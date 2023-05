Die maro­de Franz-Fischer-Brücke wird bis 2025 durch einen Neu­bau ersetzt. Ablauf­pla­nung mini­miert Verkehrsbeschränkungen

„Was lan­ge währt, wird end­lich gut“ – die­se Rede­wen­dung trifft auf die Franz-Fischer-Brücke im Stadt­teil Bug voll zu. Schließ­lich rei­chen die Über­le­gun­gen für einen Neu­bau der Brücke mehr als 20 Jah­re zurück. Jetzt hat die Umset­zung des Pro­jekts begon­nen: Nach der Frei­ma­chung des Bau­fel­des im Febru­ar und erfolg­ter Auf­trags­ver­ga­be an das Bau­un­ter­neh­men Leon­hard Weiss mar­kiert der 11. Mai 2023 den Tag des ersten Spa­ten­stichs für das neue Bauwerk.

Und die­ser war mit viel Pro­mi­nenz besetzt. Als Ver­tre­te­rin der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung war Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml gekom­men, für den Regie­rungs­be­zirk Ober­fran­ken Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke begrüß­te außer­dem den Vor­sit­zen­den des Bür­ger­ver­eins Bug, Karl-Heinz Leicht. Auch Ver­tre­ter der betei­lig­ten Behör­den und der benach­bar­ten Ver­ei­ne sowie Mit­glie­der des Stadt­ra­tes nah­men die Ein­la­dung zum Spa­ten­stich ger­ne an.

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bezeich­ne­te den Ter­min ange­sichts der lan­gen Vor­ge­schich­te als „fast schon histo­ri­schen Tag“. Allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus Bug und aus den benach­bar­ten Ver­ei­nen dank­te er „für die jahr­zehn­te­lan­ge Geduld und Hart­näckig­keit.“ Beson­ders erwähn­te er in die­sem Zusam­men­hang den Ehren­vor­sit­zen­den des Bür­ger­ver­eins Bug, Man­fred Dre­scher, der sich vie­le Jah­re für den Bau einer neu­en Brücke ein­ge­setzt hat­te, aber nicht am Spa­ten­stich teil­neh­men konn­te. Die­ser sei sicher „der Vater der neu­en Bug­er Brücke“, so Starke.

Wer baut was?

Die Gesamt­bau­maß­nah­me unter der Ägi­de von Bam­berg Ser­vice umfasst den Neu­bau einer Brücke über die Reg­nitz ca. 14 Meter strom­ab­wärts neben der im Jahr 1951 errich­te­ten Brücke, den Abbruch des bestehen­den Bau­werks, die Erneue­rung der Hans-Schmitt-Stra­ße mit Her­stel­lung von Geh- und Rad­we­gen sowie die Her­stel­lung des Stra­ßen­an­schlus­ses nörd­lich des Brücken­bau­wer­kes an die Stra­ße Gal­gen­fuhr. Pla­nung und Bau­über­wa­chung lie­gen bei der Oehmke+Herbert Pla­nungs­ge­sell­schaft im Bau­we­sen mbH, Nürn­berg, aus­füh­ren­des Bau­un­ter­neh­men ist die Leon­hard Weiss GmbH & Co. KG Inge­nieur­bau, Würzburg.

Wie ver­lau­fen die Bauphasen?

Die Tat­sa­che, dass die alte Brücke erst dann abge­ris­sen wird, wenn der Neu­bau errich­tet ist, mini­miert die Aus­wir­kun­gen auf den Ver­kehrs­fluss ganz erheb­lich. Statt einer zwei Jah­re wäh­ren­den Voll­sper­rung kann der Ver­kehrs­fluss ab Bau­be­ginn bis ca. August 2024 weit­ge­hend auf­recht­erhal­ten wer­den. Ledig­lich für ein­zel­ne, kur­ze Bau­pha­sen, wird eine Voll­sper­rung der bestehen­den Brücke unum­gäng­lich sein: So am 30./31. Mai von 8.00 Uhr – 16.30 Uhr, sowie jeweils für weni­ge Tage im Som­mer 2023 und im April 2024. Erst in der Schluss­pha­se, nach aktu­el­len Pla­nun­gen zwi­schen August 2024 und Febru­ar 2025, muss die Hans-Schmitt-Stra­ße gesperrt wer­den, da die­se von Grund auf erneu­ert wird. Die Ver­kehrs­frei­ga­be der neu­en Franz-Fischer-Brücke ist für März 2025 geplant. Danach folgt bis Juni der Abbruch des alten Brückenbauwerks.

Befah­ren der Reg­nitz außer­halb der Arbeits­zei­ten möglich

Im Zusam­men­hang mit der Brücken­neu­bau­maß­nah­me sowie dem Abbruch der bestehen­den Brücke sind Sper­run­gen des Was­ser­we­ges auf der Reg­nitz erfor­der­lich. Voll­sper­run­gen wer­den in jedem Fall auf ein Mini­mum beschränkt. Den­noch ist eine sol­che bei Bau­tä­tig­kei­ten mit einem hohen Gefah­ren­po­ten­ti­al (z. B. Kran­be­trieb, Ein­hub des Trag­ge­rü­stes) aus Sicher­heits­grün­den unerlässlich.

