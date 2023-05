In den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken in Bay­reuth ent­steht eine neue Mehr­zweck­hal­le. In die­ser Woche wur­de mit den Erd­ar­bei­ten für den Hal­len­neu­bau zwi­schen dem Bio­mas­se­heiz­werk und der Bio­gas­an­la­ge begon­nen. Die Hal­le hat eine Grund­flä­che von fast 900 Qua­drat­me­tern (54,4 x 16,4 Meter). Sie wird zum einen als Getrei­de­la­ger die­nen, aus­ge­stat­tet mit Schütt­bo­xen und einem Belüf­tungs­bo­den. Im ande­ren Teil der Hal­le wer­den Heu und Stroh gela­gert. Auf der Hof­sei­te ist auf der gesam­ten Län­ge der Hal­le ein vier Meter her­aus­ra­gen­der Dach­über­stand vor­ge­se­hen, als kurz­fri­sti­ge Unter­stell­mög­lich­keit für land­wirt­schaft­li­che Maschi­nen. Die Fer­tig­stel­lung der Mehr­zweck­hal­le ist im Okto­ber 2023 geplant. Die Kosten belau­fen sich auf 850.000 Euro.

Nach Inbe­trieb­nah­me der neu­en Mehr­zweck­hal­le wird der Haupt­au­gen­merk der Stand­ort­ent­wick­lung auf Pla­nung und Neu­bau eines zusätz­li­chen Stall­ge­bäu­des gelegt. Dafür sind bereits etwa 330.000 Euro im Haus­halt ein­ge­plant. Das inno­va­ti­ve Stall­ge­bäu­de für Schwei­ne und Scha­fe soll Ant­wor­ten auf künf­ti­ge tier­wohl­ge­rech­te Hal­tungs­for­men für Nutz­tie­re geben. Eben­so ist hier die Hal­tung von Alpa­kas für the­ra­peu­ti­sche Zwecke ange­dacht. Die ent­spre­chen­den Pla­nun­gen lau­fen bereits. „Wir möch­ten unse­re Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten wei­ter erneu­ern, noch brei­ter auf­stel­len und die Tier­hal­tung wei­ter aus­bau­en“, begrün­de­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm die Maß­nah­men. Die Bau­maß­nah­men wer­den – von der Pla­nung bis hin zur Bau­über­wa­chung – von der Stabs­stel­le Bau­en des Bezirks Ober­fran­ken durchgeführt.

Die Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten Bay­reuth bestehen aus der staat­lich aner­kann­ten Land­ma­schi­nen­schu­le und dem Bezirks­lehr­gut. Haupt­auf­ga­be der Land­ma­schi­nen­schu­le ist die über­be­trieb­li­che Aus­bil­dung von Land­wir­ten und Gärt­nern. Dar­über hin­aus bie­tet die Land­ma­schi­nen­schu­le Fort­bil­dungs­lehr­gän­ge an und ver­an­stal­tet Semi­na­re und Akti­ons­ta­ge zu land­wirt­schaft­li­chen The­men. Das Bezirks­lehr­gut ist ein Land­wirt­schafts­be­trieb mit 140 ha Flä­che. Schwer­punk­te sind Acker­bau und Mut­ter­kuh­hal­tung. Dane­ben wer­den auch Hüh­ner in einem mobi­len Hüh­ner­stall und eine Her­de Cobur­ger Fuchs­scha­fe gehalten.

