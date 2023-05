Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 59 Jah­re alter Mann beim Dieb­stahl eines Fleisch­pa­kets im Wert von ca. 25 Euro in einem Super­markt in der Moos­stra­ße ertappt. Er muss­te das Paket an den Markt zurück­ge­ben. Anzei­ge wur­de erstattet.

Bam­berg. Einer jun­gen Mut­ter wur­de Sams­tag­mit­tag um 12.00 Uhr am Toi­let­ten­häus­chen am ZOB der Geld­beu­tel aus der am Kin­der­wa­gen hän­gen­den Hand­ta­sche gestoh­len, als sie kurz in die Toi­let­te ging, um ihrem Sohn beim Hän­de­wa­schen zu hel­fen. Der unbe­kann­te Täter erbeu­te­te ca. 200 Euro. Täter­hin­wei­se wer­den unter der Num­mer 0951/9129210 von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt erbeten.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Am Sonn­tag­mor­gen um 02.30 Uhr wur­de ein Mann beim Besprü­hen der Bahn­un­ter­füh­rung in der Zoll­ner­stra­ße mit rosa Far­be von einer Zivil­strei­fe erwischt. Er hat­te aus Lie­be­kum­mer sei­ne Initia­len und die sei­ner Ex an die Wand geschmiert. Mit dem Fall befasst sich nun die Staatsanwaltschaft

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Am Sams­tag in der Zeit zwi­schen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr wur­de in der Lau­ren­zi­stra­ße, auf Höhe Haus­num­mer 30 ein grau­er Audi Avant an der Front beschä­digt. Es wur­den rote Lack­an­haf­tun­gen gesi­chert. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Num­mer 0951/9129210 zu mel­den, da der Ver­ur­sa­cher flüchtete.

Son­sti­ges

Bam­berg. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen wur­de in der Zoll­ner­stra­ße stadt­ein­wärts fah­rend ein Rad­fah­rer ange­hal­ten und kon­trol­liert. Der Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,64 Pro­mil­le. Der 59 jäh­ri­ge Mann muss­te des­halb zur Blut­pro­be und kann mit einer Straf­an­zei­ge rechnen.

Mehr Glück hat­ten am glei­chen Abend zwei ande­re Rad­fah­rer. Die­se wur­den auf­fäl­lig, weil sie vor lau­ter Trun­ken­heit Schwie­rig­kei­ten beim Auf­stei­gen hat­ten. Die Beam­ten schrit­ten schon im Vor­feld ein, die Fahr­ten wur­den unter­bun­den, die Män­ner muss­ten nach­hau­se laufen.

Bam­berg. Am Bas­ket­ball­platz an der Erba-Insel wur­de am Sams­tag­nach­mit­tag eine Grup­pe von 5 jugend­li­chen Mäd­chen von einem jun­gen Mann belä­stigt. Drei der Mäd­chen wur­den am Ober­schen­kel ange­fasst. Die Poli­zei­be­am­ten ver­an­lass­ten zunächst einen Alko­test und staun­ten nicht schlecht über den Wert von 2,8 Pro­mil­le, den der Täter auf­wies. Der Mann wur­de bis zum näch­sten Tag aus­ge­nüch­tert. Anzei­ge wegen Belei­di­gung mit sexu­el­lem Hin­ter­grund wur­de erstattet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

WAI­ZEN­DORF. Im Zeit­raum Sams­tag, 19.30 h bis 23.45 h beschä­dig­te ein noch unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw einen, in der Stra­ße Knot­ten­weg gepark­ten, wei­ßen Pkw der Mar­ke Audi und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der Sach­scha­den wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

FRENS­DORF. Im Zeit­raum Frei­tag, 15.30 h bis Sams­tag, 18.30 h wur­den ein in der Haupt­stra­ße abge­stell­tes rotes Klein­kraft­rad der Mar­ke Piag­gio umge­wor­fen und ein in der Nähe gepark­ter blau­er Pkw der Mar­ke Dacia mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Der oder die Täter konn­ten uner­kannt flüch­ten. Der Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2500 Euro.

WERNS­DORF. Ein unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te im Zeit­raum Sams­tag, 06.45 h bis 14.45 h den rech­ten Außen­spie­gel eines in der Amlings­tadter Stra­ße abge­stell­ten Pkw der Mar­ke Renault.

