Mit erheb­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen muss gerech­net wer­den – Lauf­strecke mög­lichst weit­räu­mig umfahren

Am Sonn­tag, 14. Mai, fin­det der dies­jäh­ri­ge Maisel’s Fun Run statt. Auto­fah­rer und Auto­fah­re­rin­nen müs­sen daher in der Zeit von 7 bis 14 Uhr mit zum Teil erheb­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen im Stadt­ge­biet rech­nen. Orts­kun­di­gen wird daher emp­foh­len, den Bereich um die Lauf­strecke weit­räu­mig zu umfah­ren. Hier ein Überblick:

Wie das Stra­ßen­ver­kehrs­amt mit­teilt, wer­den fol­gen­de Stra­ßen gesperrt:

Hin­den­burg­stra­ße zwi­schen der Nord­ring-Kreu­zung und dem Hohen­zol­lern­ring: Stadt­ein­wärts kann ab 7 Uhr nur in Rich­tung Dr.-Würzburger-Straße/Scheffelstraße bezie­hungs­wei­se in den Nord­ring abge­bo­gen werden.

Am Main­fleck­lein: Bis 9 Uhr kann vom Hohen­zol­lern­ring kom­mend noch Rich­tung Park­haus Rot­main-Cen­ter und Fried­rich-Puch­ta-Stra­ße gefah­ren wer­den. Ab 9 Uhr kann das Park­haus Rot­main-Cen­ter nur noch über den Nord­ring und wei­ter fol­gend über Guten­berg­stra­ße, Cas­sel­mann­stra­ße ange­fah­ren wer­den. Die Umlei­tun­gen erfol­gen über die Dr.-Würzburger-Straße, Schef­fel­stra­ße, Frei­heits­platz und stadt­ein­wärts wie folgt:

Nord­ring, Guten­berg­stra­ße, Carl-Schül­ler-Stra­ße und Bahn­hof­stra­ße zum Hohenzollernring.

Nord­ring, Feu­stel­stra­ße und Bür­ger­reu­ther Stra­ße zum Bahnhof.

Für die Dau­er des Lau­fes wer­den wei­te­re zahl­rei­che Kreu­zun­gen und Strecken­ab­schnit­te gesperrt. Im Ein­zel­nen sind dies: Hohen­zol­lern­ring zwi­schen Schul­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße: Die Sper­rung erfolgt ab 9 Uhr. Die Umlei­tung erfolgt über die Schul­stra­ße, Wil­helms­platz, Fried­rich-von-Schil­ler-Stra­ße und Guten­berg­stra­ße zum Nordring.

Alle wei­te­ren Sper­run­gen sind ab spä­te­stens 9.30 Uhr in Kraft:

Wit­tels­ba­cher­ring zwi­schen der Wil­hel­mi­nen­stra­ße (Justiz­pa­last) und Bir­ken­kreu­zung: Die­ser Abschnitt muss auf­grund der bis­he­ri­gen Erfah­run­gen der Poli­zei und des Stra­ßen­ver­kehrs­am­tes vom Auto­ver­kehr frei­ge­hal­ten wer­den, da es bei der Über­que­rung der Läu­fer und Läu­fe­rin­nen über den Wit­tels­ba­cher­ring in Höhe der Fried­rich­stra­ße stets zu grö­ße­ren Behin­de­run­gen kam.

Aus Rich­tung Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße kom­mend kann jeweils nur nach links in die Rathen­au­stra­ße oder in den Wit­tels­ba­cher­ring Rich­tung Erlan­ger Stra­ße abge­bo­gen werden.

Die Zufahrt zum Stadt­teil Bir­ken, zum Bota­ni­schen Gar­ten und zum Kreuz­stein­bad wird aus­schließ­lich über die Dr.-Konrad-Pöhner-Straße, Uni­ver­si­täts­stra­ße bezie­hungs­wei­se Thier­gärt­ner Stra­ße, Uni­ver­si­täts­stra­ße ermög­licht, da auf die­sen Strecken­ab­schnit­ten kei­ne Läu­fer und Läu­fe­rin­nen die Fahr­bahn que­ren. Die Zufahrts­mög­lich­kei­ten über die Prie­ser­stra­ße und die Pot­ten­stei­ner Stra­ße, Hegel­stra­ße ent­fal­len auf­grund der gro­ßen Verkehrsbehinderungen.

Kreu­zung Cosi­ma-Wag­ner-Stra­ße/­Jean-Paul-Stra­ße/­Bir­ken­stra­ße: Anlie­ger­ver­kehr Rich­tung Jean-Paul-Stra­ße, Hof­gar­ten und Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße ist mög­lich. Es besteht kei­ne Durch­fahrts­mög­lich­keit zur Innen­stadt. Mit erheb­li­chen Behin­de­run­gen ist zu rechnen.

Kreu­zung Thier­gärt­ner Stra­ße – Schwe­den­brücke (Zufahrt Klein­gar­ten-Kolo­nie): Die Zufahrt zur Schwedenbrücke/​Kleingartenkolonie Exer­zier­platz wird von der Thier­gärt­ner Stra­ße kom­mend gesperrt, da es hier zu lan­gen War­te­zei­ten für den Ver­kehr gekom­men ist. Die Anfahrt erfolgt aus­schließ­lich über die Uni­ver­si­täts­stra­ße, Klopp­stock­stra­ße, Frie­den­stra­ße und Albert-Schweit­zer-Stra­ße. Die Ein­bahn­re­ge­lung in der Schwe­den­brücke wird für die Dau­er der Sper­rung auf­ge­ho­ben. Die Halt­ver­bo­te sind zwin­gend zu beachten.

