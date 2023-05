Am Frei­tag, dem 12. Mai, fand die dies­jäh­ri­ge Hal­lo-Baby-Par­ty wie­der in Form einer Baum­pflanz­ak­ti­on mit den Neu­ge­bo­re­nen der Stadt Wun­sie­del statt. Für jedes Neu­ge­bo­re­ne pflanz­ten die Eltern ein eige­nes Bäumchen.

„Schon bei der letz­ten Akti­on haben wir mit dem Pflan­zen der Bäu­me einen beson­de­ren Bei­trag für den Kli­ma­schutz und zur Nach­hal­tig­keit in der Stadt Wun­sie­del lei­sten kön­nen,“ freut sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „Ich bin sicher, dass auch in die­sem Jahr die Bäu­me und Kin­der gut wach­sen und gedei­hen wer­den!“ Zwi­schen April 2022 und März 2023 wur­den rund 65 Babys gebo­ren. Für jedes Baby gab es einen Ahorn­baum oder eine Ess­ka­sta­nie zum Ein­pflan­zen. Mit pas­sen­dem Werk­zeug und einer kur­zen Ein­wei­sung durch Mar­kus Roß­meisl, Forst­wirt beim WUN Infra­struk­tur KU, konn­ten die Fami­li­en ihren Baum pro­fes­sio­nell ein­set­zen. Nach geta­ner Arbeit durf­ten sich die Anwe­sen­den mit Wie­ner­sem­meln stär­ken, die vom E‑Center Enders in Wun­sie­del gespen­det wur­den. Dabei gab es auch Gele­gen­heit sich mit dem Ersten Bür­ger­mei­ster und den anwe­sen­den Stadt­rä­ten auszutauschen.

Auch Geschen­ke gab es für die Babys. Die Fir­ma Bir­ke Elek­tro­an­la­gen GmbH spen­de­te lebens­ret­ten­de Rauch­mel­der. Von der SWW Wun­sie­del GmbH beka­men die Neu­ge­bo­re­nen ein indi­vi­du­el­les T‑Shirt mit Auf­druck, ent­wor­fen von Susan­ne und Tho­mas Wurm vom Gewer­be­fo­rum. Der Auf­druck „WUN­SIED­LER“ mit Anga­be von Geburts­mo­nat und ‑jahr wur­de von unse­rem Amts­blatt „Wun­sied­ler‘“ abgeleitet.