Der Pkw war in einer dor­ti­gen Park­bucht abge­stellt. Der Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 100 Euro.

Hin­wei­se zu dem oder den Tätern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Eine noch unbe­kann­te Per­son schlug am frü­hen Sonn­tag­mor­gen die Glas­schei­be eines Feu­er­alarm­mel­ders ein und betä­tig­te den Aus­lö­se­knopf. Der Feu­er­mel­der ist an einem Gebäu­de in der Indu­strie­stra­ße ange­bracht. Die vor Ort befind­li­che Feu­er­wehr konn­te kein Feu­er bzw. kei­ne Rauch­ent­wick­lung feststellen.

Ermitt­lun­gen wegen Miss­brauch von Not­ru­fen und Beein­träch­ti­gung von Unfall­ver­hü­tungs- und Not­hil­fe­mit­teln wur­den aufgenommen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310 entgegen.

FRENS­DORF. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet ein 38-jäh­ri­ger Opel­fah­rer am Sams­tag­abend in der Haupt­stra­ße. Da die Poli­zei­be­am­ten wäh­rend der Kon­trol­le deut­li­chen Geruch nach alko­ho­li­schen Geträn­ken wahr­nah­men, wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von 0.64 mg/​l. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Pkw ver­kehrs­si­cher vor Ort abge­stellt. Es wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net, die in einem Kran­ken­haus durch­ge­führt wur­de. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Der 38-jäh­ri­ge muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Lkw ver­ur­sacht Auffahrunfall

Forch­heim. Am Mitt­woch (10.05.23), gegen 09:20 Uhr, kam es zu einem Auf­fahr­un­fall im Bereich Forch­heim auf der A 73 in Fahrt­rich­tung Suhl. Der Fah­rer eines Lkw, wel­cher auf dem rech­ten Fahr­strei­fen unter­wegs war, zog unver­mit­telt auf den lin­ken Fahr­stei­fen. Eine 44-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin, wel­che gera­de im Begriff war, mit ihrem Fahr­zeug den besag­ten Lkw auf dem lin­ken Fahr­strei­fen zu über­ho­len, muss­te eine Voll­brem­sung ein­lei­ten, um nicht in die Mit­tel­schutz­plan­ke gedrückt zu werden.

Ein wei­te­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer, wel­cher hin­ter der Dame auf dem lin­ken Fahr­strei­fen unter­wegs war, konn­te auf­grund der abrup­ten Geschwin­dig­keits­re­du­zie­rung nicht mehr recht­zei­tig reagie­ren und fuhr dem­entspre­chend auf das Fahr­zeug­heck der Dame auf. Die­se klag­te bei der Unfall­auf­nah­me auf­grund des Ansto­ßes über Nackenschmerzen.

Der Lkw setz­te sei­ne Fahrt trotz Hupe und Licht­hu­pe der geschä­dig­ten Unfall­be­tei­lig­ten fort.

Zeu­gen, wel­che eben geschil­der­ten Unfall­her­gang beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Gei­ster­fah­rer sorgt für Polizeieinsatz

Hall­stadt. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag (12.05./13.05.) gin­gen gegen 04:37 Uhr meh­re­re Mit­tei­lun­gen über einen Falsch­fah­rer auf der A 70, zwi­schen der Anschluss­stel­le Hall­stadt und der Anschluss­stel­le Bam­berg-Zen­trum, Fahrt­rich­tung Bay­reuth ein. Besag­ter Pkw war aller­dings ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung in Rich­tung Schwein­furt unterwegs.

Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung nach besag­tem Fahr­zeug ver­lief zunächst nega­tiv. Über das mit­ge­teil­te amt­li­che Kenn­zei­chen des Fahr­zeugs konn­te durch die ört­lich zustän­di­ge Poli­zei­in­spek­ti­on eine Hal­ter­nach­schau durch­ge­führt wer­den. Der 72-jäh­ri­ge Hal­ter des besag­ten Fahr­zeugs räum­te den ein­ge­setz­ten Beam­ten gegen­über die Fahr­er­ei­gen­schaft ein. Als Grund für sein Fehl­ver­hal­ten nann­te er die auf der A 70 befind­li­che Bau­stel­le. Die­se habe ihn überfordert.