Die Stadt Bam­berg hat daher eine ent­spre­chen­de All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen. Dem­nach ist das Befah­ren der Reg­nitz im Bereich der Franz-Fischer-Brücke in Bug mit Kanus, Kajaks, Falt­boo­ten, Ruder­boo­ten, Stand-Up-Padd­les, Schlauch­boo­ten, Tret­boo­ten, Flo­ßen o. Ä. bis 31. August 2023 wäh­rend der Bau­stel­len­be­triebs­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag: 7 bis 18 Uhr, Sams­tag: 7 bis 13 Uhr) untersagt.

Ab dem 1. Sep­tem­ber 2023 soll dann eine Durch­fahrt mit­tels eines „Kor­ri­dors“ im Bau­werks­trag­ge­rüst ermög­licht wer­den. Damit soll die siche­re Durch­fahrt der Brücke auch wäh­rend der Arbeits­zei­ten der Bau­fir­ma zeit­lich unein­ge­schränkt mög­lich gemacht werden.

Zur Vor­ge­schich­te:

Die mitt­ler­wei­le über 70 Jah­re alte Franz-Fischer-Brücke über­führt die Reg­nitz rund 550 Meter vor deren Ver­zwei­gung in einen rech­ten und einen lin­ken Reg­nitz­arm. Sie ver­bin­det den Stadt­teil Bug über die Gal­gen­fuhr mit dem Bam­ber­ger Süden und Osten. Bereits im Jahr 2001 wur­de die Not­wen­dig­keit deut­lich, auf­grund des schlech­ten Zustan­des der Brücke tätig zu wer­den. Nach ersten Vor­un­ter­su­chun­gen änder­ten sich jedoch im Zusam­men­hang mit dem „Brücken­pro­jekt 2010“ (Neu­bau von Luitpold‑, Löwen- und Ket­ten­brücke über den Main-Donau-Kanal) die Auf­ga­ben­schwer­punk­te, so dass das The­ma Franz-Fischer-Brücke zunächst zurück­ge­stellt wer­den musste.

In der Zwi­schen­zeit wur­den die unter­spül­ten Brücken­pfei­ler saniert und lau­fend klei­ne­re Aus­bes­se­rungs­ar­bei­ten durch­ge­führt. Seit 2008 ist die Brücke nur noch ein­spu­rig befahr­bar und der Ver­kehr wird mit einer Ampel gere­gelt. Im Jahr 2011 wur­den schließ­lich vier ver­schie­de­ne Vor­ge­hens­wei­sen dar­ge­stellt, mit­tels derer die Brücke saniert bzw. neu gebaut wer­den kann. Dabei hat sich der Stadt­rat für einen Brücken­neu­bau neben der bestehen­den Brücke ausgesprochen.

Auf­grund der all­ge­mei­nen finan­zi­el­len Situa­ti­on der Stadt Bam­berg war die Rea­li­sie­rung der Gesamt­bau­maß­nah­me in den fol­gen­den Jah­ren nicht mög­lich, wes­we­gen der Stadt­rat 2017 eine „abge­speck­te“ Aus­füh­rungs­va­ri­an­te beschloss. Bei die­ser „mitt­le­ren Lösung“ wur­de der Stra­ßen­aus­bau an der Stra­ße Gal­gen­fuhr redu­ziert, so dass sich die Bau­ko­sten und auch die Bau­zeit redu­zie­ren. Das Bau­en­de erfolgt somit nach der Ein­mün­dung zu den Schwimm­ver­ei­nen. Das Brücken­bau­werk selbst blieb von der bau­li­chen Redu­zie­rung unberührt.

Grü­nes Licht nach der Corona-Krise

Die Ver­öf­fent­li­chung der Aus­schrei­bung für den Neu­bau war bereits für den März 2020 geplant – dann kam Coro­na. Auf­grund die­ser völ­lig neu­en und in ihren Fol­gen unab­seh­ba­ren Kri­sen­si­tua­ti­on wur­de das Ver­fah­ren gestoppt. Im Herbst 2022 gelang es dann schließ­lich, einen erneu­ten Stadt­rats­be­schluss her­bei­zu­füh­ren, der den Zeit­plan Mai 2023 – Som­mer 2025 für den Neu­bau beinhal­te­te, sowie die ent­spre­chen­den Haus­halts­mit­tel bereitzustellen.

Die Gesamt­pro­jekt­ko­sten belau­fen sich auf 17,3 Mio. Euro. Das Pro­jekt wird nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz BayGVFG durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr gefördert.

Bau­stel­len-Kom­mu­ni­ka­ti­on

Alle Sper­run­gen oder Ände­run­gen der Ver­kehrs­füh­rung wer­den recht­zei­tig über Pres­se­mit­tei­lun­gen, Inter­net und Social Media kom­mu­ni­ziert. Außer­dem gibt es eine eige­ne Web­site unter www.stadt.bamberg.de/franzfischerbrücke

Ab August wird eine Bau­stel­len-Web­cam rund um die Uhr einen Blick auf die Bau­stel­le erlauben.