Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum führt am Sams­tag, 20. Mai 2023 um 11 Uhr eine geführ­te Hum­boldt-Wan­de­rung mit Hart­mut Koschyk und David Zin­ke auf dem Hum­boldt-Weg rund um Gold­kro­nach durch. Start- und Ziel­punkt ist am Markt­platz von Gold­kro­nach. Unter­wegs gibt es Erläu­te­run­gen zum Gold­berg­bau in Gold­kro­nach und die frän­ki­schen Jah­re Alex­an­der von Hum­boldts sowie eine Hum­boldt-Brot­zeit. Die Rück­kehr erfolgt gegen 18 Uhr. Die Weg­strecke umfasst knapp 12 km bei ange­nehm ver­teil­ten 400 Höhen­me­tern und meh­re­ren klei­nen Rast­mög­lich­kei­ten. Festes Schuh­werk, dem Wet­ter ange­pass­te Klei­dung und Geträn­kemit­nah­me wer­den empfohlen.

Anmel­dung erfor­der­lich unter 09241/4858592 oder info@​humboldt-​kulturforum.​de