Falls ein Ver­kehrs­teil­neh­mer durch eben geschil­der­ten Vor­gang gefähr­det oder gar geschä­digt wur­de, wird um tele­fo­ni­sche Mel­dung bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tel. 0951/9129–510 gebeten.

Auf Die­sel von gepark­ten Lkw abgesehen

Scheß­litz. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag (11.05./12.05.) wur­den durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ca. 650 Liter Die­sel aus einer auf dem PWC Giech­burg­blick (Fahrt­rich­tung Würz­burg) gepark­ten Sat­tel­zug­ma­schi­ne entwendet.

Der oder die Täter hebel­ten das abge­sperr­te Tank­schloss auf und gelang­ten so an den Kraft­stoff. Der geschätz­te Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 975,- Euro.

Wer kann sach­dien­li­che Hin­wei­se auf ver­däch­ti­ge Per­so­nen, bzw. Fahr­zeu­ge geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tel. 0951/9129–510 zu melden.

In sel­bi­ger Nacht wur­de eine wei­te­re Sat­tel­zug­ma­schi­ne mit sel­ben Modus Ope­ran­di ange­gan­gen. Auch hier wur­de das ver­sperr­te Tank­schloss auf­ge­he­belt. Ent­wen­det wur­den in die­sem Fall ca. 400 Liter Die­sel. Hier wird der Ent­wen­dungs­scha­den auf ca. 600,- Euro geschätzt.

Son­sti­ges

Hall­stadt. Am Frei­tag (12.05.2023), gegen 09:00 Uhr, gin­gen meh­re­re Mit­tei­lun­gen über eine erheb­li­che Öl-/Die­sel­spur von der A 70 kom­mend über den Ber­li­ner Ring füh­rend zur Abzwei­gung Am Bör­stig und anschlie­ßend links auf die Kro­na­cher Stra­ße ein.

Bei einer durch­ge­führ­ten Über­prü­fung konn­ten tat­säch­lich erheb­li­che, für Ver­kehrs­teil­neh­mer nicht unge­fähr­li­che Ver­un­rei­ni­gun­gen fest­ge­stellt werden.

Für die not­wen­di­gen Absperr­maß­nah­men waren die Auto­bahn­mei­ste­rei, die Stra­ßen­mei­ste­rei, sowie Feu­er­weh­ren der Stadt Bam­berg eingesetzt.

Wei­ter­hin ein­ge­setzt waren die Was­ser­schutz­po­li­zei, das Umwelt­amt und der Straßenbaulastträger.

Der Ver­ur­sa­cher des gan­zen Spek­ta­kels, ein pol­ni­scher Sat­tel­zug, konn­te durch eine Strei­fe der PI Bam­berg-Stadt unweit in der Kro­na­cher Stra­ße ste­hend fest­ge­stellt werden.

Wie sich her­aus­stell­te, hat­te sich auf der A 70 in der hier befind­li­chen Bau­stel­le ein Teil der Mar­kie­rung gelöst und die unter der Sat­tel­zug­ma­schi­ne ange­brach­te Ver­bin­dung der Tanks beschädigt.

Ins­ge­samt ver­lor der Sat­tel­zug geschätzt 500 Liter Kraftstoff.

Zur Durch­füh­rung der not­wen­di­gen Rei­ni­gungs­ar­bei­ten muss­te sei­tens der Auto­bahn­mei­ste­rei die Anschluss­stel­le Bam­berg in Fahrt­rich­tung Würz­burg für eine län­ge­re Zeit gesperrt werden.

Rei­fen­plat­zer sorgt für Kom­plett­sper­rung der A 70

Elt­mann. Am Frei­tag (12.05.2023) sorg­te ein Pan­nen-Lkw gegen 12:30 Uhr für eine Kom­plett­sper­rung der A 70 in Fahrt­rich­tung Bamberg.

Besag­ter Sat­tel­zug hat­te zwi­schen den Anschluss­stel­len Elt­mann und Vier­eth-Trun­stadt einen Rei­fen­plat­zer am Sat­tel­auf­lie­ger rechts­sei­tig. Auf dem Stand­strei­fen kam der Sat­tel­zug zu weit nach rechts ins Ban­kett und sank soweit im Ban­kett ein, dass der kom­plet­te Sat­tel­zug umzu­kip­pen drohte.

