ABSCHLUSS­VER­AN­STAL­TUNG “EINE UNI, EIN BUCH” MIT AUTOR ERNEST DAVIS

15. Mai 2023, 18.00 Uhr

An der Webe­rei 5, Raum 00.019, 96049 Bam­berg und via Zoom

KI auf dem Kel­ler oder ein Sci­ence Slam: Die ver­gan­ge­nen Mona­te stan­den an der Uni­ver­si­tät Bam­berg im Zei­chen der Künst­li­chen Intel­li­genz. Zu ver­dan­ken ist dies dem Wett­be­werb „Eine Uni – ein Buch“, an dem sich eine Pro­jekt­grup­pe aus Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­lern, Stu­die­ren­den und Uni­ver­si­täts­be­schäf­tig­ten erfolg­reich betei­ligt hat. Dis­kus­si­ons­grund­la­ge und Bezugs­punkt für die­se Ver­an­stal­tun­gen war das Sach­buch „Reboot­ing AI – Buil­ding Arti­fi­ci­al Intel­li­gence We Can Trust“ von Gary Mar­cus und Ernest Davis. Zur Abschluss­ver­an­stal­tung blicken die Ver­an­stal­ter gemein­sam mit Ernest Davis auf die bis­he­ri­gen Akti­vi­tä­ten zurück. Außer­dem wird ein KI-Weg ein­ge­weiht und es wer­den die Preis­trä­ger und Preis­trä­ge­rin­nen der Foto‑, Schreib- und Mal­wett­be­wer­be gekürt.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​i​ba/

ANTRITTS­VOR­LE­SUN­GEN VON THE­RE­SA SUM­MER UND JÖRN BRÜGGEMANN

16. Mai 2023, 18.15 Uhr

Mar­kus­stra­ße 8, Raum 00.04, 96047 Bamberg

THE­RE­SA SUM­MER: VOICES FROM THE CLASS­ROOM: RETHIN­KING ENG­LISH LAN­GUAGE EDU­CA­TI­ON FROM LEAR­NERS’ PERSPECTIVES

In ihrer Antritts­vor­le­sung zum The­ma „Voices from the class­room: Rethin­king Eng­lish lan­guage edu­ca­ti­on from lear­ners’ per­spec­ti­ves” steht die Per­spek­ti­ve von Ler­nen­den und ange­hen­den Eng­lisch­lehr­kräf­ten auf den Eng­lisch­un­ter­richt im Fokus. Dabei stellt Prof. Dr. The­re­sa Sum­mer erste Ergeb­nis­se ver­schie­de­ner For­schungs­pro­jek­te vor, in wel­chen anhand von Umfra­gen Ler­nen­de zu ihrem Eng­lisch­un­ter­richt befragt wur­den, bei­spiels­wei­se im Hin­blick auf deren Erfah­run­gen, Ein­stel­lun­gen, der Ver­wen­dung ver­schie­de­ner Tex­te und Medi­en sowie der Behand­lung ver­schie­de­ner The­men. Sie dis­ku­tiert zudem mög­li­che Zukunfts­per­spek­ti­ven im Hin­blick auf den Ein­satz lite­ra­ri­scher Tex­te, glo­bal lear­ning und Digitalisierung.

JÖRN BRÜG­GE­MANN: UNTER­RICHTS­GE­SPRÄ­CHE ÜBER LITE­RA­TUR IM FOKUS EINER LITE­RA­TUR­DI­DAK­TI­SCHEN BILDUNGSFORSCHUNG

Gesprä­che über lite­ra­ri­sche Tex­te sind ein zen­tra­ler, doch immer noch wenig erforsch­ter Bestand­teil des Deutsch­un­ter­richts. Prof. Dr. Jörn Brüg­ge­mann gibt in sei­ner Antritts­vor­le­sung Ein­blicke in ein der­zeit lau­fen­des, von der Deut­schen For­schungs­ge­mein­schaft (DFG) finan­zier­tes For­schungs­pro­jekt. Das DFG-Pro­jekt beschäf­tigt sich mit der Bedeu­tung von Sub­jek­ti­vi­tät und Emo­tio­na­li­tät in Gesprä­chen über Lite­ra­tur im Deutschunterricht.

