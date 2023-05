Kom­pe­tenz­zen­trum Strah­len­schutz Stei­nen­hau­sen – Haus­halts­aus­schuss stimmt „Pro­jekt­pla­nung Teil 2“ zu

Wei­te­rer wich­ti­ger Schritt für das geplan­te Strah­len­schutz-Zen­trum am Lan­des­amt für Umwelt in Kulmbach-Steinenhausen:

Wie MdL Rai­ner Lud­wig mit­teilt, hat der Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags soeben der Pro­jekt­pla­nung Teil 2 zugestimmt.

Die nun beschlos­se­ne Mit­tel­frei­ga­be umfasst fol­gen­de Gewer­ke: die Fer­tig­stel­lung des Neu­baus und die Sanie­rung des Nord­flü­gels im histo­ri­schen Schloss Stei­nen­hau­sen. Die Gesamt-Bau­ko­sten betra­gen nach aktu­el­lem Stand rund 43 Mil­lio­nen Euro. Die Fer­tig­stel­lung ist für den Herbst 2025 geplant. Es sol­len dadurch 15 neue Arbeits­plät­ze geschaf­fen werden.

Erst vor weni­gen Tagen wur­de in Bei­sein von Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber fei­er­lich Spa­ten­stich für das Kom­pe­tenz­zen­trum Strah­len­schutz gefeiert.

MdL Rai­ner Lud­wig zeigt sich erfreut über das neu­er­li­che star­ke Bekennt­nis der Bay­ern-Koali­ti­on zum LfU-Stand­ort Kulm­bach: „Wir set­zen erneut Maß­stä­be in Sachen Sicher­heit und Schutz der Bevöl­ke­rung – aus Kulm­bach für ganz Bay­ern. Die Dienst­stel­le wird zum Zen­tral­la­bor für die not­wen­di­gen Frei­ga­be­mes­sun­gen beim Rück­bau der baye­ri­schen Kern­kraft­wer­ke umge­wan­delt und über­wacht das Rück­bau-Per­so­nal in strah­len­schutz­tech­ni­scher Hin­sicht. Dies schafft Trans­pa­renz und stärkt das Ver­trau­en der Öffent­lich­keit in unse­re Arbeit.

Der Kulm­ba­cher Land­tags­ab­ge­ord­ne­te der FREI­EN WÄH­LER ist stolz, dass beim Neu­bau vor allem auf die Attri­bu­te Nach­hal­tig­keit und Umwelt­ver­träg­lich­keit Wert gelegt wird: „Die Kon­zep­ti­on des neu­en Labor­ge­bäu­des am bezau­bern­den Schloss Stei­nen­hau­sen am Zusam­men­fluss von Rotem und Wei­ßem Main ver­bin­det gekonnt die Aspek­te des Denk­mal­schut­zes und des Natur­schut­zes für die natur­na­he Umgebung.“

MdL Lud­wig, ener­gie­po­li­ti­scher Spre­cher der FREIE WÄH­LER-Land­tags­frak­ti­on, ergänzt: „Es wird auch, und das freut mich sehr, beson­ders auf eine Opti­mie­rung der ener­ge­ti­schen Ver­sor­gung geach­tet, indem auf Geo­ther­mie und Pho­to­vol­ta­ik gesetzt wird. Durch den Umbau des jet­zi­gen Labor­be­reichs im Nord­flü­gel der Schloss­an­la­ge ent­ste­hen zudem modern­ste Büro­ar­beits­plät­ze, ein kom­for­ta­bler Bespre­chungs­raum sowie ein Sozi­al­raum für das rund 75-köp­fi­ge Team der LfU-Dienst­stel­le Kulm­bach. Ein Pro­jekt von höch­ster Qua­li­tät, das unse­ren Vor­sprung im Umwelt­schutz, im Bereich der For­schung und im Ener­gie­sek­tor unterstreicht.“

„Die Hei­mat­stra­te­gie trägt Früch­te!“, so Lud­wig. „Beim Strah­len­schutz wird Kulm­bach eine gro­ße Rol­le spie­len! Als ört­li­cher Reprä­sen­tant im Baye­ri­schen Land­tag wer­de ich die­ses Leucht­turm­pro­jekt wei­ter­hin auf­merk­sam begleiten!“