Da sich die Ber­gung kom­pli­ziert gestal­te­te, war eine Kom­plett­sper­rung der A 70 für ca. 1,5 Stun­den unum­gäng­lich. Der Ver­kehr wur­de an der Anschluss­stel­le Elt­mann abgeleitet.

Letzt­end­lich ging das Gan­ze glimpf­lich aus. Ledig­lich drei Fel­der der Außen­schutz­plan­ke wur­den beschä­digt. Auch ent­stand leich­ter Flurschaden.

Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den ins­ge­samt wird der­zeit auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de zum Glück niemand.

Elt­mann. Am Mitt­woch (10.05.2023), gegen 14:00 Uhr, konn­ten durch Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg im Rah­men einer ver­dachts­un­ab­hän­gi­gen Kon­trol­le beim Füh­rer eines Pkw gerin­ge Men­gen Mari­hua­na und Cry­stal auf­ge­fun­den werden.

Wei­ter­hin wur­de fest­ge­stellt, dass der 34-jäh­ri­ge Fah­rer wäh­rend der Fahrt unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand.

Die auf­ge­fun­de­nen Betäu­bungs­mit­tel wur­den sicher­ge­stellt. Wei­ter­hin wur­de eine Blut­ent­nah­me bei der Per­son ange­ord­net und die Wei­ter­fahrt folg­lich untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Igens­dorf. Am Sams­tag­vor­mit­tag gg. 07 Uhr fuhr ein 27-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Sko­da Rapid etwas zu „rapi­de“ auf der B2 Rich­tung Igens­dorf und kam kurz vor Lin­den­hof aus unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Fahr­bahn ab. Im wei­te­ren Ver­lauf schlit­ter­te er 40 m die Böschung ent­lang, tou­chier­te meh­re­re Bäu­me und Sträu­cher und über­schlug sich schließlich.

Der Ver­un­fall­te konn­te sich glück­li­cher­wei­se selbst­stän­dig aus dem Fahr­zeug­wrack befrei­en und wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen in die Uni-Kli­nik Erlan­gen eingeliefert.

Der Pkw muss­te durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Jugend­schutz­kon­trol­len

Kirch­eh­ren­bach. Im Rah­men einer Jugend­schutz­kon­trol­le am Sams­tag­abend am Bahn­hof Kirch­eh­ren­bach wur­de ein alko­ho­li­sier­ter 13-jäh­ri­ger Jun­ge von einer uni­for­mier­ten Strei­fe kon­trol­liert. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,2 Pro­mil­le. Das Kind wur­de in Gewahr­sam genom­men und sei­nen Erzie­hungs­be­rech­tig­ten überstellt.

Das zustän­di­ge Jugend­amt wur­de über den Vor­fall in Kennt­nis gesetzt.

Fahr­rad­dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen wur­de am Grill­platz der Feu­er­wehr im Orts­teil Neu­ses ein hoch­wer­ti­ges grün/​schwar­zes E‑Bike der Mar­ke Cube durch bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Da zur Tat­zeit Fest­be­trieb dort herrsch­te, könn­te es sich unter Umstän­den auch um eine Ver­wechs­lung des unver­sperr­ten Fahr­ra­des durch einen ande­ren Gast han­deln. Soll­te es sich tat­säch­lich um eine Ver­wechs­lung han­deln, wird der fälsch­li­che Besit­zer gebe­ten sich selbst­stän­dig mit der Poli­zei­in­spek­ti­on in Ver­bin­dung zu setzen.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Fahr­rad­dieb­stahl auf­ge­nom­men und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Vor­fall unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und Ver­stoß Pflichtversicherungsgesetz

Eber­mann­stadt. Am Sonn­tag­mor­gen gg. 05:00 Uhr konn­te eine Strei­fen­be­sat­zung 3 Jugend­li­che aus Göß­wein­stein auf der B470 einer Ver­kehrs­kon­trol­le unterziehen.

Die­se waren auf einem Motor­rol­ler und einem Quad gemein­sam unter­wegs in Rich­tung Streitberg.

