Spiel­be­richt SG Herpersdorf/​Eckenhaid/​Neunhof – SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach 2 2:0 (1:0)

Ver­dien­te Nie­der­la­ge gegen den Tabellenzweiten

Gegen die SG Her­pers­dorf hat­te die zwei­te Mann­schaft der SG Burk wenig Chan­cen, ließ aber auch selbst rela­tiv wenig zu, sodass der 2:0‑Erfolg der Heim­mann­schaft in Ord­nung geht.

In Hälf­te eins hat­ten die Gast­ge­be­rin­nen mehr vom Spiel und erspiel­ten sich eini­ge Abschlüs­se aus teil­wei­se aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on. Ein­mal ver­pass­te dabei eine Stür­me­rin der Heim-SG eine gute Flan­ke (15.), ein ande­res Mal warf sich Jas­min Schu­ster in einen Schuss aus elf Metern und ver­hin­der­te damit die Füh­rung (23.). So dau­er­te es bis zur 31. Spiel­mi­nu­te als sich Lena Herbst auf der rech­ten Außen­bahn durch­tank­te und aus kur­zer Distanz wuch­tig ein­netz­te. Danach soll­te bis zum Pau­sen­tee nicht mehr viel pas­sie­ren. In der zwei­ten Hälf­te stell­te Trai­ner Por­zelt sei­ne Mann­schaft etwas um, sodass jetzt auch die Gäste zu Offen­siv­ak­tio­nen kamen. Doch die Heim­ab­wehr hielt dage­gen und ließ wenig zu. Kurz vor dem Ende der Par­tie erziel­te Sophia Pröll das 2:0 und damit die Ent­schei­dung (81.).

Spiel­be­richt SG Hüttenbach/​Diepersdorf – SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach 1:0 (1:0)

Mei­ster simma!

Mit einem knap­pen aber den­noch ver­dien­ten Sieg sicher­te sich die SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach bereits am viert­letz­ten Spiel­tag die Mei­ster­schaft in der Kreis­li­ga Erlan­gen Pegnitzgrund.

Bereits von Beginn an setz­ten die Gäste den Geg­ner unter Druck und erspiel­te sich eini­ge gute Gele­gen­hei­ten. Einen zen­tra­len, stram­men Schuss von Seli­na Pelch konn­te die Tor­hü­te­rin übers Tor len­ken (8.), ehe Cari­na Nögel die Füh­rung für ihr Team auf dem Fuß hat­te (14.). Auch in der Fol­ge ver­pass­ten es die Gäste, ihre Angrif­fe kon­se­quent zu Ende zu spie­len. Die Heim­elf kam dabei nur zu weni­gen Ent­la­stungs­an­grif­fen. Kurz vor der Halb­zeit­pau­se gelang­te ein Ball von Nögel auf Nata­scha Por­zelt. Die­se spiel­te einen Pass in die Schnitt­stel­le auf Katha­ri­na Drum­mer, die sich den Ball noch ein­mal vor­leg­te und dann zur umju­bel­ten Füh­rung traf (43.). Auch im zwei­ten Durch­gang zeig­te die Por­zelt-Elf ihr Kön­nen mit eini­gen guten Kom­bi­na­tio­nen, aller­dings fehl­ten sowohl Nögel als auch Pelch das Glück im Abschluss. Gegen Ende der Par­tie kam die Heim-SG noch ein­mal gefähr­lich vor das Tor von Andrea Zöber­lein, die­se parier­te noch bevor der Unpar­tei­ische auf Abseits ent­schei­den konn­te (85.). Danach war Schluss und die Freu­de über die bis dato her­aus­ra­gen­de Sai­son und die damit ver­bun­de­ne Mei­ster­schaft ungebremst.