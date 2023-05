Der Fest­kom­mers der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft (SK) Wein­garts bil­de­te die erwar­te­te wür­di­ge Auf­takt­ver­an­stal­tung der Fei­er­lich­kei­ten zum 100-jäh­ri­gen Grün­dungs­ju­bi­lä­um. Unter den Klän­gen der Blas­ka­pel­le Wein­garts begann der Abend in Wein­garts mit einem Fest­zug hin­auf zum Krie­ger­denk­mal. Dort gedach­ten Pfar­rer Micha­el Geh­ret und SK-Chef Rein­hard Spörl den gefal­le­nen und ver­stor­be­nen Mit­glie­dern der SK und leg­ten einen Kranz am Krie­ger­denk­mal nieder.

Im DJK Sport­heim wur­de der Fest­kom­mers zunächst mit einem Stand­kon­zert der Blas­ka­pel­le Wein­garts eröff­net. Vor­sit­zen­der Spörl begrüß­te danach die Fest­gä­ste und Ehren­vor­sit­zen­der Lorenz Grill­mei­er ver­las die Ver­eins­chro­nik mit eini­gen per­sön­li­chen Anmer­kun­gen und Erinnerungen.

Danach sprach Schirm­herr Her­mann Ulm (CSU) sein Gruß­wort und schmück­te die Fah­ne der SK mit einem neu­en Jubi­lä­ums­ban­ner. In sei­ner Eigen­schaft als Land­rat und Kreis­vor­sit­zen­der des Volks­bunds Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sor­ge (VDK) über­mit­tel­te er dann, in Ver­tre­tung der Regie­rungs­prä­si­den­ten Heid­run Piwer­netz, den Dank für das außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment der SK und über­reich­te das schwar­ze Fah­nen­eh­ren­band „Mor­tui viven­tes obli­gant“, das vom Volks­bund für beson­de­re Ver­dien­ste bei den jähr­li­chen Haus- und Stra­ßen­samm­lun­gen ver­lie­hen wird. In der Lau­da­tio heiß es unter ande­rem., dass die SK Wein­garts die Frie­dens­ar­beit des Volks­bun­des seit vie­len Jah­ren unter­stützt und mit der Durch­füh­rung der Gedenk­fei­ern am Volks­trau­er­tag dem Ver­ges­sen in der Bevöl­ke­rung in vor­bild­li­cher Wei­se entgegenwirkt.

Im Anschluss dar­an folg­ten die Gruß­wor­te von Kun­reuths Bür­ger­mei­ster Ernst Stri­an (DEM) und des BSB Kreis­vor­sit­zen­den Roland Schä­fer. Auch die Paten­ver­ei­ne aus Kun­reuth, deren Vor­sit­zen­der Rai­ner Löhr eben­falls ein wei­te­res Ban­ner an die SK-Fah­ne häng­te und der Nach­bar­ge­mein­de Wal­kers­brunn gra­tu­lier­ten den Kame­ra­den aus Wein­garts zum Jubi­lä­um sehr herz­lich und beton­ten die enge Ver­bun­den­heit der Vereine.

Danach erfolg­ten die Ehrun­gen für ver­dien­te Mit­glie­der der SK Wein­garts. Für 25-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft in der SK wur­den aus­ge­zeich­net: Frank und Seba­sti­an Gal­ster, Chri­sti­an und Sieg­fried Götz, Vro­ni Kaul, Jür­gen Steffl, Tho­mas Thein­ert und Jörg Zeh­ner. Für 40 Jah­re Mit­glied­schaft konn­ten Horst Bau­mann, Leon­hard Förtsch, Lydia Ham­mer­andt, Hel­mut und Rein­hold Hirsch­mann, Sieg­fried Hof­mann, Bap­tist und Her­bert Kist, Rein­hard Rei­chert und Sieg­lin­de Schmitt geehrt. Für ihre 50-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft in der SK Wein­garts wur­den geehrt: Alfons Batz, Rein­hold Beut­ner, Hans Gal­ster, Erich Götz, Georg Har­rer und Hans Schmitt. Eine beson­de­re Wür­di­gung für 60 Jah­re Mit­glied­schaft erhiel­ten Lorenz Grill­mei­er, Anton Har­rer und Erwin Rah­ner. Von Ehren­vor­sit­zen­dem Lorenz Grill­mei­er wur­den dann, wegen ihrer außer­or­dent­li­chen Ver­dien­ste für die SK Wein­garts, am Ende des Fest­kom­mers schließ­lich noch Hans Gal­ster und Lydia Ham­mer­andt zu neu­en Ehren­mit­glie­dern der Kame­rad­schaft ernannt.