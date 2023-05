Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth zählt im deutsch­land­wei­ten Hoch­schul­ran­king der Wirt­schafts­Wo­che (WiWo) erneut zur Spit­zen­grup­pe in den Fächern Jura und VWL. Als ein­zi­ge klei­ne­re staat­li­che Uni­ver­si­tät in Deutsch­land ist sie in die­sen Fächern auch 2023 wie­der unter den Top 10 geli­stet. Maß­geb­lich für das Ran­king sind die Ein­schät­zun­gen von Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen aus Mit­tel­stand und Indu­strie. Daher sind die wie­der­hol­ten Plat­zie­run­gen in der Spit­zen­grup­pe ein Beleg aus erster Hand für die aus­ge­zeich­ne­ten Berufs­chan­cen der Absolvent*innen der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Am dies­jäh­ri­gen Hoch­schul­ran­king der Wirt­schafts­Wo­che haben über 500 Unter­neh­men, die zehn bis mehr als tau­send Beschäf­tig­te haben, teil­ge­nom­men. Die Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen wur­den danach befragt, von wel­chen Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten sie ihre Mitarbeiter*innen vor­zugs­wei­se rekru­tie­ren. Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth erzielt dabei in den Rechts­wis­sen­schaf­ten den sech­sten und in der Volks­wirt­schafts­leh­re den zehn­ten Platz.

„In Bay­reuth ver­mit­teln wir unse­ren Stu­die­ren­den Qua­li­fi­ka­tio­nen, mit denen sie auf ver­ant­wor­tungs­vol­le Posi­tio­nen in Wirt­schaft und Gesell­schaft bestens vor­be­rei­tet sind. Des­halb legen wir gro­ßen Wert auf die Ver­mitt­lung fach­li­cher Kom­pe­ten­zen und sen­si­bi­li­sie­ren die Stu­die­ren­den für neue öko­no­mi­sche, sozia­le und öko­lo­gi­sche Her­aus­for­de­run­gen. Nach­hal­tig­keit, Digi­ta­li­sie­rung und Künst­li­che Intel­li­genz sind zen­tra­le Quer­schnitts­the­men in allen rechts- und wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­gän­gen“, sagt Prof. Dr. Micha­el Grün­ber­ger, Jurist und Dekan der Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Fakul­tät. Bun­des­weit ein­zig­ar­tig ist in Bay­reuth das Ange­bot, das Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaft mit einer wirt­schafts- oder tech­nik­wis­sen­schaft­li­chen Zusatz­aus­bil­dung oder einem inter­dis­zi­pli­nä­ren Zusatz­stu­di­um im Bereich Infor­ma­tik und Digi­ta­li­sie­rung zu kom­bi­nie­ren. Der „Deutsch-Fran­zö­si­sche Bache­lor­stu­di­en­gang Rechts­wis­sen­schaft (LL.B. und Licence Men­ti­on Droit)“ und der „Deutsch-Spa­ni­sche Bache­lor­stu­di­en­gang Rechts­wis­sen­schaft (LL.B. und Gra­do en Der­echo)“ bie­ten die Mög­lich­keit, einen inter­na­tio­na­len Dop­pel­ab­schluss zu erwerben.

„Es freut mich sehr, dass unse­re Fakul­tät erneut Spit­zen­plät­ze im renom­mier­ten Ran­king der Wirt­schafts­Wo­che errei­chen konn­te: Wir bil­den Game­ch­an­ger aus. Das her­vor­ra­gen­de Abschnei­den unse­rer Volks­wirt­schafts­leh­re zeigt, wie For­schungs­stär­ke und Rele­vanz für die beruf­li­che Pra­xis Hand in Hand gehen, um unse­ren Stu­die­ren­den einen opti­ma­len Kar­rie­re­start zu ermög­li­chen“, sagt der Bay­reu­ther Öko­nom Prof. Dr. Claas Chri­sti­an Ger­mel­mann, Pro­de­kan der Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Fakultät.

In der VWL bie­tet die Uni­ver­si­tät Bay­reuth seit vie­len Jah­ren mit gro­ßem Erfolg die bei­den „klas­si­schen“ Stu­di­en­gän­ge mit Bache­lor- und Master­ab­schluss an. Zugleich hat sie im Hin­blick auf beson­de­re Berufs­fel­der inter­dis­zi­pli­nä­re Stu­di­en­gän­ge wie „Inter­na­tio­na­le Wirt­schaft & Ent­wick­lung“, „Inter­na­tio­na­le Wirt­schaft & Gover­nan­ce“, „Phi­lo­so­phy & Eco­no­mics“, Histo­ry & Eco­no­mics“ und „Deve­lo­p­ment Stu­dies“ ent­wickelt. „Absolvent*innen der Volks­wirt­schafts­leh­re wer­den heu­te über­all dort gesucht, wo es um nach­hal­tig­keits­ori­en­tier­te Lösun­gen für struk­tu­rel­le Her­aus­for­de­run­gen geht – bei­spiels­wei­se in den Berei­chen inter­na­tio­na­ler Han­del, Wäh­rungs­po­li­tik, Arbeits­öko­no­mik, Kreis­lauf­wirt­schaft, Ener­gie, Ver­kehr, neue Medi­en. Wir ver­knüp­fen des­halb in unse­rer Leh­re neue­ste For­schungs­er­geb­nis­se mit aktu­el­len Wirt­schafts­fra­gen, sei es in Deutsch­land, in der EU oder im glo­ba­len Maß­stab“, sagt Prof. Dr. Hart­mut Egger, Inha­ber des Lehr­stuhls für Inter­na­tio­na­le Makro­öko­no­mik und Han­del an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Ein­la­dung für Studieninteressierte:

Am 3. Juli 2023 lädt die Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­che Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zum Info­tag für Jura und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten ein: Abiturient*innen und Stu­di­en­in­ter­es­sier­te aus dem In- und Aus­land sind herz­lich auf dem Cam­pus will­kom­men. Hier erhal­ten sie aus erster Hand in Vor­trä­gen, Dis­kus­sio­nen und vie­len per­sön­li­chen Gesprä­chen Infor­ma­tio­nen über das reich­hal­ti­ge, zukunfts­si­che­re und deutsch­land­weit füh­ren­de Stu­di­en­an­ge­bot der Fakultät.

Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm und zur Anmel­dung: https://​www​.jura​wi​wi​ta​ge​.uni​-bay​reuth​.de