Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge lädt ein

Lie­be pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge und Interessierte,

wir laden Sie zu unse­rer Früh­jahrs­wan­de­rung in Strul­len­dorf ein.

Die erste urkund­li­che Erwäh­nung von Strul­len­dorf erfolg­te 1247. Strul­len­dorf gehör­te zum Hoch­stift Bam­berg und ab 1500 zum Frän­ki­schen Reichs­kreis. Seit 1803 gehört der Ort offi­zi­ell zu Bayern.

Die Gemein­de Strul­len­dorf liegt im Fluss­pa­ra­dies der Reg­nitz und ist ein idea­ler Aus­gangs­punkt für Wan­de­run­gen. Unser Wan­der­füh­rer Ulrich Spör­lein emp­fängt sie „Am Bach“/an der Spar­kas­se, um sie durch die Geschich­te der Gemein­de zu füh­ren. Unse­re Wan­de­rung endet am Felsenkeller.

Wann: am 16. Mai 2023 um 10 Uhr

Treff­punkt: Am Bach/​Sparkasse Strullendorf

Park­plät­ze: Am Bach

Las­sen Sie uns gemein­sam mit Ulrich Spör­lein wun­der­schö­ne Plät­ze in Strul­len­dorf erkun­den. Die Wan­de­rung erstreckt sich über maxi­mal 2 Stun­den. Bit­te den­ken Sie an festes Schuh­werk und wet­ter­fe­ste Klei­dung. Rast und Stär­kung kann anschlie­ßend am Schwa­nen­kel­ler erfolgen.

Peter Mül­ler, Fach­kraft für Senio­ren und Behin­der­ten­be­auf­trag­ter des Land­krei­ses Bam­berg, sowie das Team der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Stadt und Land­kreis Bam­berg freu­en sich, Sie am 16.05.2023 vor Ort begrü­ßen zu dürfen.

Haben wir Ihr Inter­es­se geweckt?

Dann mel­den Sie sich bit­te tele­fo­nisch unter 0951 20 83 501 oder mit einer Email an info@​fpa-​bamberg.​de an.