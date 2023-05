Wei­te­re Ehren­amt­li­che sind herz­lich willkommen

Auch schein­bar ein­fa­che Tätig­kei­ten, wie das Tra­gen der wöchent­li­chen Ein­käu­fe oder die Besor­gung eines Medi­ka­ments aus der Apo­the­ke, stel­len für älte­re Men­schen oft eine Her­aus­for­de­rung dar. Wie gut, wenn da Hil­fe in der Nähe ist! Auch ein net­tes Wort am Tele­fon, ein Spa­zier­gang in der Son­ne oder ein gemein­sa­mer Gang in den Super­markt kön­nen die Woche für allein­ste­hen­de älte­re Mitbürger:innen schö­ner und ange­neh­mer machen.

Die nie­der­schwel­li­ge Nach­bar­schafts­hil­fe der Stadt Bam­berg unter­stützt seit der Coro­na-Pan­de­mie im Jahr 2020 mit ihren ehren­amt­li­chen Hel­fen­den kurz­fri­stig die unter­schied­lich­sten Bedar­fe der Bürger:innen vor Ort. Hier­zu aktua­li­siert die Stadt ihre Daten­bank der hel­fen­den Per­so­nen. Wer sich für die nie­der­schwel­li­ge Unter­stüt­zung inter­es­siert und ehren­amt­lich tätig wer­den möch­te, der kann sich unter dem Link www​.stadt​.bam​berg​.de/​nbh in der Daten­bank der Nach­bar­schafts­hil­fe anmel­den. Denn: Hel­fen­de Hän­de sind immer herz­lich willkommen.

Auch bereits akti­ve Hel­fen­de wer­den gebe­ten, ihren Sta­tus im Netz­werk zu aktua­li­sie­ren, da sich auch bei ihnen Ver­än­de­run­gen z.B. in der zeit­li­chen oder räum­li­chen Unter­stüt­zung erge­ben kön­nen. Wer aus der Daten­bank gelöscht wer­den möch­te, kann dies eben­falls unter dem oben genann­ten Link tun.