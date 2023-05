Erster Platz in der Ober­fran­ken­run­de für GFS-Schü­ler Juli­an Liebscher

Kauf­män­ni­sches Rech­nen, Bestim­mung der Mög­lich­kei­ten, acht der zehn Fami­li­en­mit­glie­der von Adam-Ries in einer Kut­sche unter­zu­brin­gen, Zie­hen von Ker­zen aus Wachs, … Die­se und wei­te­re Fra­ge­stel­lun­gen bear­bei­te­ten 36 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 5. Jahr­gangs­stu­fe aus ganz Ober­fran­ken bei der zwei­ten Run­de des Adam-Ries-Wett­be­werbs. Zuvor hat­ten sie sich durch ihre Lei­stun­gen in der Schul­run­de dafür qualifiziert.

Zur Beloh­nung für ihre gei­sti­gen Anstren­gun­gen am Vor­mit­tag besuch­ten die jun­gen Mathe­ma­ti­ke­rin­nen und Mathe­ma­ti­ker nach einem gemein­sa­men Mit­tag­essen das Urzeit-Muse­um in Bay­reuth, in dem es lebens­gro­ße Model­le von Dino­sau­ri­ern, Ver­stei­ne­run­gen und Kri­stal­le zu bewun­dern gab.

Im Anschluss erfolg­te die mit Span­nung erwar­te­te Preis­ver­lei­hung durch den Mini­ste­ri­al­be­auf­trag­ten für Ober­fran­ken Dr. Harald Vorleuter.

Juli­an Lieb­scher vom Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt erziel­te einen her­aus­ra­gen­den ersten Platz und ist damit, wie die wei­te­ren zehn besten Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, für die drit­te Run­de in der Adam-Ries-Stadt Anna­berg-Buch­holz qua­li­fi­ziert. Dort tref­fen sie auf die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger aus Thü­rin­gen, Sach­sen und Tschechien.