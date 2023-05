In der 20. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt: Das Straf­ver­fah­ren gegen den 35-jäh­ri­gen M. wegen ver­such­ten Mor­des in vier tat­ein­heit­li­chen Fäl­len mit ver­such­ter schwe­rer Brand­stif­tung und wei­te­rer Delik­te am 16.05.2023, 09:00 Uhr, vor der 2. Straf­kam­mer (Az. 22 Ks 1107 Js 22215/22 ).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, in der Nacht des 10.12.2022 einen zuvor gefass­ten und auch geäu­ßer­ten Tat­plan dahin­ge­hend, durch einen Brand sei­nen Bru­der, des­sen Ehe­frau und sei­ne 2 Kin­der zu töten, in die Tat umset­zen haben zu wol­len. Er soll hier­zu – nach dem Kon­sum div. Betäu­bungs­mit­tel – einen gefüll­ten Ben­zin­ka­ni­ster, an dem eine bren­nen­de Lun­te befe­stigt war, in eine Fahr­zeug­hal­le gewor­fen haben, in der sich ein 100 l Tank mit Die­sel­kraft­stoff sowie meh­re­re Trak­to­ren befan­den. Ober­halb die­ser Fahr­zeug­hal­le in Hof­heim in Unter­fran­ken befand sich die Woh­nung des Bru­ders und sei­ner Fami­lie, wie der Ange­klag­te gewusst haben soll, schlie­fen die Geschä­dig­ten und waren sich der Gefahr eines sol­chen Angrif­fes nicht bewusst. Nach­dem sich der Ange­klag­te ver­ge­wis­sert haben soll, dass einer der Trak­to­ren im Bereich des hin­te­ren Rades Feu­er gefan­gen hat­te, habe sich der Ange­klag­te vom Tat­ort ent­fernt. Ein Aus­brei­ten des Feu­ers inner­halb der Lager­hal­le und damit auch auf die Woh­nung der Geschä­dig­ten sei nur des­halb unter­blie­ben, weil ein Zei­tungs­aus­trä­ger das Feu­er ent­deckt und die Feu­er­wehr alar­miert habe. Es sei dar­auf­hin mög­lich gewe­sen, den bren­nen­den Trak­tor aus der Hal­le zu ent­fer­nen, wes­we­gen ledig­lich ein Gebäu­de­scha­den in Höhe von rund 25.000,00 € sowie ein Scha­den an dem betrof­fe­nen Trak­tor in Höhe von rund 10.000,00 € ent­stand, Per­so­nen jedoch nicht zu Scha­den kamen.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 01.06.2023, 07.06.2020, 09.06.2023, 12.06.2023 und 14.06.2023