Die dies­jäh­ri­ge Stadt­blitz­mei­ster­schaft, die die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt in ihrem Spiel­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen“ ver­an­stal­te­te, wur­de erst­mals mit der neu­en Fischer-Bedenk­zeit ( 3 Minuten/​Spie­ler + 3 Sekunden/​Zug ) gespielt. Sie hat­te mit 18 Teil­neh­mern abso­lu­tes Rekord­ni­veau. Des­halb muß­ten 2 Grup­pen als Vor­run­de gespielt wer­den. In Grup­pe A kam Spit­zen­spie­ler Alex­an­der Öhr­lein mit 8 : 0 Punk­ten sou­ve­rän auf den 1. Platz vor Tho­mas Bar­nickel mit 6:2 Punk­ten, Dani­el Völ­ker mit 5,5 : 2,5 und Timo Hen­z­ler mit 5:3 Punk­ten. In Grup­pe B sieg­te über­ra­schen­der Wei­se Seba­sti­an Qui­de­nus mit 7:1 Punk­ten vor Jens Güt­her und Toni Pet­te­rich mit jeweils 6:2 Punk­ten vor Franz Hirt­rei­ter und Tho­mas Mül­ler mit 5 : 3 Punk­ten. Im Halb­fi­na­le setz­te sich Tho­mas Bar­nickel gegen Seba­sti­an Qui­de­nus durch. Alex­an­der Öhr­lein und Jens Güt­her spiel­ten im 2. Halb­fi­na­le Remis, so dass eine zwei­te Ent­schei­dungs­par­tie not­wen­dig war. Hier setz­te sich der Favo­rit Alex­an­der Öhr­lein genau­so durch wie im fol­gen­den Fina­le gegen Bar­nickel. Das Spiel um den 3. Platz gewann Güt­her gegen Seba­sti­an Qui­de­nus, das um den 5. Platz Dani­el Völ­ker gegen Petterich.

