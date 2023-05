Vale­rie – klein, aber oho: 10Jährige ver­blüfft Fachwelt

Wegen Krank­heit, Abitur-Vor­be­rei­tun­gen und Stu­di­en­ver­pflich­tun­gen rei­sten die Rasen­kraft­sport­ler des TSV Stadt­stein­ach die­ses Jahr nur mit einer klei­nen Grup­pe zur baye­ri­schen Rasen­kraft­sport-Nach­wuchs­mei­ster­schaft, die tra­di­tio­nell im klei­men All­gäuört­chen Trauch­gau, nahe der öster­rei­chi­schen Gren­ze, stat­fand. Der Wet­ter­gott hat­te dies­mal kein Ein­se­hen mit den jun­gen Sport­lern, die Dau­er­re­gen und Käl­te trot­zen mussten.

Bron­ze für Kai Konopacki

Ein bischen tech­ni­sche Pro­ble­me beim Ein­wer­fen im Ham­mer­wer­fen hat­te der 14jährige Kai Kono­packii im Leicht­ge­wicht der A‑Schüler(14/15Jahre) schnell im Griff. Kur­zer­hand redu­zier­te Kai sei­nen Bewe­gungs­ab­lauf von vier auf drei Dre­hun­gen. Mit 39,68 Metern kam der Young­ster zwar nicht ganz an sei­ne kürz­lich auf­ge­stell­te Best­mar­ke von 41,54 Metern mit dem 4kg-Ham­mer her­an, doch für den Drei­kampf erar­bei­te­te sich der jun­ge Gym­na­si­ast so eine soli­de Aus­gangs­ba­sis. In der zwei­ten Dis­zi­plin, dem Gewichtwerfen(5kg/50cm Län­ge) lie­fer­te Kai dann tech­nisch ver­siert mit 21,71 Metern eine neue per­sön­li­che Best­mar­ke ab. Eben­so beim Steinstoßem(5kg), wo er den Eisen­block auf 8,19 Meter beför­der­te. Am Ende hat­te der 14Jährige dann ordent­li­che 2170 Drei­kampf-Punk­te gesam­melt, die ihm einen Podest­platz und die Bron­ze­me­dail­le hin­ter Dani­el Herzog(TSV Wasserburg/​2354 Punk­te) und Linus Holzhey((TSV Trauchgau/​2310 Punk­te) einbrachten.

Gold für Vale­rie Hacker und Mat­ti Hummel

In Anbe­tracht des mie­sen Wet­ters durf­te auch Mat­ti Hum­mel im Schwer­ge­wicht der B‑Jugend zufrie­den sein, wenn­gleich er sich mit dem 5kg-Hammer(57,71 Meter) etwas mehr erhofft hät­te. Der 16 Jäh­ri­ge, der in den letz­ten Mona­ten einen enor­men Wachs­tums­schub zu ver­zeich­nen hat­te, deu­te­te in Trauch­gau klar an, dass es nur eine Fra­ge der Zeit ist, wann der Ham­mer über 60 Meter fliegt. In die­ser Dis­zi­plin lag der Burg­hai­ger schon 12 Meter vor der Kon­kur­renz, doch auch mit dem 7,5kg-schweren Wurfgewicht(24,07 Meter) und mit dem eben­fals 7,5kg-schweren Stein(10,64 Meter) zeig­te Mat­ti sein gro­ßes Talent. Am Ende lag er schließ­lich fast 500 Punk­te vor der Kon­kur­renz und hol­te über­le­gen den baye­ri­schen Mei­ster­ti­tel im Dreikampf.

Mit Feu­er­ei­fer war in Trauch­gau auch das Küken der Sta­ni­cher Wurf­grup­pe, Vale­rie Hacker, bei der Sache. Die knapp 10Jährige demon­strier­te ein­drucks­voll, wie locker und tech­nisch ver­siert auch schon Kin­der in dem Alter durch ein viel­sei­ti­ges, spaß­be­ton­tes und alters­ge­rech­tes Trai­ning mit leich­ten Wurf­ge­rä­ten umge­hen kön­nen. Vale­rie bekam sowohl im Wett­kampf als auch bei der Sie­ger­eh­rung gro­ßen Bei­fall. „Es war eine Freu­de ihr bei ihren blitz­schnel­len, sau­be­ren Dre­hun­gen beim Ham­mer­wer­fen zuzu­se­hen“, lob­te zum Bei­spiel der baye­ri­sche Sport­wart Tobi­as Ross­ner. Vale­rie hat­te kürz­lich den 2kg-Ham­mer im Wett­kampf erst­mal über 30 Meter beför­dert. In Trauch­gau flog ihr Sport­ge­rät zunächst auf 32,30 Meter, ehe sen­sa­tio­nel­le 34,95 Meter folg­ten. Die Klein­ste und Leich­te­ste im Kreis der C- und B‑Schülerinnen war­te­te auch mit dem jeweils 3kg-schwe­ren Wurf­ge­wicht und dem Stein mit sprit­zi­ger und schon erstaun­lich siche­rer Tech­nik und Bewe­gungs­fluß auf und hol­te sich mit 1560 Punk­ten über­le­gen die Gold­me­dail­le und ihren ersten baye­ri­schen Meistertitel.

Schnup­per­trai­ning mit Valerie

Die Sta­ni­cher Wer­fer bie­ten jeder­zeit Schnup­per-Trai­nings für Kids an. Eltern sind ger­ne mit ihren „Sports­ka­no­nen“ ein­ge­la­den auf dem Trai­nings­ge­län­de in der Stadt­steina­cher Au am Rad­weg mal spie­le­risch einen klei­nen Ham­mer, Dis­kus oder Speer in die Hand zu neh­men oder­sich in klei­nen koor­di­na­ti­ve Tests zu ver­su­chen. Tipps und Anschau­ungs­un­ter­richt der frisch­ge­backe­nen baye­ri­schen Mei­ste­rin Vale­rie sind natür­lich inbe­grif­fen. Inter­es­sen­ten mel­den sich bit­te bei Mar­tin Ständ­ner, Tele­fon 0171–9361737.