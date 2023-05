Die AfD-Frak­ti­on hat im Baye­ri­schen Land­tag einen Antrag mit dem Titel „Unfall­ge­schä­dig­te Ver­kehrs­teil­neh­mer nicht im Stich las­sen ‒ Ukrai­ni­sche Fahr­zeu­ge ver­stärkt kon­trol­lie­ren“ ein­ge­reicht (Drs. 18/28437). In die­sem for­dert sie die Staats­re­gie­rung auf, dar­auf hin­zu­wir­ken, dass Fahr­zeu­ge aus dem Nicht-EU-Aus­land, der­zeit vor allem sol­che mit ukrai­ni­schen und rus­si­schen Kenn­zei­chen, auf das Vor­lie­gen eines Haft­pflicht­ver­si­che­rungs­schut­zes über­prüft wer­den. Zusätz­lich soll­ten Ver­kehrs­kon­trol­len ver­stärkt und eine Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gne für ukrai­ni­sche sowie rus­si­sche Bür­ger in Deutsch­land gestar­tet wer­den. Auch die Ein­füh­rung einer frei­wil­li­gen Pla­ket­ten­kenn­zeich­nung wäre sinnvoll.

Zur Begrün­dung führt der inte­gra­ti­ons­po­li­ti­sche Spre­cher der AfD-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag, Jan Schif­fers, fol­gen­des aus:

„Im Frei­staat häu­fen sich Unfäl­le, an denen Fahr­zeu­ge mit ukrai­ni­schen Kenn­zei­chen betei­ligt sind. Wenn die Schä­den durch nicht haft­pflicht­ver­si­cher­te Fahr­zeu­ge ver­ur­sacht wur­den, haben deut­sche Ver­si­che­rer sie in den ersten Mona­ten nach Beginn des Ukrai­ne-Krie­ges erstat­tet, aber die­se frei­wil­li­ge Regu­lie­rung ist mitt­ler­wei­le aus­ge­lau­fen. Der Geschä­dig­te ist jetzt auf die Inan­spruch­nah­me des Fah­rers oder Hal­ters des Fahr­zeugs ange­wie­sen, was sich oft als schwie­rig erweist. Daher sind ver­stärk­te Kon­trol­len notwendig!

Dar­über hin­aus for­dern wir die Staats­re­gie­rung auf, sich auf Bun­des­ebe­ne für eine Erneue­rung der frei­wil­li­gen Initia­ti­ve der Ver­si­che­rer für einen befri­ste­ten Zeit­raum ein­zu­set­zen. Mehr­fach­kon­trol­len könn­ten mit­tel­fri­stig durch eine Pla­ket­ten­kenn­zeich­nung an der Wind­schutz­schei­be ver­mie­den wer­den. Für rus­si­sche Fahr­zeu­ge sind die­sel­ben Rege­lun­gen ein­zu­füh­ren. Die AfD steht an der Sei­te von Deutsch­lands Autofahrern!“