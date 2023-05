Bereits seit 1989 wer­den die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, die sich jeweils im Ver­lauf eines Jah­res über Nach­wuchs freu­en konn­ten, zu einem unge­zwun­ge­nen Tref­fen ein­ge­la­den. Bei einem klei­nen Imbiss haben die jun­gen Eltern die Gele­gen­heit sich aus­zu­tau­schen sowie den Nach­wuchs und die Partner/​innen der Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen kennenzulernen.

In den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren konn­ten die­se bei den jun­gen Eltern belieb­ten Tref­fen Coro­na bedingt nicht statt­fin­den. Des­halb wur­den zum dies­jäh­ri­gen Kin­der­nach­mit­tag alle Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, die in den Jah­ren 2020, 2021 und 2022 Eltern gewor­den sind, ein­ge­la­den. Ins­ge­samt 36 jun­ge Eltern­paa­re konn­te Land­rat Peter Berek in die­sem Zeit­raum zu ihrem Nach­wuchs beglück­wün­schen. Elf davon kamen mit ihrem neu­en Fami­li­en­zu­wachs und auch teil­wei­se den älte­ren Geschwi­ster­chen zum dies­jäh­ri­gen Kin­der­nach­mit­tag. Die Knirp­se nah­men ganz ohne Scheu das bereit­ge­stellt Spiel­zeug, die Luft­bal­lons und die Bob­by-Cars sofort in Beschlag und mach­ten den Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes an die­sem Nach­mit­tag zu einem gro­ßen Kin­der­spiel­platz, wo aus­ge­las­sen gespielt wur­de. Für jedes der Fich­tel-Babys gab es natür­lich pas­send auch ein Freiraum-Fichtelgebirge-Shirt.