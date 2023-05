Gleich zu Beginn des Freund­schafts­wo­chen-Som­mers ergibt sich die Gele­gen­heit in einer geführ­ten Bus­tour das Eger­land zu ent­decken. Dabei spie­len Kul­tur, Barock und die Bau­mei­ster­fa­mi­lie Dient­zen­ho­fer eine beson­de­re Rolle.

Am Sonn­tag, 21. Mai 2023, bie­tet die­se Kul­tur­bus-Fahrt ins nörd­li­che Eger­land unter der Obhut von Rei­se­lei­te­rin Oli­na Kou­del­o­vá den Teil­neh­men­den einen schö­nen Aus­flug von etwa zehn Stun­den Dau­er. Die Bus­fahrt kostet 15 Euro inkl. Ein­tritt ins Muze­um Ples­ná (ehe­mals Flei­ßen). Die Ein­kehr zum Mit­tag­essen trägt jeder selbst.

„Im nörd­li­chen Eger­land gibt es viel zu ent­decken. Gera­de im Früh­ling erle­ben wir deut­lich, dass es im Ege­rer Becken wär­mer ist und die vie­len blü­hen­den Obst­bäu­me an den klei­nen Ver­bin­dungs­stra­ßen stim­men mich ein, auf Ent­deckun­gen zu gehen“, schwärmt Pablo Schin­del­mann, einer der Geschäfts­füh­rer von Selb2023gGmbH. „Das ist dann auch noch eine gute Gele­gen­heit genuss­freu­dig die böh­mi­sche Küche zu erle­ben.“ Auf dem Kul­tur­bus-Aus­flug wer­den Zie­le ange­steu­ert, die archi­tek­to­nisch und histo­risch Sehens­wer­tes bie­ten. Die Strecke ver­läuft von Selb, mit Zustieg in Hohen­berg nach Ples­ná in das neu eröff­ne­te Muse­um und dann zu den Wall­fahrts­kir­chen Maria Kulm und Maria Lore­to. Dabei geht es vor­bei an einem Ensem­ble Ege­rer Fach­werk-Häu­ser und nach­mit­tags führt der Aus­flug nach Cheb |Eger.

Ples­ná ist die erste Sta­ti­on die­ser inter­es­san­ten Ent­decker-Tour. Ziel ist das neu eröff­ne­te Muse­um „Haus der Erin­ne­rung und der Ver­söh­nung“ mit einer zwei­spra­chi­gen Dau­er­aus­stel­lung zur deutsch- tsche­chi­schen Regio­nal­ge­schich­te und aktu­ell zwei Son­der­schau­en. Eine schil­dert, eben­falls zwei­spra­chig, Schick­sa­le am Eiser­nen Vor­hang und die zwei­te Aus­stel­lung zeigt drei­spra­chig die Geschich­te und die Ver­söh­nungs­ak­ti­vi­tä­ten des Sude­ten­deut­schen Rates e.V. Der Auf­bau des Muse­ums wur­de auch finan­ziert mit Inter­reg-Mit­teln der Euro­päi­schen Uni­on im Zuge eines Koope­ra­ti­ons­pro­jek­tes mit der Stadt Erben­dorf und zeigt in einer Muli­vi­si­ons­schau auch ein wei­te­res Ver­bin­dungs­ele­ment der gemein­sa­men Regi­on: Geo­lo­gi­sche Besonderheiten.

Wei­ter geht es im Anschluss in die Welt der Bau­mei­ster-Fami­lie Dient­zen­ho­fer: Erkun­den Sie die bedeu­ten­den Wall­fahrts­kir­chen Chlum Sva­té Maří| Maria Kulm und Maria Lore­to in Starý Hrozňatov

|Alt­kins­berg, die in Ver­bin­dung zur Stifts­ba­si­li­ka Wald­sas­sen das gemein­sa­me Erbe barocker Bau­kunst reprä­sen­tie­ren. Um den Erhalt der bei­den Kir­chen küm­mern sich deutsch-tsche­chi­sche Initia­ti­ven. Eine beson­de­re Rol­le spie­len dabei die ver­schie­de­ne Hei­mat­krei­se in Bay­ern und die Eger­lan­der Gmoi, die ins­be­son­de­re die Tra­di­ti­on der Wall­fahr­ten pfle­gen und die Reno­vie­run­gen mit vie­le Enga­ge­ment för­dern. Dabei sind Ver­stän­di­gung, Ver­söh­nung und Freund­schaf­ten entscheidend.

Zwi­schen den Besu­chen der bei­den Kir­chen ist das Mit­tag­essen in Starý Hro­zňa­tov eingeplant.

Zum Aus­klang fährt die Grup­pe, vor­bei an den Ege­rer Fach­werk-Häu­sern in Dou­bra­va, in das schö­ne Städt­chen Cheb |Eger. Eine der älte­sten und histo­risch wert­voll­sten Städ­te in Tsche­chi­en. Cheb zeigt sei­nen Glanz in der Alt­stadt mit den vie­len Denk­mä­lern und histo­ri­schen Dach­stüh­len. Ein Spa­zier­gang wäh­rend des Auf­ent­halts, viel­leicht zur Kai­ser­burg oder ein­mal über den Bou­le­vard „schlen­dern“ sorgt für

„fluf­fi­ge Leich­tig­keit“. Even­tu­ell fin­den Sie eini­ge schö­ne Mit­bring­sel und genie­ßen böh­misch- öster­rei­chi­sche Süß­spei­sen bei einem Kaf­fee bevor es im Rei­se­bus der Hei­mat ent­ge­gen geht.

Orga­ni­sa­to­ri­sches

Abfahrt: 08:30 Uhr Selb, Bahnhofsvorplatz

Zustieg: 08:45 Uhr Hohen­berg an der Eger, Porzellanikon

Rück­kehr 18:00 Uhr (Selb)

Zum Mit­tag­essen keh­ren Sie ein in Starý Hro­zňa­tov – zwi­schen den Besu­chen der bei­den Hier­zu erfolgt wäh­rend der Fahrt die Abfra­ge zur Essensauswahl.

Die Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter https://​freund​schafts​wo​chen2023​.eu/​V​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​s​d​e​t​a​i​l​s​/​b​u​s​t​o​u​r​_​g​e​s​c​h​i​c​h​t​e​_​b​a​r​o​c​k​_​e​g​e​r​l​and. Wegen des begrenz­ten Platz­an­ge­bot im Bus mel­den Sie sich bit­te bei Inter­es­se hier an: https://​www​.stmuv​.bay​ern​.de/​f​r​e​u​n​d​s​c​h​a​f​t​s​w​o​c​h​e​n​2​3​/​b​u​s​e​g​e​r​l​a​n​d​.​h​tml

Die Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen ermög­li­chen die Koope­ra­ti­on zwi­schen Akteu­ren aus dem Frei­staat Bay­ern und der Tsche­chi­schen Repu­blik. Sie soll lang­fri­sti­ge Chan­ce bie­ten, Kon­tak­te ver­tie­fen und wei­ter posi­ti­ve Ver­net­zun­gen auf allen Ebe­nen bil­den. Dar­über hin­aus sind die Freund­schafts­wo­chen auch ein leben­di­ges Zei­chen im 30-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums­jahr der Eure­gio Egrensis.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen und Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen: www​.freund​schafts​wo​chen2023​.eu