COBURG. Am Sonn­tag­mit­tag kam es in Coburg im Bereich der Hut­stra­ße zu einer Gewalt­tat. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise.

Am Sonn­tag, 14. Mai, gegen 12.25 Uhr, über­rasch­ten zwei unbe­kann­te Män­ner einen 38-Jäh­ri­gen in der Cobur­ger Hut­stra­ße. An sei­ner Wohn­adres­se ver­letz­ten die bei­den Täter ihr Opfer mit einer Stich­waf­fe lebens­ge­fähr­lich und rann­ten in Rich­tung Fran­ken­brücke davon. Für den 38-Jäh­ri­gen war eine sofor­ti­ge Not­ope­ra­ti­on erfor­der­lich. Mitt­ler­wei­le ist der Mann außer Lebensgefahr.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt nun wegen eines ver­such­ten Tötungs­de­lik­tes und sucht nach den Tätern. Die­se wer­den wie folgt beschrieben:

Täter 1:

165 bis 170 Zen­ti­me­ter groß

schlan­ke Figur

Drei­ta­ge­bart

Er trug ein blau­es Sweat­shirt mit Auf­schrift und eine blaue Jogginghose.

Dunk­le Haut­far­be, dunk­les Haar, an den Sei­ten abrasiert

Täter 2:

165 bis 170 Zen­ti­me­ter groß

Er trug ein wei­ßes T‑Shirt, eine schwar­ze Jacke und schwar­ze Turn­schu­he mit wei­ßen Sohlen

Dunk­le Haut­far­be, dunk­les und län­ge­res, gewell­tes Haar

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Mit­hil­fe aus der Bevöl­ke­rung. Wer zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen gese­hen oder ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht hat, wird gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.