Die Jugend­feu­er­weh­ren des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt waren in die­sem Jahr in Ham­mer­bach zu Gast um die baye­ri­sche Jugend­lei­stungs­span­ge abzu­le­gen. Hier­zu tra­ten 11 Jugend­feu­er­weh­ren mit 41 Jugend­li­chen an.

Pünkt­lich zum Start um 10:00 Uhr rich­te­ten Kreis­ju­gend­wart Chri­sti­an Bühl und Kreis­brand­rat Mat­thi­as Roc­ca ihre loben­den Begrü­ßungs­wor­te an die Jugend­li­chen, bei denen vor allem die Bot­schaft deut­lich wur­de, wie wich­tig unse­re Jugend­feu­er­weh­ren für das Ehren­amt und die Zukunft der Feu­er­wehr sei.

Bei der Prü­fung muss­ten die Teilnehmer/​innen ver­schie­den­ste prak­ti­sche Sta­tio­nen, wie auch einen schrift­li­chen Fra­ge­bo­gen rund um das The­ma Feu­er­wehr abge­le­gen. Beim The­ma Kno­ten und Sti­che muss­te das Anle­gen eines soge­nann­ten geleg­ten Mast­wur­fes an einem Saug­korb unter Beweis gestellt wer­den. Zudem war es Teil der Prü­fung, einen geleg­ten Mast­wurf mit Halb­schlag an einem C‑Rollschlauch mit Strahl­rohr zu befe­sti­gen. Auch das Anle­gen eines Brust­bun­des durch die Prüf­lin­ge wur­de unter der Beob­ach­tung der Schieds­rich­ter geprüft. Beim Erken­nen und Zuord­nen von was­ser­füh­ren­den Arma­tu­ren, Kupp­lun­gen und Zube­hör muss­te gezeigt wer­den, ob das Ver­ständ­nis für die ein­zel­nen Gerä­te vor­han­den ist. Hier muss­te zwi­schen Arma­tu­ren zur Was­ser­ent­nah­me, Arma­tu­ren zur Was­ser­fort­lei­tung, Arma­tu­ren zur Was­ser­ab­ga­be und Kupp­lun­gen / Zube­hör unter­schie­den wer­den. Die prak­ti­schen Sta­tio­nen unter­teil­ten sich wei­ter in das Aus­wer­fen eines dop­pelt geroll­ten C‑Schlauches inner­halb eines begrenz­ten Fel­des und das Ziel­wer­fen einer Feu­er­wehr­lei­ne zwi­schen zwei Mar­kie­run­gen, wodurch die Genau­ig­keit der Prüf­lin­ge abge­fragt wer­den konn­te. Das Ankup­peln eines Strahl­roh­res an einem C‑Schlauch mit aus­rei­chen­der Schlauch­re­ser­ve ist vor allem auch, wie eini­ge ande­re Auf­ga­ben der Sta­tio­nen, im Ein­satz­fall von beson­ders wich­ti­ger Bedeutung.

Auch das Kup­peln einer 90 Meter lan­gen Schlauch­strecke war für die Jugend­li­chen kein Pro­blem. Beim Kup­peln von 2 Saug­schläu­chen wur­de dann die Team­fä­hig­keit wei­ter unter Beweis gestellt, da hier das genaue Arbei­ten aller 4 Jugend­li­chen zum Errei­chen des Ziels wäh­rend der Zeit­vor­ga­be erfor­der­lich ist. Das Ziel­sprit­zen mit der Kübel­sprit­ze, bei dem ein in 3 Meter Abstand ste­hen­der Eimer umge­spritzt wer­den muss­te, mach­te allen Teil­neh­mern gro­ßen Spaß.

Nach­dem die ver­schie­de­nen Sta­tio­nen und der schrift­li­che Test von allen Prüf­lin­gen abge­legt wur­de, konn­te sich mit Brat­wurst­bröt­chen auf dem Außen­ge­län­de des Sport­zen­trum Hamm­ber­bach gestärkt wer­den. Abschlie­ßend konn­ten durch Kreis­brand­rat Mat­thi­as Roc­ca und Kreis­ju­gend­wart Chri­sti­an Bühl die Abzei­chen über­ge­ben wer­den, da alle Prüf­lin­ge die Prü­fung erfolg­reich bestan­den haben.

Herz­li­che Glück­wün­sche gehen an alle teil­neh­men­den Jugend­li­chen aus den ver­schie­de­nen Wehren:

Feu­er­wehr Adlitz

Feu­er­wehr Bubenreuth

Feu­er­wehr Buckenhof

Feu­er­wehr Eckenhaid

Feu­er­wehr Großenseebach

Feu­er­wehr Hemhofen-Zeckern

Feu­er­wehr Marloffstein

Feu­er­wehr Münchaurach

Feu­er­wehr Neuhaus

Feu­er­wehr Oberschöllenbach

Feu­er­sehr Weisendorf