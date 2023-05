„Wie ich in 10 Jah­ren leben will“

Der Ver­ein Forch­heim for Future e.V. hat den Mal­wett­be­werb „Wie ich in 10 Jah­ren leben will“ zur Eröff­nung des Zukunfts­hau­ses aus­ge­schrie­ben. Er rich­tet sich an zwei Alters­klas­sen: Grund­schü­ler von 6–10 Jah­ren und Jugend­li­che von 11–16 Jahren.

Die Jury ist besetzt mit den bei­den Forch­hei­mer Künst­le­rin­nen, Rose­ma­ry Keß­ler und Gabrie­le End­res, sowie der Erzie­he­rin Julia Wei­land. Abga­be­schluss ist am 31.05.2023. Es kön­nen alle Tech­ni­ken ange­wen­det wer­den im For­mat DIN A‑3. Die Abga­be erfolgt im Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 in Forch­heim wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten: Mo.16 – 18 Uhr, Mi. 10 – 12 Uhr, Sa.10 – 12 Uhr, bei Repa­ra­tur-Café´ bis 13 Uhr. Es win­ken attrak­ti­ve Prei­se. Der Rechts­weg ist ausgeschlossen.

Der 1. Preis ist ein pri­va­ter Work­shop mit der Male­rin Rose­ma­ry Keß­ler; 2. Preis: Kos­mos-Expe­ri­men­tier­ka­sten: Easy Elek­tro Green Ener­gy, 3. Preis: Kos­mos-Expe­ri­men­tier­ka­sten: Solar Bots. Es gibt noch wei­te­re Prei­se (z.B. Krea­tiv­ma­te­ria­li­en) zum Aus­su­chen. Mit­ma­chen lohnt sich also.