Gemein­sam für Mensch und Naturschutz

Unter­wegs mit Freun­den – so hat­te der Vor­sit­zen­de, Dr. Ulrich Buch­holz, das Mot­to sei­ner Arbeit im BN umris­sen. Die Belan­ge von Men­schen und Natur kön­nen nur dort gewahrt wer­den, wo vie­le ver­schie­de­ne Akteu­re an einem Strang zie­hen, in einer Alli­anz Zukunft gestal­ten. Und so waren zur Jubi­lä­ums­fei­er im Pila­tus­hof in Hau­sen am 13.5.2023 auch zahl­rei­che Ver­tre­ter von Poli­tik, Ver­wal­tung, Ver­ei­nen und wei­te­rer Bür­ger­grup­pie­rung gela­den, mit wel­chen ein sol­cher Schritt gelin­gen soll.

Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter und Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber hob in sei­nem Gruß­wort eben­falls auf die Not­wen­dig­keit ab, in Alli­an­zen zu den­ken und gleich­zei­tig das Pro­fil nicht zu ver­wi­schen. Ange­sichts der Kom­ple­xi­tät poli­ti­scher Ent­schei­dun­gen sei ein anhal­ten­der Ein­satz für die beste Lösung wich­tig. Land­rat Dr. Her­mann Ulm reflek­tier­te gemein­sam auf den Weg gebrach­te Pro­jek­te wie das „Fle­der­maus-Moni­to­ring“, den „Lern­ort Natur“ und den „Forch­hei­mer Arten­ken­ner-Pass“. Es gebe aber eben auch The­men – nament­lich das Rin­gen um die beste Lösung bei der Boots­be­fah­rung der Wie­sent – bei denen die Mei­nun­gen aus­ein­an­der gin­gen. Letzt­end­lich müs­se die Fra­ge in Über­ein­stim­mung mit gesetz­li­chen Vor­schrif­ten erfolgen.

Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel hob in ihrem Gruß­wort für die Stadt Forch­heim die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen Ver­band und Stadt her­vor und wünsch­te sich eine noch inten­si­ve­re Koope­ra­ti­on. Im Pro­jekt „Stadt-Kli­ma-Wan­del 21“ zei­ge sich, dass hier in Forch­heim bereits früh­zei­tig ein Zei­chen in Rich­tung zukünf­ti­ger nach­hal­ti­ger Stadt­pla­nung gesetzt wor­den sei. Spon­tan mel­det sich der Grün­dungs-Vor­sit­zen­de der Kreis­grup­pe, Herr Han­sot­to Neu­bau­er, mit einem Kurz­bei­trag zu Wort. Er beschrieb die Situa­ti­on des Frei­staats und des Ver­bands im Grün­dungs­jahr 1973 im Ver­gleich zur Situa­ti­on heu­te, ein Bei­trag, der von den Anwe­sen­den dank­bar ange­nom­men wurde.

In sei­nem State­ment ging Kreis­vor­sit­zen­der Dr. Ulrich Buch­holz auf den Wan­del des Selbst­ver­ständ­nis­ses des Ver­ban­des im Ver­lauf der 50 Jah­re ein und spann­te den Bogen zur Auf­ga­be, die her­an­wach­sen­de Jugend für die Natur und die Zie­le des Natur­schut­zes zu begei­stern, was ange­sichts der aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen kei­ne leich­te Sache sei. Der Lan­des­vor­sit­zen­de, Herr Richard Mer­gner, lob­te in sei­ner Rede die enga­gier­te Arbeit der Kreis­grup­pe und ihrer 11 Orts­grup­pen auf den ver­schie­de­nen Fel­dern des Natur­schut­zes. Mit 3316 Mit­glie­derns sei die Kreis­grup­pe ein Sym­bol dafür, wie die Zie­le von Natur- und Umwelt­schutz in die Gesell­schaft trans­por­tiert wer­den kön­nen. Dem Kreis­vor­sit­zen­den, Herrn Dr. Buch­holz, wur­de aus Anlass des Jubi­lä­ums die Ehren­na­del des BN in Sil­ber über­reicht mit dem Wunsch, dass in Forch­heim die Zie­le des Ver­ban­des durch enga­gier­te Men­schen wei­ter­hin kon­se­quent ver­folgt wer­den sollen.

Der Fest­vor­trag des Diplom-Forst­wir­tes Chri­sti­an König hat­te die Aus­wir­kung des Kli­ma­wan­dels auf die frän­ki­schen Wäl­der zum The­ma. Die Zuhö­rer erfuh­ren durch aktu­el­le Daten, dass im Moment die Buche dabei ist, ange­sichts zuneh­men­der Hit­ze und Trocken­heit im Som­mer ihr Ver­brei­tungs­ge­biet nach Nor­den zu ver­la­gern und ihre ange­stamm­ten Stand­or­te in Fran­ken all­mäh­lich zu ver­las­sen. Herr Dr. Buch­holz dank­te dem Refe­ren­ten für sei­nen Vor­trag und lei­te­te in sei­nem Schluss­wort zum gesel­li­gen Teil der Ver­an­stal­tung über, umrahmt mit zünf­tig-frän­ki­scher Musik ohne Ver­stär­ker der Grup­pe „Box­ga­lopp“.

Text: Dr. Ulrich Buchholz