Wel­che Gefüh­le gibt es und was lösen sie in den Kin­dern aus?

Kön­nen schon den jüng­sten Kin­dern Kon­flikt­lö­sungs­stra­te­gien ver­mit­telt wer­den? Die­ses The­ma beschäf­tig­te die Vor­stand­schaft des För­der­ver­eins der KiTa Wei­lers­bach wäh­rend einer Sit­zung Ende letz­ten Jah­res. Das Team rund um die erste Vor­sit­zen­de Chri­sti­ne Lie­bert-Dip­pold war sich schnell einig, dass hier jemand mit Erfah­rung und Exper­ti­se ins Boot geholt wer­den soll.

Mt Dia­na Könit­zer, der Geschäfts­füh­re­rin des Kin­der­schutz­bun­des Forch­heim fan­den sie genau die rich­ti­ge Ansprechpartnerin.

Zusam­men mit ihrer Kol­le­gin Kath­rin Rose­mann ent­wickel­te Dia­na Könit­zer den Kurs „Super­hel­den hau­en nicht“, der Kin­der­gar­ten­kin­der ermäch­ti­gen soll, mit einem guten Gefühl Aus­ein­an­der­set­zun­gen zu lösen.

In zwei Grup­pen für Vor­schul­kin­der und einer zusätz­li­chen für Kin­der ab 4 Jah­ren trans­por­tier­ten die bei­den Exper­tin­nen den Kin­dern alters­ge­rech­tes Wis­sen im Umgang mit Konflikten.

„Schla­gen, Hau­en, Belei­di­gen: All das bringt nur Unmut und Frust bei allen. Reden hilft da deut­lich mehr und macht ein gutes Gefühl im Bauch. Es ermäch­tigt jeden, sei­ne Pro­ble­me zu lösen“, so Dia­na Könit­zer, die in jedem Kind beson­de­re Poten­tia­le sieht, die es zu för­dern gilt.

Im Kurs wur­den die „Super­hel­den­kräf­te“ der Kin­der zum Vor­schein gebracht. Spie­le­risch ler­nen die Kin­der, dass es bes­ser ist, die­se Kräf­te im Team zu bün­deln und zusam­men zu arbei­ten, denn nur dann – wenn man im Team arbei­tet – kann vie­les bes­ser gelin­gen: Mat­ten­rut­schen allein? Klappt nicht! Mat­ten­rut­schen mit­ein­an­der? Das geht gut. Auch das Schwung­tuch kann einen Ball in der Mit­te nur nach oben wer­fen, wenn alle gut kom­mu­ni­zie­ren und mit­ein­an­der arbeiten.

Alle Betei­lig­ten, vor allem aber die Kin­der, waren sehr von die­sem Pro­jekt begei­stert und haben mit Freu­de teil­ge­nom­men. Für den Kurs der jün­ge­ren Kin­der, wur­den die Räum­lich­kei­ten der Begeg­nungs­stät­te in Kirch­eh­ren­bach genutzt. Der För­der­ver­ein lud dort die war­ten­den Eltern ein, sich bei Kaf­fee und Kuchen eine klei­ne Aus­zeit zu neh­men und sich in ent­spann­ter Atmo­sphä­re über den All­tag mit Kin­dern auszutauschen.

Der För­der­ver­ein, der in die­sem Jahr das 10-Jäh­ri­ge Bestehen fei­ert, freut sich, die­ses ergän­zen­de Ange­bot für die Kita zu ermög­li­chen und ist auch der Kita-Lei­te­rin Sabri­na Hack, sowie der Quar­tiers­ma­na­ge­rin Anne­li­se Iser dank­bar, dass die­se das Pro­jekt unter­stützt haben.