ANTRITTS­VOR­LE­SUNG VON RALF KILI­AN: KUL­TUR­ER­BE IM KLI­MA­WAN­DEL – PER­SPEK­TI­VEN DER PRÄ­VEN­TI­VEN KONSERVIERUNG

17. Mai 2023, 19.00 Uhr

An der Uni­ver­si­tät 7, Raum 01.05, 96047 Bamberg

Der glo­ba­le Kli­ma­wan­del betrifft nicht zuletzt unser Kul­tur­gut. Stark­re­gen und Über­flu­tun­gen ver­ur­sa­chen Schä­den an emp­find­li­chen histo­ri­schen Bau­ten wie Fach­werk­häu­sern und deren Aus­stat­tung. Ziel der Prä­ven­ti­ven Kon­ser­vie­rung, mit der sich Prof. Dr. Ralf Kili­an in sei­ner Antritts­vor­le­sung beschäf­tigt, ist die dau­er­haf­te Erhal­tung von Bau­denk­mä­lern, Kunst­wer­ken oder kul­tur­hi­sto­risch wert­vol­len Gegen­stän­den. In Hin­blick auf den Kli­ma­wan­del stellt sich die Fra­ge, wel­che Maß­nah­men wir schon heu­te tref­fen kön­nen, um Anpas­sung und Prä­ven­ti­on zu beför­dern. Doch auch der Kli­ma­schutz spielt eine immer grö­ße­re Rol­le, sodass auch neue Kon­zep­te gefun­den wer­den müs­sen, wie wir in Zukunft Ener­gie und CO2 ein­spa­ren kön­nen. Da die Umset­zung häu­fig durch bau­li­che Maß­nah­men erfolgt, ist die Fra­ge der Ver­ein­bar­keit mit den Grund­sät­zen der Denk­mal­pfle­ge hier von beson­de­rer Bedeutung.

IRM­LER-MUSIK­WETT­BE­WERB

Frei­tag, 19. Mai 2023, ab 9:30 Uhr

Irm­ler-Musik­saal der Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Webe­rei 5, 96049 Bamberg

Immer im Som­mer­se­me­ster fin­det der Irm­ler-Musik­wett­be­werb statt. Er geht auf eine Stif­tung des ver­storbenen Ehren­se­na­tors der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Dr. Her­mann Irm­ler zurück und wird unter dem Ehren­vor­sitz von Frau Bär­bel Irm­ler, eben­falls Ehren­se­na­to­rin der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät, als Solo‑, Beglei­tungs- und Ensem­ble­wett­be­werb durch­ge­führt. Die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen berei­ten ein anspruchs­vol­les Pro­gramm aus ver­schie­de­nen Epo­chen vor. Die Wer­tungs­vor­trä­ge sind öffent­lich. Der Ein­tritt ist frei.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/

INTER­NA­TIO­NA­LER MUSE­UMS­TAG – UNI­VER­SI­TÄTS­MU­SE­UM FÜR ISLA­MI­SCHE KUNST ÖFF­NET SEI­NE PFORTEN

21. Mai 2023

10.00 – 17.00 UHR HIN­TER DEN KULIS­SEN. TAG DER OFFE­NEN TÜR

11.00 – 12.00 UHR, 14.00 – 15.00 Uhr Füh­rung “Fas­zi­na­ti­on Bronze”

Bum­il­ler Coll­ec­tion, Austra­ße 29, Ein­gang Hasen­gas­se, 96047 Bamberg

Zum inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag öff­net das Uni­ver­si­täts­mu­se­um für isla­mi­sche Kunst sei­ne Pfor­ten: Beim Tag der offe­nen Tür kann die ein­zig­ar­ti­ge Samm­lung von Kunst­ge­gen­stän­den aus dem Iran und Zen­tral­asi­en bestaunt wer­den. Der Schwer­punkt der Aus­stel­lungs­stücke liegt auf Metall­ar­bei­ten des 8. bis 13. Jahr­hun­derts. Ver­wand­te Objek­te aus Kera­mik, Glas und Stein geben Ein­blick in hand­werk­li­che und künst­le­ri­sche Errun­gen­schaf­ten ent­lang der Sei­den­stra­ße. Zudem gibt es um 11 und 14 Uhr eine ein­stün­di­ge Füh­rung zum The­ma “Fas­zi­na­ti­on Bron­ze”. Hier geben Objek­te des täg­li­chen Bedarfs Ein­blick in eine vor­in­du­stri­el­le Welt, in der Gebrauchs­ge­gen­stän­de teils auf­wän­dig her­ge­stellt und über Gene­ra­tio­nen ver­wen­det wur­den. Der Ein­tritt ist kostenlos.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter:

https://​the​-bum​il​ler​-coll​ec​tion​.com/​i​n​t​e​r​n​a​t​i​o​n​a​l​e​r​-​m​u​s​e​u​m​s​t​a​g​-​2​0​23/