Zusätz­lich wird auf Fol­gen­des hingewiesen:

Die Stra­ßen­sper­run­gen gel­ten bis ca. 14 Uhr.

In der Jean-Paul-Stra­ße wird stadt­aus­wärts ab der Cosi­ma-Wag­ner-Stra­ße der rech­te Fahr­bahn­rand für die Läu­fer und Läu­fe­rin­nen frei­ge­hal­ten; Par­ken ist für die Dau­er des Lau­fes nicht möglich!

Die Fried­rich­stra­ße ist ab der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße stadt­ein­wärts für den Ver­kehr gesperrt. Eine Ein­bahn­re­ge­lung wird ab der Kanz­lei­stra­ße stadt­aus­wärts ein­ge­rich­tet. Von der Kanz­lei­stra­ße bezie­hungs­wei­se Damm­al­lee kom­mend kann nur in die Lud­wig­stra­ße bezie­hungs­wei­se in die Wil­hel­mi­nen­stra­ße abge­bo­gen werden.

Aus der Lud­wig­stra­ße, der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße und der Jean-Paul-Stra­ße kom­mend, kann nur nach links abge­bo­gen wer­den. Stadt­ein­wärts besteht ab der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße für die Dau­er des Lau­fes ein Haltverbot.

Anwoh­ner und Anwoh­ne­rin­nen aus dem Bereich Moritz­hö­fen, Köl­le­straße, Peter-Roseg­ger-Stra­ße kön­nen über die Rathen­au­stra­ße in Rich­tung Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße zu- und abfah­ren. Die Zufahrt über die Leib­niz­stra­ße ist gesperrt.

Die Zufahrt zum Röh­ren­see in der Pot­ten­stei­ner Stra­ße und der dor­ti­gen Gast­stät­te ist nur über die Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße/­Wil­helm-Busch-Stra­ße mög­lich (die Leib­niz­stra­ße ist auf­grund einer Bau­stel­le gesperrt), aus Rich­tung Bay­reuth-Süd über die Dr.-Konrad-Pöhner-Straße/Universitätsstraße/Thiergärtner Stra­ße. Die Durch­fahrt von der Hegel­stra­ße (Stadt­teil Bir­ken) kom­mend ist gesperrt.

Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt weist dar­auf hin, dass die an der Lauf­strecke zusätz­lich ange­ord­ne­ten Hal­te­ver­bo­te unbe­dingt beach­tet wer­den müs­sen. Sie wer­den von Poli­zei kon­trol­liert. Ver­stö­ße wer­den kon­se­quent geahn­det und behin­dernd par­ken­de Fahr­zeu­ge kosten­pflich­tig abgeschleppt.

Den Teil­neh­men­den des Fun Runs ist auf der gesam­ten Strecke Vor­rang zu gewäh­ren. Den Anwei­sun­gen der Poli­zei, des THW und der Feu­er­wehr muss unbe­dingt Fol­ge gelei­stet werden.

Ände­run­gen im Stadtbusverkehr

Auf­grund der zahl­rei­chen Stra­ßen­sper­run­gen sind Ände­run­gen und Ein­schrän­kun­gen im Fahr­plan des städ­ti­schen Lini­en­ver­kehrs unvermeidlich:

Linie 301 Jakobshof: Bei der Fahrt um 13.30 Uhr ent­fal­len die Hal­te­stel­len ZOH und Hohen­zol­lern­ring I. Zustieg ist erst ab Hal­te­stel­le Albert-Preu-Stra­ße möglich.

Linie 306 Roter Hügel: Die Fahrt um 13.30 Uhr ab ZOH ent­fällt stadtauswärts.

Linie 314 Saas – Süd­fried­hof: Die Fahrt um 13.30 Uhr ab ZOH ent­fällt stadtauswärts.

Linie 321 Hohe War­te: Von 9.15 Uhr bis 13.15 Uhr ent­fällt die stadt­aus­wär­ti­ge Hal­te­stel­le Rotmainhalle.

Linie 323 Saas – Bir­ken: Die Fahr­ten um 10.45 Uhr, 11.45 Uhr und 12.45 Uhr entfallen.

Linie 324 Mey­ern­berg – Jakobshof: Von 10.15 Uhr bis 13.15 Uhr ent­fal­len die Hal­te­stel­len ZOH und Hohen­zol­lern­ring I. Zustieg ist erst ab Hal­te­stel­le Albert-Preu-Str. möglich.

Linie 325 Roter Hügel – Kli­ni­kum: Von 10.15 Uhr bis 13.15 Uhr ent­fal­len die Hal­te­stel­len ZOH und Hohen­zol­lern­ring I. Zustieg ist erst ab Hal­te­stel­le Bier-Erleb­nis-Welt (Kulm­ba­cher Stra­ße) möglich.

Linie 326 Cam­pus: Die Fahr­ten zwi­schen 10.15 Uhr und 13.15 Uhr entfallen.

Ohne Aus­fall bezie­hungs­wei­se Ein­schrän­kung fährt die Linie 322 Hammerstatt/​Aichig/​St. Johannis/​Laineck. Ab ca. 13.40 Uhr läuft der Stadt­ver­kehr wie­der nor­mal. Wäh­rend der Umlei­tung der Bus­li­ni­en kann es zu Ver­spä­tun­gen kommen.

Auf ihrer Home­page (www​.bay​reuth​.de) bie­tet die Stadt Bay­reuth zur wei­te­ren Infor­ma­ti­on über die Stra­ßen­sper­run­gen rund um Maisel’s Fun Run eine Über­sichts­kar­te der Ser­vice­stel­le der Baye­ri­schen Ver­mes­sungs­ver­wal­tung an.