gartenbauverein“

Par­al­lel zum Dorf­wett­be­werb führt der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels heu­er eine Akti­on für die Gar­ten­bau­ver­ei­ne durch. „Dabei han­delt es sich nicht um einen Wett­be­werb“, so Micha­el Stro­mer, „son­dern wir woll­ten als Kreis­ver­band nach der Coro­na-Zeit, in der das Ver­eins­le­ben weit­ge­hend zum Erlie­gen kam, die Arbeit der Gar­ten­bau­ver­ei­ne wert­schät­zen“. Dies erfolgt in Form eines Besu­ches bei den teil­neh­men­den Ver­ei­nen. „Wir schau­en uns zusam­men das Dorf an und vor allem auch die Stel­len, die von den Ver­ei­nen gepflegt und gestal­tet wer­den. Dar­über hin­aus kön­nen uns die Ver­ei­ne Bil­der von Pfle­ge- und Arbeits­ein­sät­zen, Ver­an­stal­tun­gen oder Kin­der­grup­pen-Tref­fen zei­gen, um die Akti­vi­tä­ten des Ver­ei­nes zu doku­men­ti­ern. Dar­aus wol­len wir für 2024 einen Land­kreis-Kalen­der und im Inter­net eine Bil­der­ga­le­rie machen“, so der Kreisfachberater.

Für die Besu­che bei den teil­neh­men­den Gar­ten­bau­ver­ei­nen gibt es eben­falls vor Pfing­sten die Termine:

Mon­tag, 22. Mai 14.00 Uhr Lahm, 15.15 Uhr Grund­feld, 16.30 Uhr Döringstadt Diens­tag, 23. Mai 14.00 Uhr Bai­er­s­dorf, 15.15 Uhr Strös­sen­dorf, 16.30 Uhr Marktgraitz Don­ners­tag, 25. Mai 14.00 Uhr Kirchlein/​Reuth/​Hainzendorf, 15.15 Uhr Gär­ten­roth, 16.30 Uhr Mainroth Frei­tag, 26. Mai 12.00 Uhr Gör­au, 13.15 Uhr Fes­sels­dorf, 15.00 Uhr Neu­en­see, 16.30 Uhr Ober-/Un­ter­wal­len­stadt

Treff­punkt ist jeweils an der Kirche.