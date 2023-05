Zwei Match­bäl­le für „Dom­rei­ter“

Nach dem 1:2 Aus­wärts­sieg beim Tabel­len­schluss­licht FC Gees­dorf steht der FC Ein­tracht Bam­berg kurz vor dem Titel in der Bay­ern­li­ga Nord. Bereits am näch­sten Spiel­tag kön­nen die „Dom­rei­ter“ im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on den direk­ten Auf­stieg per­fekt machen. Mög­lich hat das der schärf­ste Ver­fol­ger, die DJK Geben­bach, gemacht, der in Neu­markt mit 0:3 ver­lo­ren hat.

Dabei war die Par­tie gegen den abge­schla­ge­nen Tabel­len­letz­ten ein Kri­mi bis in die Nach­spiel­zeit. Bam­berg begann druck­voll und kon­zen­triert und schnür­te die Unter­fran­ken in die eige­ne Hälf­te ein. Bereits nach weni­gen Minu­ten hat­te Felix Popp nach einem Eck­ball das 0:1 auf dem Fuß, schei­ter­te aber am Gees­dor­fer Kee­per Maxi­mi­li­an Hum­pen­öder. In der Fol­ge müh­te sich der Tabel­len­füh­rer, zu unkon­trol­liert flo­gen aber die Bäl­le in den Straf­raum der Haus­her­ren, die Sturm­spit­zen wur­den nicht gefun­den und zu unsau­ber wur­de das Pass­spiel der Bam­ber­ger. Umso über­ra­schen­der dann die Füh­rung der Gern­lein-Schütz­lin­ge kurz vor der Pau­se: Moritz Kau­be setz­te sich dyna­misch auf der rech­ten Sei­te durch, drang in den Straf­raum ein und brach­te eine schar­fe Flan­ke vor das Tor. Die­se sprang Maxi­mi­li­an Hum­pen­öder gegen das eige­ne Bein und von dort aus ins Tor. Eine glück­li­che Pau­sen­füh­rung für Bam­berg, die auf­grund der Spiel­an­tei­le aber hoch­ver­dient war.

Nach dem Sei­ten­wech­sel setz­ten die Gäste ihr über­le­ge­nes Spiel fort und set­zen die Haus­her­ren unter Druck. Zu über­eif­rig ging dabei Seba­sti­an Val­dez ans Werk und prall­te mit sei­nem Gegen­spie­ler auf der Außen­bahn auf­ein­an­der. Nach Mei­nung des nicht immer sou­ve­rän wir­ken­den Schieds­rich­ters Flo­ri­an Fleisch­mann gro­bes Foul­spiel und somit glatt „Rot“ für Valdez.

In der Fol­ge erspiel­ten sich die Gees­dor­fer die ein oder ande­re Chan­ce, man merk­te den „Dom­rei­tern“ nun an, dass sie den Faden etwas ver­lo­ren. Kon­se­quent und fol­ge­rich­tig fiel auch der Aus­gleich. Einen Schuss aus halb­rech­ter Posi­ti­on konn­te Bam­bergs Tor­wart Ben Olschew­ski noch klä­ren, den Nach­schuss sto­cher­te Vin­cent Held mit sei­nem zwölf­ten Sai­son­tor über die Linie des FCE.

In die­ser Pha­se zeig­ten nun aber wie­der­um Gäste ein­mal mehr in die­ser Sai­son eine Reak­ti­on und Wil­lens­lei­stung. Ange­feu­ert von den Fans aus der Dom­stadt war es nur vier Minu­ten spä­ter Phil­ipp Hack, der ein Zuspiel von Johan­nes Geb­hardt auf­nahm, zwei Gegen­spie­ler umkurv­te und zum neu­er­li­chen Füh­rungs­tref­fer einnetzte.

In der Fol­ge ver­such­te der FC Gees­dorf erneut aus­zu­glei­chen, konn­te aber den kon­zen­triert ver­tei­di­gen­den Spit­zen­rei­ter nicht mehr ernst­haft in Ver­le­gen­heit bringen.

„Es war das erwar­tet schwe­re Spiel“ bilan­zier­te Bam­bergs Jan Gern­lein. „Der Wil­le war da, aber der abso­lu­te Fokus hat gefehlt. Wir hat­ten zu vie­le unsau­be­re Päs­se, wir haben die Spit­zen nicht ins Spiel gebracht und durch die Rote Kar­te uns auch noch selbst das Leben schwer gemacht. Am Ende neh­men wir die drei Punk­te mit, müs­sen aber bis Sams­tag noch ein­mal die nöti­ge Span­nung auf­bau­en, um gegen Regens­burg erfolg­reich zu spie­len. Das ist nun unse­re Auf­ga­be für die Woche.“