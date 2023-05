Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Zwei Vor­der­rei­fen zerstochen

BAM­BERG. Am Sonn­tag, zwi­schen 00.45 Uhr und 08.00 Uhr, wur­den auf einem Park­platz in der Pödel­dor­fer Stra­ße an einem dort gepark­ten Citro­en Jum­per die Flan­ken der bei­den Vor­der­rei­fen zer­sto­chen. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 20.45 Uhr, fuhr an der Non­nen­brücke ein Fahr­rad­fah­rer gegen das rech­te Heck eines dort gepark­ten sil­ber­far­be­nen Toyo­ta und rich­te­te Sach­scha­den von etwa 1000 Euro an. Der Rad­fah­rer flüch­te­te anschlie­ßend von der Unfallstelle.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

LAU­TER. Etwa 2.000 Euro Sach­scha­den rich­te­ten Unbe­kann­te am Sonn­tag, zwi­schen 00.15 und 01.00 Uhr, an vier Fahr­zeu­gen an, die in der Orts­stra­ße „In der Au“ park­ten. Jeweils die lin­ken Außen­spie­gel der Autos wur­den abge­ris­sen bzw. abge­tre­ten. Bei wei­te­ren abge­stell­ten Pkw waren die Außen­spie­gel nach innen geklappt. Zur Tat­zeit fand an der Ört­lich­keit eine Ver­an­stal­tung statt.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

LKR. BAM­BERG. Zu feucht ein­ge­la­ger­te Pel­lets führ­ten am Sonn­tag­abend an drei Wohn­an­we­sen im Land­kreis Bam­berg zu einem Groß­ein­satz von Feu­er­wehr, Poli­zei und Ret­tungs­dienst. Im Lauf der ver­gan­ge­nen Woche waren drei Wohn­an­we­sen in Tros­dorf, Ober­haid und Vier­eth-Trun­stadt von einer Fir­ma mit Pel­lets belie­fert wor­den. Nach­dem ein Bewoh­ner des Anwe­sens in Tros­dorf, auf­grund vor­han­de­ner Geruchs­be­lä­sti­gung, einen Hei­zungs­tech­ni­ker rief, stell­te die­ser am Sonn­tag­abend einen zu hohen CO-Wert (Koh­len­stoff­mon­oxid­wert) fest. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr führ­te meh­re­re Mes­sun­gen durch und bestä­tig­te einen für Men­schen gefähr­lich hohen CO-Wert. Umge­hend führ­ten Poli­zei und Feu­er­wehr die Eva­ku­ie­rung aller belie­fer­ten Gebäu­de durch, nach­dem auch in Ober­haid und Vier­eth-Trun­stadt stark über­höh­te Wer­te gemes­sen wur­den. Die feuch­ten Pel­lets ver­brach­ten die jewei­li­gen Feu­er­weh­ren aus den Gebäu­den, sodass die Bewoh­ner in den frü­hen Mor­gen­stun­den in die Wohn­häu­ser zurück­keh­ren konn­ten. Eine 18-jäh­ri­ge Frau muss­te auf­grund von Kopf­schmer­zen und Schwin­del­ge­füh­len vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung aufgenommen.

BUR­GE­BRACH / UNTER­HARNS­BACH. Poli­zei­strei­fen waren am Mon­tag­mit­tag in Unter­harns­bach im Ein­satz, nach­dem meh­re­re Anru­fer lau­te Knall­ge­räu­sche mit­ge­teilt hat­ten. Anwoh­ner wähn­ten eine Schuss­waf­fe als Ursa­che, wes­halb sich die Poli­zei­kräf­te vor Ort auf die Suche nach dem Ursprung des Lärms mach­ten. Die ört­li­chen Jagd­päch­ter und eine Per­son mit waf­fen­recht­li­cher Erlaub­nis konn­ten nach poli­zei­li­cher Prü­fung als Ver­ur­sa­cher aus­ge­schlos­sen wer­den. Ver­letz­te Per­so­nen oder Sach­schä­den wur­den nicht bekannt.

Wer kann Hin­wei­se auf die Ursa­che der lau­ten Knall­ge­räu­sche geben? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Grä­fen­berg. Ein 59-jäh­ri­ger Mann aus der Wald­stra­ße wur­de ange­zeigt, da er am Sonn­tag­nach­mit­tag Pfla­ster­ar­bei­ten in sei­nem Gar­ten durch­führ­te und dabei laut­stark hämmerte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Sams­tag gegen 23:00 Uhr stell­te ein 62-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen BMW in der Kat­zen­stein­stra­ße ab. Als er am Sonn­tag gegen 08.00 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er an der lin­ken hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te einen fri­schen Unfall­scha­den fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens-regu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Sonn­tag­mor­gen gegen 03:45 Uhr wur­de in der Drei­kir­chen­stra­ße ein 27-jäh­ri­ger KIA-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest. Der anschlie­ßen­de Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,74 Pro­mil­le. Es wur­de dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Den Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Forch­heim. Am Sonn­tag gegen 11:50 Uhr wur­den die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in ein Hotel auf die Bay­reu­ther Stra­ße geru­fen. Dort konn­ten die Beam­ten einen amts­be­kann­ten 26-Jäh­ri­gen fest­stel­len, der ohne zu bezah­len im Hotel gefrüh­stückt hat­te. Nach Auf­nah­me der Per­so­na­li­en und Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de der 26-Jäh­ri­ge wie­der entlassen.

Forch­heim. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim konn­te am Sonn­tag­abend am Forch­hei­mer Bahn­hof eine 18-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­ten, wie sie sich gera­de einen Joint gedreht hat­te. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten ein wei­te­res Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Can­na­bis fest. Es erfolg­te die Sicher­stel­lung der genann­ten Gegen­stän­de. Die jun­ge Frau muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­set­zes verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sach­be­schä­di­gung an Pkw – Zeu­gen gesucht

MARKTZ­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Unbe­kann­te beschä­dig­ten einen in der Quel­len­gas­se gepark­ten Pkw. Das Fahr­zeug war in der Nacht von 13.04 auf 14.04.2023 an der Ört­lich­keit abge­stellt. Als der Hal­ter am Sonn­tag zu sei­nem schwar­zen Opel Tigra zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass meh­re­re Krat­zer und Del­len rund um das Fahr­zeug geschla­gen wur­den. An dem Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 3.000 Euro.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um mög­li­che Hin­wei­se durch Zeu­gen. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.

Unter Alko­hol­ein­fluss gegen Baum gefahren

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­mor­gen gegen 08:30 Uhr befuhr ein 19-Jäh­ri­ger den Wie­sen­weg in Unter­wal­len­stadt. Am Fluss­bad kam er mit sei­nem Nis­san vom Weg ab und fuhr fron­tal gegen einen Baum. Als eine hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe zur Unfall­stel­le kam, ver­such­te der Niss­an­fah­rer zu Fuß zu flüch­ten, die Beam­ten konn­ten ihn jedoch dabei auf­hal­ten. Beim Ein­tref­fen einer wei­te­ren Strei­fe zeig­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher immer aggres­si­ver, wes­halb der Mann von den Beam­ten gefes­selt wer­den muss­te. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,87 Pro­mil­le. Dar­auf­hin erfolg­te die Anord­nung einer Blut­ent­nah­me auf der Dienst­stel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins. Der Nis­san war nicht mehr fahr­be­reit und wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­schleppt. Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Gefähr­dung des Straßenverkehrs.