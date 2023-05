„Kin­der und Jugend­li­che stär­ken“ – unter die­sem Mot­to hat­ten die Grü­nen Her­zo­gen­au­rach am 12.05.2023 zum Fach­ge­spräch zwi­schen ihrer Land­tags-Direkt­kan­di­da­tin Moni­ka Tre­mel und dem Erlan­ger Kin­der­arzt Kar­sten Nau­mann eingeladen.

Die Coro­na-Pan­de­mie habe den Kin­dern, Jugend­li­chen wie auch den Eltern viel abver­langt. Psy­chi­sche Erkran­kun­gen von Kin­dern und Jugend­li­chen sind seit­dem stark ange­stie­gen, so Nau­mann. Er schil­der­te, dass er oft besorgt sei, weil er sei­ne jun­gen Patient*innen nicht mehr adäquat ver­sor­gen kann. Zu vie­le sind mitt­ler­wei­le ernst­haft psy­chisch erkrankt und bräuch­ten drin­gend wei­ter­füh­ren­de the­ra­peu­ti­sche Hil­fe. Er berich­te­te von Ver­sa­gens­äng­sten, Stress, sozia­len Pho­bien, Dro­gen­miss­brauch, über­mä­ßi­gem Medi­en­kon­sum, selbst­ver­let­zen­den Ver­hal­ten, Depres­sio­nen oder gar Suizidalität.

„Lan­ge War­te­zei­ten für sta­tio­nä­re oder ambu­lan­te the­ra­peu­ti­sche Hil­fen ver­schär­fen die Situa­ti­on zusätz­lich. Sie bedeu­ten in die­ser Lebens­pha­se einen nicht hin­nehm­ba­ren Ver­lust an per­sön­li­cher Lebens­zeit“, so Moni­ka Tre­mel. Sie ist als Bera­te­rin in der Chat­be­ra­tung der Tele­fon­seel­sor­ge tätig und ist dort regel­mä­ßig mit jun­gen Men­schen zwi­schen 10–29 Jah­ren im Aus­tausch. Als Land­tags­kan­di­da­tin setzt sich Tre­mel für die jun­gen Men­schen ein. Unter ande­rem for­dert sie eine Ver­bes­se­rung ihrer psy­chi­schen Gesund­heits­ver­sor­gung, indem sie dafür plä­diert, aus­rei­chend The­ra­pie­plät­ze zu schaf­fen. Per­so­nal in Schu­len und Kitas müs­se qua­li­fi­ziert wer­den für psy­chi­sche Stö­run­gen von Kin­dern. Außer­dem setzt sie sich dafür ein, in Schu­len zukünf­tig soge­nann­te mul­ti­pro­fes­sio­nel­le Teams zu eta­blie­ren, um Kin­der und Jugend­li­che mög­lichst effek­tiv zu unterstützen.