Im Rah­men der Über­prü­fung wur­de fest­ge­stellt, daß sowohl für das Klein­kraft­rad, als auch für das Quad kein gül­ti­ger Ver­si­che­rungs­schutz besteht und jeweils län­ger abge­lau­fe­ne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen dort ange­bracht waren. Zudem hat­ten die bei­den Fahr­zeug­füh­rer im Alter von 15 und 17 Jah­ren nicht die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis für die Fahrzeuge.

Ein Straf­ver­fah­ren wur­de ein­ge­lei­tet und die Jugend­li­chen wur­den nach Abschluß der pol. Maß­nah­men ihren Erzie­hungs­be­rech­tig­ten überstellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. In der Zeit von Frei­tag, den 12.05.23, 17.00 Uhr, bis Sams­tag, den 13.05.23, 07.30 Uhr, wur­de aus einer Bau­stel­le in der Bir­ken­fel­der Stra­ße meh­re­re Bau­ma­schi­nen im Gesamt­wert von ca. 4000 Euro ent­wen­det. Hier­zu wur­de eine Stahl­ki­ste gewalt­sam geöff­net und die dar­in befind­li­chen Maschi­nen der Mar­ke Hil­ti ent­wen­det. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

FORCH­HEIM. In der Bodel­schwing­stra­ße wur­de von Frei­tag, 13.00 Uhr bis Sams­tag, 10.30 Uhr ein Anhän­ger mit einer Lade­flä­che von ca. 1 mal 1,2 Metern aus Holz ent­wen­det. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Am Sams­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim um 19.40 Uhr ein Streit zwi­schen zwei Män­nern in der Kai­ser-Hein­rich-Stra­ße mit­ge­teilt. Bei Ein­tref­fen der Strei­fen stell­te sich her­aus, dass ein 35-Jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer grund­los auf eine 45-jäh­ri­ge Frau zuging, die­se ohne Anlass mehr­fach belei­dig­te und schließ­lich schla­gen woll­te. Ein anwe­sen­der 48-jäh­ri­ger Bekann­ter der Frau konn­te den Aggres­sor zurück­hal­ten, wur­de hier­bei jedoch selbst von die­sem belei­digt und ver­letzt. Im Rah­men der wei­te­ren Ermitt­lun­gen wur­de noch bekannt, dass der 35-Jäh­ri­ge vor­her wohl bereits ver­such­te eine Woh­nungs­tü­re in der Kai­ser-Hein­rich-Stra­ße gewalt­sam zu öff­nen und die­se dabei beschä­dig­te. Eben­so schlug er wohl vor­her sei­ne 33-jäh­ri­ge Lebens­part­ne­rin und ver­letz­te die­se hier­bei. Wei­ter­hin muss er sich noch wegen einer Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr ver­ant­wor­ten, da er bei der Fahrt mit sei­nem Fahr­rad einen Wert von 1,8 Pro­mil­le intus hat­te. Zur Unter­bin­dung wei­te­rer Straf­ta­ten muss­te der Mann die Nacht bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim verbringen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Seat beschä­digt und aus dem Staub gemacht

Burg­kunst­adt. Am Sams­tag­vor­mit­tag gegen 10:30 Uhr park­te ein jun­ger Mann aus Weis­main sei­nen wei­ßen Seat auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der See­wie­se. Als er nach einer hal­ben Stun­de wie­der zu sei­nem Fahr­zeug kam stell­te er eine Beu­le in der Bei­fah­rer­tü­re sei­nes Pkw fest. Der Ver­ur­sa­cher hat­te sich ent­fernt, ohne sich um den Scha­den i.H.v. 500,- Euro zu küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­ter ent­wen­det abge­sperr­ten E‑Scooter

Michel­au i.Ofr. Am Frei­tag­abend gegen 21:30 Uhr stell­te ein 45-jäh­ri­ger Mann aus Lich­ten­fels sei­nen E‑Scooter vor einer Fir­ma in der Sie­mens­stra­ße im dor­ti­gen Fahr­rad­stän­der ab. Trotz Siche­rung mit einem Schloss ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter kur­ze Zeit spä­ter den E‑Scooter samt Schloss und Ket­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.