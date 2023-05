„Die Frän­ki­sche“ blüht, tanzt und lacht: Herz­li­che Ein­la­dung zum 3. Genuss­markt am 21.Mai in Muggendorf

Unter dem Mot­to „Nach­hal­ti­ger Genuss aus der Regi­on – so schmeckt die Frän­ki­sche“, laden der Markt Wie­sent­tal und die ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV ganz herz­lich ein zum 3. Genuss­markt am 21. Mai im Orts­zen­trum Muggendorf.

„Wir freu­en uns auf vie­le Gäste, die mög­lichst lan­ge bei uns ver­wei­len, denn am 21.Mai ist bei uns viel gebo­ten!“, freut sich Bür­ger­mei­ster Mar­co Trautner.

Rund 40 Aus­stel­ler, die orts­an­säs­si­gen Gast­hö­fe und vie­le Ver­ei­ne küm­mern sich um das leib­li­che Wohl. Beglei­tet wird das Gan­ze von einem leben­di­gem Kul­tur- und Natur­pro­gramm mit hand­werk­li­cher Schmie­de­kunst, Live-Bier­brau­en, einer Näh-Werk­statt sowie Basteln und Malen für Kin­der. Und jeder, der in frän­ki­scher Tracht kommt, wird am Stand der Pretz­fel­der Säf­te auf ein Getränk eingeladen.

„Wir möch­ten mit dem Genuss­markt zei­gen, was unse­re Regi­on für Schät­ze bereit­hält“, erklärt Corin­na Brau­er, die den Genuss­markt gemein­sam mit ihrer Kol­le­gin Julia Pet­sch­ler und Kat­ja Schön­hö­fer-Huhn aus der Tou­rist­info Wie­sent­tal orga­ni­siert. „Die zahl­rei­chen Markt­be­su­cher schät­zen nicht nur die Kuli­na­rik, son­dern auch Kunst­hand­werk und das umfang­rei­che Kul­tur- und Kinderprogramm.“

Der Genuss­markt beginnt am 21. Mai um 10 Uhr mit einem Fest­got­tes­dienst in der St. Lau­ren­ti­us­kir­che, anschlie­ßend eröff­nen die Stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Rosi Kraus sowie der 1. Bür­ger­mei­ster der Markt­ge­mein­de Mar­co Traut­ner den Markt. Sei­ne ein­hei­mi­schen Betrie­be sind gut ver­tre­ten: So wird zum Bei­spiel der Bio­hof Bey­er fri­sche Bur­ger vom Wagyu- Rind gril­len, der Haaa­ger Schmied Hubert Hun­stein live Mes­ser schmie­den und die ein­hei­mi­schen Gast­hö­fe ihre Spe­zia­li­tä­ten vom Grill anbie­ten. Doch was wäre der Genuss­markt ohne die fei­nen geist­rei­chen Genüs­se aus den Streu­obst­wie­sen der Frän­ki­schen Schweiz? Gleich drei Bren­ne­rei­en haben ihre fei­nen Destil­la­te dabei, die man gern pro­bie­ren kann: die Bren­ne­rei Hack aus Pinz­berg, die Bren­ne­rei Sie­ben­haar aus Dietz­hof und die Bren­ne­rei Rackel­mann aus Egloffstein.

Ergänzt wird das Ange­bot durch die Schä­fe­rei Hütt­ner aus Buben­reuth, die Honig­ton Imke­rei Schmin­der, wald­päd­ago­gi­sche Ange­bo­te mit Sibyl­le Appoldt aus Wei­lers­bach und die fei­ne ess-art aus Eber­mann­stadt, die Auf­stri­che und Sal­ze ohne Rie­sel­hil­fen und Geschmacks­ver­stär­ker anbie­tet. Auch eine Forel­len­räu­che­rei aus Grä­fen­berg ist in die­sem Jahr dabei und bie­tet frisch geräu­cher­te Süß­was­ser­fi­sche an. Der Zebu-Hof Gath aus Wei­lers­bach ser­viert Spe­zia­li­tä­ten von sei­nen klei­nen Zebu-Rin­dern und Nikl Bräu aus Pretz­feld sorgt dafür, dass der Nach­schub an Bier nicht abreißt. Dane­ben wird dank dem Ver­ein der Hob­by­brau­er aus Effel­trich live Bier gebraut, die Wald­ba­de­mei­ste­rin Chri­sti­na Haas ser­viert fri­sche Crê­pes und Sin­gers Bau­ern­la­den hat fri­schen Spar­gel aus Hau­sen dabei.

Lan­ge­wei­le kommt sicher nicht auf, denn auch das Kul­tur­pro­gramm kann sich sehen las­sen: eine Trach­ten­be­ra­tung, Ammo­ni­ten klop­fen, ein Clown für Kin­der und ein Sport- und Baste­l­an­ge­bot durch die ört­li­chen Ver­ei­ne sor­gen dafür, dass sich die gan­ze Fami­lie einen Tag im Wie­sent­tal ver­wei­len kann.

