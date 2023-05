„Dri­ve in – bet´ mit“

Pünkt­lich zum „Vater­tag“ fin­det auch in die­sem Jahr zum Beginn der Biker­sai­son ein Motor­rad­got­tes­dienst statt. An Chri­sti Him­mel­fahrt, Don­ners­tag, 18. Mai 2023, laden das Jugend­haus Burg Feu­er­stein und die Motor­rad­ge­mein­schaft Jako­bus zu einem Open Air Motor­rad­got­tes­dienst ein. Der Got­tes­dienst beginnt um 10.00 Uhr. Zele­brant ist Wolf­gang Eßel. Die musi­ka­li­sche Gestal­tung über­neh­men die „Beth­le­hem All Stars“. Im Anschluss besteht die Mög­lich­keit zur Fahr­zeug­seg­nung. Für einen klei­nen Imbiss ist gesorgt, Son­nen­schein ist bestellt: Dri­ve in, bet’ mit!

Wei­te­re Information:

Jugend­haus Burg Feuerstein

Burg Feu­er­stein 2, 91320 Ebermannstadt

Tel. 09194 7674–0 ; Fax 09194 7674–10

; Fax 09194 7674–10 E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de

Inter­net: www​.burg​-feu​er​stein​.de

oder www​.motor​rad​ge​mein​schaft​-jako​bus​.de