Mit viel Begei­ste­rung fei­er­ten meh­re­re hun­dert Gäste bei der Kir­che Kun­ter­bunt Coburg (KiKu­Co) in der Domä­ne Röden­tal ein fröh­li­ches Fami­li­en­fest. Ganz nach dem Mot­to „von Gott begei­stert“ gab es vie­le span­nen­de Sta­tio­nen mit Bewe­gung, Wind und Feu­er zu erle­ben. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Röden­tal stell­te ihr Fahr­zeug aus und begei­ster­te nicht nur die Kin­der damit. Das pfingst­li­che The­ma spie­gel­te sich auch in den vie­len Bastel­sta­tio­nen und der Fei­er­zeit wider. Die Ver­an­stal­tung ende­te nach drei son­ni­gen Stun­den mit einem kosten­lo­sen Mit­tag­essen. Einen voll­stän­di­gen Bericht mit vie­len Bil­dern gibt es auf kiku​co​.de zu sehen. Die näch­ste KiKu­Co fin­det am 8. Juli in und um die Johan­nes­kir­che statt.