„Für die gesam­te Gemein­de­ver­wal­tung ist es eine Her­aus­for­de­rung so einen Markt neben dem Tages­ge­sche­hen zu orga­ni­sie­ren. Für uns wäre es die schön­ste Beloh­nung mit vie­len Besu­chern einen wun­der­schö­nen Markt­tag zu genie­ßen“, bekräf­tigt Kat­ja Schön­hö­fer-Huhn, von der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Muggendorf.

Für eine ent­spann­te Anrei­se an die­sem hof­fent­lich son­ni­gen Mai­sonn­tag emp­feh­len wir die Anrei­se mit der Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz oder mit dem Fahr­rad. Ein per­fek­tes Wan­der­ziel ist der Genuss­markt am 21.Mai allemal!

Aus dem Programm:

10 Uhr: Fest­got­tes­dienst in der Kir­che St. Lau­ren­ti­us, Muggendorf

Am Rat­haus

11.00 Uhr: Eröff­nung mit musi­ka­li­scher Unter­stüt­zung des Trachtenvereins

12.15 Uhr: „Die Glann“, Kin­der­tanz­grup­pe aus Hetzles

13.00 Uhr: Clown Wusla, Zau­ber­show und Ballontierspaß

13.30 Uhr: Trach­ten­mo­den­schau von Dag­mar Rosen­bau­er, direkt danach: Auto­gram­me von Bier­kö­ni­gin Lui­sa I. am Stand

14.00 Uhr: Dadaraa, hand­ge­mach­te, leben­di­ge, ehr­li­che Musik aus Mistel­gau bekannt z. B. aus BR Heimat

15.00 Uhr: Clown Wusla, Zau­ber­show und Ballontierspaß

15.30 Uhr: Selbst­ge­näh­te (frän­ki­sche) Trach­ten, ein Augen­schmaus!, Frän­ki­sche Schweiz Ver­eins AG Tracht

16.00 Uhr: Aus­klang mit Dadaraa, Musik aus Mistelgau

Aus­stel­ler am Rathaus:

Zebu­hof Gath aus Wei­lers­bach: Spe­zia­li­tä­ten vom Zeburind, Hähnchengyros

Bio­hof Bey­er aus Engel­hardsberg: „Engel­hardsber­ger Rou­la­den­topf“ vom eige­nen Bio-Rind, Bio-Bur­ger vom Wagyu Rind

Judit Nagy aus Ecken­tal: Unga­ri­sche Lan­gos aus der Frän­ki­schen Schweiz

Nikl Bräu aus Pretz­feld: Hand­werk­lich gebrau­te Bie­re, Pretz­fel­der Schor­len, Wasser

Mela­nie Schna­bel aus Pot­ten­stein: Bun­te Uni­ka­te aus Stoff, Holz, Glas, Kera­mik … außer­dem: Erstes Nähen an der Näh­ma­schi­ne für Kinder

Fami­li­en­netz­werk Wie­sent­tal: Spie­len, Malen, Basteln für Kinder

Orts­ge­mein­schaft Nie­der­fel­len­dorf: Kaf­fee und Kuchen

Flit­ter­krän­ze Kun­reuth: Trachtenberatung

Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein AG Tracht: Trachtenberatung

Aus­stel­ler im Wiesentweg

Bren­ne­rei Hack aus Pinz­berg: Holz­ofen­brot, fri­sche Erd­bee­ren, Brän­de, Gei­ste, Whis­key und Liköre

Mosa­ik-Welt aus Pretz­feld: Hand­ge­fer­tig­te Mosa­ik­ar­ti­kel aus Kera­mik und Glas, Tische, Tabletts

Back­team Bucken­reuth: Küch­la, Urräd­la und Blö­ch­la und klei­ne Schman­kerl zum Pro­bie­ren aus der Backstube

Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein, AG Tracht aus Marl­off­stein: Bera­tung zur Trachtenmode

Dag­mar Rosen­bau­er von Flit­ter­krän­ze aus Kun­reuth und Schnei­de­rin Rosa­lie Postat­ny: Bera­tung zur Trach­ten­mo­de, Stof­fe, Bor­ten und Bän­der zum Verzieren

Bren­ne­rei Zamet­zer aus Wie­sen­t­hau: Edel­brän­de und Liköre

Schä­fe­rei Hütt­ner aus Buben­reuth: Web­ar­ti­kel aus Schur­wol­le (Beklei­dung, Socken, Decken), Deko­ar­ti­kel aus Filz, Nadel­ge­filz­tes, Schafmilchseife

Con­fi­se­rie Pie­ger aus Wie­sen­t­hau: Frän­ki­sche Himbeer-Trüffel

Gold­ner Stern aus Mug­gen­dorf: Bratwurstspezialitäten

Metz­ge­rei Wehr­fritz aus Mug­gen­dorf: Fei­nes aus der Metz­ge­rei und Grill­im­biss vor der Tür

