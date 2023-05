Grenz­über­schrei­ten­de Illu­mi­na­ti­on in Selb und Asch – ein Muss für alle Kunstliebhaber!

Erle­ben Sie einen Spa­zier­gang durch die Kul­tur und Geschich­te zwei­ter Orte! Die Illu­mi­na­ti­on in Selb und Asch ist ein „Gesamt­kunst­werk“! Zum Auf­takt der Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen hat die renom­mier­te Künst­le­rin Bri­gitt Had­lich (had­lich-art – Wei­den­berg) sich etwas ganz Beson­de­res über­legt: Ihre künst­le­ri­sche Licht- und Video­do­ku­men­ta­ti­on spielt mit den Ele­men­ten und Struk­tu­ren aus Selb und Aš und zeigt die tie­fe Ver­bun­den­heit bei­der Orte. Die grenz­über­schrei­ten­de und auf­ein­an­der abge­stimm­te Illu­mi­na­ti­on schafft so einen künst­le­ri­schen Brücken­schlag zwi­schen Bay­ern und Tschechien.

Am Frei­tag, den 26. Mai 2023 in Selb ist die sinn­bild­li­che „Fei­er der Freund­schaft“. Sie tau­chen auf einem Rund­gang um den Gra­fen­mühl­wei­her in einen Farb-Kunst-Raum ein, der durch eine emo­tio­na­le und far­ben­fro­he Licht­in­sze­nie­rung ent­steht. Der Park kann von den Besu­che­rin­nen und Besu­chern im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes in einem ande­ren Licht gese­hen wer­den. Eine doku­men­ta­ri­sche Ani­ma­ti­on beleuch­tet an ande­rer Stel­le die Geschich­te bei­der Städ­te – ihre alte und neue Freund­schaft wird in Sze­ne gesetzt. Geschicht­li­che Ereig­nis­se visua­li­sie­ren die eigen­stän­di­ge Ent­wick­lung und die Gemein­sam­kei­ten bei­der Städte.

Die­ses Ele­ment ist an bei­den Aben­den fester Bestand­teil der Illu­mi­na­ti­on. Das Brücken­tor aus dem Park KAPLAN/​ka in Asch ist jedoch das bestim­men­de Ele­ment des Illu­mi­na­ti­ons­kon­zepts ins­ge­samt. Es sym­bo­li­siert das „Tor der Freund­schaft“! Das Tor ist der Ver­bin­dungs­kno­ten für bei­de Stand­or­te. Es erscheint in der ersten Sze­ne in der Ani­ma­ti­on in Selb und ist damit auch eine „Vor­aus­schau“ auf den näch­sten Abend in Asch.

Am Sams­tag, den 27. Mai 2023 in Asch liegt der Haupt­aspekt auf dem geschicht­li­chen Hin­ter­grund und der Ost-West-Ach­se, auf der der Weg durch das „Tor der Freund­schaft“ liegt.

Bewe­gen­de emo­tio­na­le Ani­ma­tio­nen mit mysti­schen Struk­tu­ren auf den Wän­den der Brücke kön­nen Sie auf sich wir­ken las­sen. Die Beleuch­tung der Bäu­me lädt zu einem Rund­gang ein, um die wei­te­ren Illu­mi­na­tio­nen zu auf sich wir­ken zu las­sen. Die Grund­mau­ern der abge­brann­ten Kir­che sind in magi­sches Leuch­ten ver­setzt. Im ehe­ma­li­gen Altar­raum wird die Geschich­te einer Tren­nung und einer Freund­schaft in ver­schie­de­nen Kon­tex­ten erzählt.

Die­se „Ver­nis­sa­ge“ beginnt an bei­den Aben­den um 20 Uhr. Bis zum Start um ca. 21:30 Uhr zum Ein­bruch der Dun­kel­heit kön­nen sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher vor Ort kuli­na­risch und mit Musik auf die Illu­mi­na­ti­on ein­stim­men. Mehr Infos fin­den Sie unter www​.freund​schafts​wo​chen2023​.eu/​i​l​l​u​m​i​n​a​t​i​on/.

Infos zu BTFW 2023

Die Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen laden die Men­schen ein, bei ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen mehr über Ihre Nach­barn zu erfah­ren, viel­leicht frü­he­re Ver­bin­dun­gen wie­der auf­le­ben zu las­sen und neue Kon­tak­te zu knüp­fen. Ab Mit­te Mai, zwölf Wochen lang, haben wir dazu Gele­gen­heit!. Dafür neh­men die Ver­an­stal­ter Inter­es­sier­te „an die Hand“ und ermög­li­chen ihnen sport­li­che Aktio­nen, musi­ka­li­schen Hoch­ge­nuss sowie Tages­aus­flü­ge und Besich­ti­gungs­tou­ren. Zwei­spra­chi­ge Rei­se­be­glei­tun­gen und das klei­ne Über­set­zungs­pro­gramm „do kapsy“ hel­fen bei der Ver­stän­di­gung; falls es doch ein­mal „ruckelt“. Ob Sport­er­eig­nis oder Bus­fahrt, ob Sym­pho­ni­ker-Kon­zert oder Oper Air, Lesung oder Film – ein Freund­schafts­bänd­chen gibt es immer dazu.