Wald­er­leb­nis/-ent­decker-Zen­trum Mehl­mei­sel: Haus­halts­aus­schuss im Land­tag stimmt Pla­nung zu

Wei­te­rer wich­ti­ger Schritt für das geplan­te Wald­er­leb­nis-Zen­trum in Mehl­mei­sel (Land­kreis Bayreuth).

Wie MdL Rai­ner Lud­wig mit­teilt, hat der Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags soeben Pro­jekt­frei­ga­be zur Fort­set­zung der Pla­nung erteilt. Die ver­an­schlag­ten Gesamt­ko­sten belau­fen sich nach aktu­el­lem Stand auf 9,6 Mil­lio­nen Euro.

Für das wald­päd­ago­gi­sche Pro­gramm der baye­ri­schen Forst­ver­wal­tung sol­len am bestehen­den Wild­park Mehl­mei­sel geeig­ne­te Räum­lich­kei­ten geschaf­fen wer­den. Das Wald­ent­deck­er­zen­trum (WEZ) wird von der baye­ri­schen Forst­ver­wal­tung am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth-Münch­berg betrie­ben, so der Plan.

MdL Rai­ner Lud­wig zeigt sich erfreut über das star­ke Bekennt­nis der Bay­ern-Koali­ti­on zum Fich­tel­ge­bir­ge: „Unser Ziel ist es, das Ange­bot vor Ort kon­ti­nu­ier­lich zu erwei­tern und auf höch­stem Niveau zu hal­ten, um den päd­ago­gi­schen Auf­trag der Forst­ver­wal­tung noch bes­ser und umfas­sen­der umset­zen zu können.“

Die bereits bestehen­de Bekannt­heit und Beliebt­heit des Wald­hau­ses und des Wild­parks in der Regi­on wer­de dem zukünf­ti­gen Erleb­nis-Zen­trum von unschätz­ba­rem Vor­teil sein, da Tou­ri­sten und Ein­hei­mi­sche bereits mit dem Stand­ort und dem viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tungs­pro­gramm ver­traut seien.

„Hier wird bereits groß­ar­ti­ge Arbeit gelei­stet, und wir möch­ten mit viel Enga­ge­ment und Lei­den­schaft dar­auf auf­bau­en, um das Ange­bot wei­ter zu opti­mie­ren und zu erwei­tern. Das geplan­te Zen­trum wird auf einer unbe­bau­ten Flä­che errich­tet, die sich unmit­tel­bar gegen­über des bestehen­den Wald­hau­ses befin­det“, so Ludwig.

Hier gebe es kei­ne Beein­träch­ti­gun­gen durch gro­ße Stra­ßen oder ande­re Lärm­quel­len, was ein unge­stör­tes Wald­er­leb­nis garan­tiert. Die Pla­nung des Zen­trums ori­en­tiert sich an der erfolg­rei­chen Umset­zung in Graf­rath, Ober­bay­ern, wel­ches kürz­lich fer­tig gestellt wur­de, und soll auf dem­sel­ben Raum­pro­gramm aufbauen.

MdL Rai­ner Lud­wig: „Der Schutz des gewach­se­nen Wald­bo­dens hat bei der Pla­nung ober­ste Prio­ri­tät, daher wird das Gebäu­de auf Stüt­zen plat­ziert und in Holz­bau­wei­se gestal­tet, um sich har­mo­nisch in die Land­schaft einzufügen.“

Laut Lud­wig lie­ge der Fokus auch auf der Bar­rie­re­frei­heit; der Natur- und Arten­schutz wer­de eben­so beson­de­re Beach­tung finden.

Rai­ner Lud­wig, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter für das Fich­tel­ge­bir­ge, hat sich stets für eine opti­ma­le För­de­rung und Unter­stüt­zung des Pro­jekts mit ein­ge­setzt: „Mein geschätz­ter FW-Kol­le­ge, Bür­ger­mei­ster Franz Tau­ber, macht sich seit jeher für die Visi­on stark. Ihm gilt mein beson­de­rer Dank für sein bis­he­ri­ges her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment! Ger­ne ste­he ich ihm und allen Akteu­ren vor Ort auf dem wei­te­ren Weg beglei­tend zur Sei­te!“, ergänzt Lud­wig mit Blick in die Zukunft.

„Neben Tou­ri­sten wird das Wald­er­leb­nis-Zen­trum auch für Schu­len und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in der Regi­on von gro­ßem Nut­zen sein, um die Wich­tig­keit des For­stes zu ver­mit­teln und das Bewusst­sein für Nach­hal­tig­keit zu för­dern. Die­ses Pro­jekt wird somit auch die Umwelt im All­ge­mei­nen her­vor­he­ben und die scho­nen­de Nut­zung von Res­sour­cen sen­si­bi­li­sie­ren“, so MdL Rai­ner Lud­wig abschließend.