Honig­ton-Imke­rei Schmin­der aus Kalch­reuth: Regio­na­ler Früh­jahrs­blü­ten- und Som­mer­ho­nig, Bie­nen­wachs­ker­zen, hand­ge­töp­fer­te Kera­mik für Insek­ten und Vögel, Propolisprodukte …

außer­dem: Honig­pro­bier­sta­ti­on, Schaubeute/​Werk­zeu­ge, Mate­ria­li­en zum Imkern

Singer's Bau­ern­la­den aus Hau­sen: Fri­scher Spar­gel und Sau­ce Hollandaise

Bren­ne­rei Sie­ben­haar aus Dietz­hof: Fort­set­zung des Ape­ri­tifs „7“ (DER Ren­ner auf dem Genuss­markt Reifenberg)

Kräu­ter­fee, Leu­ten­bach: Kräu­ter­sal­ze, Öle, Essi­ge, Chut­ney, Dips

Gast­hof zur Wolfs­schlucht: Pul­led Pork mit Kraut im Vinsch­gau­er Bröt­chen to go, Fri­sches frän­ki­sches Land­bier von der Braue­rei Wehrfritz

Gold­ner Stern: Bratwurstspezialitäten

Aus­stel­ler an der Wiesent

Mes­ser­schmied Hubert Hun­stein aus Wie­sent­tal: Hand­ge­schmie­de­te Mes­ser – „Das Schärf­ste, was die Frän­ki­sche Schweiz zu bie­ten hat“, außer­dem Schmiedevorführungen

um 14 Uhr

um 15 Uhr

um 16 Uhr

Bren­ne­rei Rackel­mann aus Egloff­stein: Aus der Bren­ne­rei: Brän­de, Likö­re, Whisky,Spirituosen;

Von und mit Alpa­kas: Wan­der­gut­schei­ne, Socken, Plüsch­fi­gu­ren, Alpaka-Wolldünger

ess­Art aus Eber­mann­stadt: Hand­ge­fer­tig­te Lebens­mit­tel (Auf­stri­che etc.)

Licht-Frucht-Hof aus Königs­feld: Din­kel, Mar­me­la­de, Saft, Holz­ar­bei­ten und trans­pa­ren­te Fen­ster­bil­der … und für Kin­der: aus Hafer-Kör­nern Flocken machen und Holz­fi­gu­ren bemalen

Spvgg Nei­deck: Geträn­ke, Gegrill­tes, Kaf­fee und Kuchen …

außer­dem: Geschick­lich­keits­übun­gen und Ball­spie­le an der neu­en Fitnessanlage

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr: Kin­der­ak­tio­nen mit der Feuerwehr

Imker­ver­ein Ebermannstadt:

zum Ver­kauf: Honig, Blü­ten­pol­len, Pro­po­lis, Bienenwachs

zum Mit­ma­chen: Bie­nen­schau­ka­sten, Ker­zen wickeln, Bie­nen­woh­nung (Beu­te) Imke­ru­ten­si­li­en, Information

Aus­stel­ler am Naturparkzentrum

Pretz­fel­der Frucht­säf­te: Ver­schie­de­ne Säf­te und Schor­len, jeder der in frän­ki­scher Tracht kommt, erhält ein Freigetränk

„Raus in den Wald“ von Wald­päd­ago­gin Sibyl­le Appoldt aus Wei­lers­bach: Für Kin­der: Bie­nen­wachs-Grill­an­zün­der, Stem­pel­ge­schich­ten, ach­hal­tig­keits­ak­tio­nen, Mini-Work­shops, etc.

Obst­hof Erl­wein aus Kun­reuth: Obst, Obst­brän­de, Trocken­obst, Mar­me­la­den, ein­ge­leg­tes Gemü­se, Frucht­es­si­ge, (ein­ge­leg­ter) Käse

Lil­l­ach­ta­ler Räu­cher­fisch aus Wei­ßen­ohe: Frisch geräu­cher­te Fische vor Ort

Gesang­ver­ein Har­mo­nie Mug­gen­dorf: Selbst­ge­backe­ne Kuchen

Bio­hof Schmidt aus Mit­te­leh­ren­bach: Streu­obst­pro­duk­te, Saft, Cider, Sec­co, Schaum­wein, Destillate

Wald­ba­de­mei­ste­rin­nen Göß­wein­stein: Selbst­ge­mach­te Crê­pes … und für Kinder:Postkarten aus getrock­ne­ten Blät­tern gestalten

Ver­ei­ni­gung der Haus- und Hob­by­brau­er mit Wal­ter Simon aus Effel­trich: Live-Bier­brau­en über dem Holzfeuer

Bing­höh­le Streit­berg: Auf den Spu­ren der Erd­ge­schich­te: Ammo­ni­ten­klop­fen für Kinder