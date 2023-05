Bam­berg Ser­vice hofft auf hohe Bereit­stel­lungs­quo­te für die rest­li­chen Stra­ßen­be­rei­che im Bam­ber­ger Osten

Seit Mit­te März läuft die Aus­rü­stung der 50.000 Müll­ton­nen im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet mit einem soge­nann­ten „Behäl­ter­iden­ti­fi­ka­ti­ons­sy­stem“. Die Bechip­pung wur­de vor Ostern im Bam­ber­ger Westen abge­schlos­sen und wird noch bis 17. Mai 2023 im Osten durchgeführt.

In den letz­ten Tagen wur­de aller­dings eine abneh­men­de Bereit­stel­lungs­quo­te der Müll­ton­nen fest­ge­stellt. Bam­berg Ser­vice erin­nert daher noch­mals an das Infor­ma­ti­ons­schrei­ben, das zur Ankün­di­gung an alle Haus­hal­te ver­schickt wur­de und in dem das Datum benannt wur­de, an dem die Müll­be­häl­ter am Stra­ßen­rand bereit­ge­stellt wer­den müssen.

Wer Fra­gen dazu hat, kann sich wei­ter­hin an die extra ein­ge­rich­te­te Tele­fon­hot­line unter der Ruf­num­mer 0951 87–7171 wen­den. Die­se ist werk­täg­lich von 7–18 Uhr erreichbar.

Wei­te­re Infos mit häu­fig gestell­ten Fra­gen und Ant­wor­ten gibt es auch unter www​.bam​berg​-ser​vice​.de/​i​d​e​n​t​s​y​s​tem.