Herz­li­che Ein­la­dung zu unse­rem Out­door­er­leb­nis für die gan­ze Fami­lie. Kommt in unse­ren Gar­ten zum Spiel­ca­fé mit Tram­po­lin, Schau­kel, Spie­len, Basteln und Co. Und für die Pau­se? Natür­lich die lecke­ren Waf­feln. Soll­te schlech­tes Wet­ter sein, wer­den wir für euch Innen alles vor­be­rei­ten. Ihr könnt also sicher euer Kom­men pla­nen, Wir haben uns span­nen­des aus­ge­dacht zur Geschich­te, in der Jesus die Kin­der seg­net und alle Kin­der will­kom­men heißt. Kir­che, wie sie mir gefällt!

Am 19.05.2023 von 15 bis 17 Uhr im Domi­no Pegnitz