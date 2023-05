Im Rah­men des Kam­pa­gnen­kur­ses „Start­chan­ce kita​.digi​tal“ fand am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag ein Netz­werktref­fen der päd­ago­gi­schen Fach­kräf­te aus elf Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen statt. Dies war das zwei­te Netz­werktref­fen im Land­rats­amt Lich­ten­fels, dem im Herbst 2022 drei ganz­tä­gi­ge Fort­bil­dun­gen vorausgingen.

Die­se Kam­pa­gne ist ein mehr­jäh­ri­ges, kosten­frei­es Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bot des Baye­ri­schen Fami­li­en­mi­ni­ste­ri­ums für alle baye­ri­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen inklu­si­ve Kin­der­krip­pen, das auch mit Mit­teln des Bun­des­fa­mi­li­en­mi­ni­ste­ri­ums aus dem Gute-Kita-Gesetz finan­ziert wird.

„Beim Ein­tritt in die Kita haben heu­te die aller­mei­sten Kin­der bereits Erfah­run­gen mit digi­ta­len Medi­en. Und sie haben Anspruch, dass ihre Kin­der­rech­te auf Teil­ha­be, Schutz und Befä­hi­gung in der digi­ta­len Welt erfüllt wer­den. Es ist daher Auf­trag von Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, Kin­der schon früh­zei­tig in einem krea­ti­ven, kri­ti­schen und siche­ren Umgang mit digi­ta­len Medi­en zu beglei­ten“, so das Staats­in­sti­tut für Früh­päd­ago­gik und Medi­en­kom­pe­tenz (IFP), das die Kam­pa­gne mit dem JFF-Insti­tut für Medi­en­päd­ago­gik kon­zi­piert hat, umsetzt und wis­sen­schaft­lich begleitet.

In den ein­jäh­ri­gen Kam­pa­gnen­kur­sen gehen die dar­an teil­neh­men­den Kitas mit den Kin­dern und unter Ein­be­zug der Eltern erste Schrit­te in die digi­ta­le Bil­dungs­welt. Die päd­ago­gi­schen Fach­kräf­te erhal­ten viel­fäl­ti­ge Anre­gun­gen für die digi­ta­le Foto‑, Audio- und Film­ar­beit mit Kin­dern und wie sie dabei die Eltern als Part­ner ein­be­zie­hen können.

Die Abschluss­ver­an­stal­tung ist für den 11. Juli 2023 im Stadt­schloss Lich­ten­fels geplant.