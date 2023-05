Der Frei­staat wür­digt das Enga­ge­ment in dem Bad Stebe­ner Orts­teil für „Bau­kul­tur und Innen­ent­wick­lung“. Mit dem baye­ri­schen Staats­preis für „Dorf­er­neue­rung und Bau­kul­tur“ ist das im ver­gan­ge­nen Jahr ein­ge­weih­te Dorf­ge­mein­schafts­haus mit Feu­er­wehr­stell­platz im Bad Stebe­ner Orts­teil Carls­grün aus­ge­zeich­net wor­den. Dies konn­te Bür­ger­mei­ster Bert Horn in jüng­sten Gemein­de­rats­sit­zung der Öffent­lich­keit bekannt geben.

In einem kürz­lich der Markt­ge­mein­de zuge­gan­ge­nen Schrei­ben von Michae­la Kani­ber, Staats­mi­ni­ste­rin für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, wur­de das außer­or­dent­li­che hohe Enga­ge­ment der Kom­mu­ne gewür­digt. Bad Steben habe sich um die Bau­kul­tur und die Innen­ent­wick­lung ver­dient gemacht. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird am 19. Okto­ber in der Münch­ner Resi­denz verliehen.