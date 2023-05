Sän­ge­rin­nen und Sän­ger aus Bam­berg und der Regi­on gesucht

Am 16. März 2024 ist die Crea­ti­ve Kir­che aus Wit­ten mit einem neu­en Stück zu Gast in der Bro­se Are­na in Bam­berg: 7 Wor­te vom Kreuz – Das Pop-Ora­to­ri­um von Albert Frey. Im Mit­tel­punkt der Insze­nie­rung steht ein rie­si­ger Chor aus bis zu 800 Sän­ge­rin­nen und Sän­gern, der noch entsteht.

Für das Herz­stück des Abends, den Mega-Chor, wer­den ab sofort Sän­ge­rin­nen und Sän­ger gesucht. Mit­sin­gen kann jede und jeder, unab­hän­gig von einer Mit­glied­schaft in Chor oder Kir­che. Alle Mit­wir­ken­den erler­nen bei eige­nen und gemein­sa­men Pro­ben das Werk, um es im März mit nam­haf­ten Musi­cal-Pro­fis, Big­band und gro­ßer Show­tech­nik auf­zu­füh­ren. Die Pro­ben star­ten im Herbst 2023. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt, Anmel­dung, Vide­os, Hör­pro­ben u.v.m. unter www​.7wor​te​.de.

Das Pop-Ora­to­ri­um erzählt von den sie­ben letz­ten Wor­ten Jesu am Kreuz. Wel­che Bedeu­tung kann das Kreu­zes­ge­sche­hen heu­te noch haben? In sei­nem neu­en Werk zeigt Albert Frey, dass die Pas­si­ons­zeit uns mit den wesent­li­chen Mensch­heits­fra­gen in Berüh­rung brin­gen kann. Das Pop-Ora­to­ri­um beleuch­tet das Geheim­nis des Kreu­zes aus unter­schied­li­chen Per­spek­ti­ven, bringt Wesen und Bot­schaft Jesu auf den Punkt und schenkt uns ein­drucks­vol­le Trostworte.

Albert Freys Inter­pre­ta­ti­on der sie­ben Wor­te lässt uns über den Mann am Kreuz stau­nen. Tief­grün­di­ge Tex­te, ergrei­fen­de Melo­dien und bewe­gen­de orche­stra­le Arran­ge­ments ver­spre­chen ein ein­ma­li­ges Erleb­nis für Sän­ge­rin­nen und Sänger.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner lädt ein: „Das Mit­mach­mu­si­cal Mar­tin Luther King war ein vol­ler Erfolg. Die 7 Wor­te Jesu am Kreuz berüh­ren. Ich freue mich über jeden Chor und jede Per­son, die mit­wirkt und die­se Bot­schaft klin­gend unter die Men­schen bringt.“

Das Pop-Ora­to­ri­um 7 Wor­te vom Kreuz ist ein Gemein­schafts­pro­jekt des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth, der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern sowie der Stif­tung Crea­ti­ve Kirche.

Stif­tung Crea­ti­ve Kir­che (Ver­an­stal­ter)

Als selb­stän­di­ge, gemein­nüt­zi­ge kirch­li­che Stif­tung ent­wickelt und ver­an­stal­tet die Crea­ti­ve Kir­che mit Sitz in Wit­ten seit fast 30 Jah­ren bun­des­wei­te Groß­ver­an­stal­tun­gen Aus einem Gos­pel­pro­jekt ent­stan­den, ist sie inzwi­schen deutsch­land­weit einer der größ­ten Anbie­ter für Pro­jek­te und Events im Bereich Pop- und Gos­pel­mu­sik und ver­an­stal­tet Festi­vals, Kon­zer­te, Tour­neen und Work­shops. Die Betei­li­gungs­pro­jek­te der Stif­tung Crea­ti­ve Kir­che erreich­ten in den letz­ten fünf Jah­ren mehr als 50.000 Mit­wir­ken­de und mehr als 500.000 Besu­che­rin­nen und Besucher.