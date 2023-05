In der Zeit von Sams­tag, 20. Mai, bis ein­schließ­lich Diens­tag, 23. Mai, fin­det in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße auf dem städ­ti­schen Markt­ge­län­de der dies­jäh­ri­ge Pfingst­markt statt. Der Auf­bau der Ver­kaufs­stän­de beginnt bereits am 19. Mai. Die Öff­nungs­zei­ten des Pfingst­mark­tes sind Sams­tag von 10 bis 18 Uhr, Sonn­tag von 11 bis 18 Uhr sowie Mon­tag und Diens­tag von 10 bis 18 Uhr.

Der Pfingst­markt in Bay­reuth ist ein tra­di­tio­nel­ler Markt mit regio­na­len und über­re­gio­na­len Beschickern. Händ­ler aus der Regi­on und dem gesam­ten Bun­des­ge­biet bie­ten an den vier Markt­ta­gen ein viel­fäl­ti­ges Sor­ti­ment an Waren an, das in der Regel von kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten über Haushalts‑, Stick‑, Leder- und Korb­wa­ren bis hin zu Spiel­zeug und Blu­men reicht.