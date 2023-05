Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­kaufs­wa­gen entwendet

Am Sams­tag­nach­mit­tag, gegen 12:50 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter einen Ein­kaufs­wa­gen eines Ver­brau­cher­mark­tes im Fabrik­weg. Der Täter lud sei­ne Beu­te hier­bei in den Kof­fer­raum sei­nes grau­en VW Typ Cad­dy. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–140.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alt­klei­der entwendet

Küps – Am Sams­tag­nach­mit­tag, gegen 15:00 Uhr, wur­den durch vier bis­lang unbe­kann­te Täter meh­re­re Säcke Alt­klei­der aus den Con­tai­nern am Net­to-Park­platz in der Kro­na­cher Stra­ße ent­wen­det. Die Män­ner ent­nah­men die Alt­klei­der durch die geöff­ne­te Ein­lass­klap­pe und luden sie in einen mit­ge­führ­ten wei­ßen Trans­por­ter. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den unbe­kann­ten Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Dach­ge­schoss­woh­nung durch Feu­er beschädigt

WAL­LEN­FELS, LKR. KRO­NACH. Einen Sach­scha­den in Höhe von rund 30.000 Euro ver­ur­sach­te am frü­hen Sams­tag­nach­mit­tag ein Feu­er in einer Dach­ge­schoss­woh­nung eines Rei­hen­hau­ses in Wal­len­fels. Glück­li­cher­wei­se erlitt bei dem Brand nie­mand Verletzungen.

Kurz nach 13 Uhr bemerk­te eine Nach­ba­rin die Rauch­ent­wick­lung in dem Wohn­haus in der Anger­stra­ße und setz­te den Not­ruf ab. Die Bewoh­ner konn­ten das bren­nen­de Haus recht­zei­tig ver­las­sen und blie­ben unver­letzt. Als die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te ein­tra­fen, brann­te es in einem Zim­mer im Dach­ge­schoss des Gebäu­des. Obwohl die umlie­gen­den Feu­er­weh­ren die Flam­men rasch gelöscht hat­ten, wur­den die Räu­me der Dach­ge­schoss­woh­nung durch die enor­me Rauch­ent­wick­lung in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst aus Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur bis­lang noch unkla­ren Ursa­che des Bran­des aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Van­da­lis­mus an gepark­ten Transportern

Main­leus In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­den zwei auf dem Park­platz des Geträn­ke­mark­tes Hof­mann abge­stell­te Trans­por­ter mut­wil­lig beschä­digt. Unter ande­rem wur­de die Heck­schei­be mit­tels unbe­kann­tem Gegen­stand ein­ge­schla­gen. Der geschätz­te Sach­scha­den beläuft sich auf 800.- EUR.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kulmbach.