Bamberg/​Forchheim: Schwarz hilft bei 49 Euro-Ticket

Bis nach Erlan­gen oder Nürn­berg muss man von Bam­berg aus fah­ren, wenn man ohne Inter­net­zu­gang eine Chip­kar­te zum 49-Euro-Ticket bestel­len will. Die­se ist die Alter­na­ti­ve für alle, die bun­des­weit mit einem ein­zi­gen Ticket den Öffent­li­chen Per­so­nen­nah- und den Regio­nal­ver­kehr nut­zen möch­ten, jedoch über kein eige­nes Smart­phone ver­fü­gen. Mit einem klei­nen Ser­vice-Ange­bot will der SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz abhelfen.

Seit dem 1. Mai gül­tig kön­nen Bus­se und Bah­nen deutsch­land­weit mit dem neu­en 49 Euro-Ticket genutzt wer­den. Das ent­la­stet Pend­le­rin­nen und Pend­ler finan­zi­ell und trägt zum Kli­ma­schutz bei.

Die Ver­kaufs­zah­len sind gut. Rund sie­ben Mil­lio­nen Fahr­gä­ste nut­zen schon jetzt das Ange­bot. Vor der Ein­füh­rung des 49 Euro-Tickets besa­ßen laut Ver­band deut­scher Ver­kehrs­un­ter­neh­men davon rund zwei Mil­lio­nen Men­schen kein ver­gleich­ba­res ÖPNV-Abonnement.

Für Dis­kus­sio­nen sorg­te jedoch der Umstand, dass Men­schen ohne eige­nes Smart-Pho­ne und gerin­ger Affi­ni­tät zum Inter­net kaum eine Mög­lich­keit haben, in Bam­berg ein „ana­lo­ges“ Ticket zu erwer­ben. Wer hier in der Regi­on das 49-Euro-Ticket in Form einer Chip­kar­te erwer­ben will, muss die­ses ent­we­der online bestel­len oder eigens dafür bis nach Erlan­gen, Fürth oder Nürn­berg zur nächst­ge­le­ge­nen Ver­kaufs­stel­le fahren.

„Die­sen Weg kann man sich nun spa­ren“, so Andre­as Schwarz. „Ich wur­de schon mehr­fach gefragt, wie man eine Chip­kar­te ohne Inter­net­zu­gang kau­fen kön­ne. Jeder, der Fra­gen zum Erwerb des 49 Euro-Tickets hat oder sich eine Chip­kar­te über den VGN nach Hau­se bestel­len will, kann sich pro­blem­los an mein Bam­ber­ger Bun­des­tags­bü­ro (Tel.: 0951 519 29 401) wen­den. Wir hel­fen beim Bestell­vor­gang“, so der SPD-Politiker.

Schwarz will damit Online-Bar­rie­ren abbau­en und mehr v.a. älte­ren Men­schen den Zugang zum 49 Euro-Ticket ermöglichen.

Das Abge­ord­ne­ten­bü­ro des SPD-Poli­ti­kers befin­det sich in der Luit­pold­stra­ße 48a in Bam­berg. Es wird um Anmel­dung unter der Ruf­num­mer 0951 519 29 401 gebeten.